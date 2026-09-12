Побыла первоклашкой меньше недели: маленькая девочка погибла прямо на глазах мамы по пути в школу

Девочка все лето мечтала о том, чтобы поскорее пойти в школу. Фото: соцсети

Утром 7 сентября 2026 года в подмосковной Шатуре произошла страшная трагедия. На нерегулируемом пешеходном переходе через железнодорожные пути поезд насмерть сбил семилетнюю девочку. Ребенок направлялся в школу вместе с матерью – они переходили рельсы в час пик, когда интервалы между поездами минимальны.

«МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛОК»

По словам очевидцев и родственников, мама с дочкой дождалась, пока пройдет первый состав, и ступила на пути. Девочка, державшая маму за руку, в какой-то момент вырвала ладонь и побежала вперед. Родные говорят, что она торопилась на свою первую в жизни школьную линейку, которая должна была начаться через считанные минуты. В этот момент с противоположной стороны, который был скрыт за только что ушедшим поездом, вдруг на нее вылетел второй состав. Машинист не подал предупредительного сигнала, а видимость была практически нулевой. Все случилось за доли секунды.

Ребенок погиб на руках у матери. Женщина, по словам близких, находится в глубочайшем шоке. Скорее всего, ей понадобится помощь психологов. Отец девочки, чья страница в соцсетях по большей части состояла из ее фотографий, опубликовал пост, который невозможно читать равнодушно:

«Погибла моя дочка, мой маленький ангелочек... Она шла за руку с мамой, переждали поезд, а потом выдернула ручку и побежала. Хотела скорее на линейку. Второй поезд пришел невидимо и без сигнала. Прошу – не пишите глупостей. У нас огромная беда, мы не знаем, как жить дальше».

Маленькая школьница отучилась всего несколько дней. Только в начале июня ее торжественно выпускали из детского сада.

«ВЫ ЧЕГО ЖДЕТЕ?»

Как выяснилось, это далеко не первая трагедия в этом месте. Если верить местным жителям, четвертая за последние 12 месяцев. Не так давно здесь погибла супружеская пара. После той катастрофы местные власти отчитались, что установили камеру видеонаблюдения и нанесли на асфальт предупреждающую желтую разметку, а по бокам пути повесили стенды с мрачной статистикой жертв. Однако, как показывает новое происшествие, этих полумер оказалось катастрофически мало.

«В цивилизованных странах на подобных переходах давно проектируют так называемые «змейки» - перильные направляющие, которые заставляют пешеходов менять траекторию и смотреть по сторонам. Это снижает смертность в разы. Но у нас, видимо, нужно потерять ещё не один десяток людей, прежде чем до нас дойдёт простая инженерная логика», - пишет в местном паблике возмущенный житель.

Гневные обращения звучат и в адрес администрации Шатурского района.

«Вам мало смертей? Вы чего ждёте? Почему до сих пор не построен ни мост, ни подземный переход? Почему вместо реальных решений вам проще развешивать таблички? Злости уже не хватает. Либо закройте этот проклятый переезд глухим забором, либо обеспечьте детям безопасный маршрут. Мы просили об этом десятки раз. А сейчас уже некого винить – люди с тех улиц просто не имеют другого пути к школе. Так дайте им этот путь! Или пустите школьные автобусы», - пишут другие.

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