Саммит БРИКС: почему Индия развивает отношения с Россией и в чем расходится с США

Владимир Путин прилетел в Индию на XVIII саммит БРИКС. Фото: REUTERS.

Владимир Путин прилетел в Индию на XVIII саммит БРИКС. Визит президента России продлится три дня. В программе — встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, ряд важных встреч с лидерами других стран, посещение промышленной выставки «Иннопром. Индия» и выступление на Деловом форуме БРИКС,

О том, что сегодня связывает Москву и Нью-Дели и о международных интересах Индии KP.RU рассказал эксперт Российского совета по международным делам, консультант ПИР-Центра Леонид Цуканов.

США ВИДЯТ В ИНДИИ СОПЕРНИКА

– Хотя Индия считается близким партнером США и участвует в американских военных проектах в Азии, в Нью-Дели не хотят делать однозначный выбор в пользу Вашингтона, опасаясь прямой зависимости, – говорит Леонид Цуканов. – Индийское руководство делает ставку на многовекторность и одновременно развивает отношения и с Глобальным Севером, и с Глобальным Югом. Отсюда и тесное сотрудничество с Россией, и взаимодействие с Китаем через БРИКС.

Одной из главных проблем между Индией и Соединенными Штатами остаются торговые отношения. Несмотря на переговоры о двустороннем соглашении, США ввели дополнительную 10-процентную пошлину на индийские товары.

Вашингтон также дает понять, что, опасаясь нового конкурента, не собирается предоставлять Индии те же экономические преференции, которые когда-то получил Китай. Дели, в свою очередь, настаивает на выгодных таможенных условиях для своих экспортеров.

Новой ареной соперничества становятся технологии и искусственный интеллект. В Индии опасаются, что американское доминирование в этой сфере может стать инструментом геополитического давления. Поэтому часть индийских экспертов рассматривает давление США как стимул быстрее развивать собственные технологии и снижать зависимость от американской экосистемы.

Вашингтон все меньше видит в Индии безусловного партнера и все больше – экономического соперника. Одновременно США укрепляют отношения с Пакистаном и ищут возможности для более конструктивного взаимодействия с Китаем. Таким образом, прежняя роль Индии как противовеса Пекину постепенно теряет значение для Вашингтона.

ОТ НЕФТИ ДО ВПК

– Главным и наиболее прагматичным интересом Индии в отношениях с Россией остается энергетическая безопасность, – продолжает Цуканов. – Дели импортирует около 85% необходимой ей нефти, поэтому российское сырье со скидкой имеет критическое значение. Мы остаемся крупнейшим поставщиком нефти в Индию, а в 2025-2026 финансовом году импорт российской сырой нефти составил около 48 миллиардов долларов.

Индия заинтересована в расширении взаимодействия в мирном атоме, включая развитие АЭС «Куданкулам» и совместную разработку малых модульных реакторов. Важны также образовательные и научно-технические обмены, передовые технологии и оборонная промышленность.

В военной сфере Нью-Дели хочет уже не просто покупать российское оружие, а получать технологии для развития собственного ВПК. В частности, речь о Су-57 с передачей технологий и локальным производством, дальнейшем развитии сверхзвуковых ракет «БраМос», модернизации Су-30МКИ и получении систем С-400.

Еще одно важное направление – редкоземельные элементы: доступ к российским месторождениям и совместному производству магнитов. Одновременно Дели хочет увеличить товарооборот с Россией примерно с 60 до 100 миллиардов долларов к 2030 году, нарастив экспорт фармацевтики, инженерной продукции, химикатов, текстиля и продукции АПК.

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