В брачный период, который длится с августа по конец октября, лоси особенно агрессивны. Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В последние дни в столичном регионе сняли сразу несколько лосей, которые заходили в населенные пункты. В том числе и в самой Москве. Самый свежий случай был зафиксирован в подмосковном городе Пушкине. Сохатого сняла девушка, выгуливавшая в парке у многоэтажек своего пса. Лось сначала двинулся к машинам, потом на несколько секунд остановился и вдруг побежал по тропинке к человеку с собакой. Девушка закричала и успела убежать.

Специалисты объясняют, что с лосями нужно вести себя поосторожнее. Тем более сейчас, когда у животных гон. В брачный период, который длится с августа по конец октября, они особенно агрессивны.

Лось кинулся на девушку с собакой в Пушкино

- В это время у лосей максимально снижен инстинкт самосохранения, - рассказал KP.RU кандидат биологических наук, автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. – Все силы и энергия самцов сейчас направлены на продолжение рода. В ночное время и под утро, когда населенные пункты затихают, они могут выходить и к домам. Во время гона они агрессивны и эта агрессия направлена в первую очередь на потенциальных соперников, других самцов. Люди, понятное дело, их не интересуют ни как участники этого брачного поведения, ни как еда. Другое дело – собаки.

У лося собака ассоциируется с хищником, в частности волком.

- Немало случаев, когда человек во время прогулок с собакой встречает лося, - продолжает эксперт. - Собака лает на сохатого и тот кидается на «хищника», чтобы защищаться. Даже если пес в этот момент был на свободном выгуле, далеко от вас, угадайте, куда он побежит спасаться? В ноги к хозяину, конечно. Поэтому я бы посоветовал владельцам собак, которые выгуливают питомцев в парках, связанных с лесами, не отпускать их с поводков до конца октября. Иначе пес может привести к вам злого лося и вам вот так сразу сложно будет объяснить ему, что вы не при чем. В панике он может атаковать и человека.

Специалисты объясняют, что с лосями нужно вести себя поосторожнее. Тем более сейчас, когда у животных гон Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Животное даже по касательной может нанести человеку тяжелые увечья. Европейский лось, который водится в наших лесах, весит до полутонны.

- На собаку или человека самец будет нападать не рогами, а передними копытами. А там удар такой, что он медведю череп пробивает! В городе лось оказывается в состоянии стресса. Поэтому ни в коем случае не нужно его преследовать на велосипеде или на машине, сигналить и так далее.

Павел Глазков советует при встрече с лосем на территории населенного пункта придерживаться простых правил:

1. Не нужно к нему приближаться, чтобы сделать селфи или пытаться погладить.

2. Сразу позвоните в единую справочную Правительства Москвы +7 495 777-77-77, откуда сигнал поступит в Департамент природопользования, или на короткий номер 112.

3. Если лось двигается в вашу сторону, спрячьтесь за автомобили или в подъезд.

ВАЖНО!

А если встретил лося в лесу?

Пока у лосей гон, не стоит забывать о собственной безопасности и гуляя по лесу. Сейчас как раз многие за грибами ходят.

Павел Глазков советует во время лесных прогулок вести себя как можно громче, издавая «человеческие звуки» - время от времени присвистывая, напевая что-то. Обычные звуки вроде сломавшейся под ногой ветки и чавкания земли могут заставить лося двинуться на звук – мол, а вдруг самочка или соперник?

Встречаясь с лосем в дикой природе спасаться лучше всего двумя способами.

- Во-первых, надо спасаться за деревом, - говорит Павел Глазков. - Человека лось, скорее всего, будет атаковать передними копытами. Поэтому нужно держаться так, чтобы между вами и лосем было дерево. Не прижимайтесь плотно – пусть будет около метра от ствола. Так будет проще двигаться по кругу. Дерево будет мешать ударить вас.

Эксперт объясняет: лось не хищник, если он по каким-то причинам на вас обиделся, пару раз крутанет вокруг дерева, и отстанет.

- Есть еще один способ. Если лось начинает к вам приближаться, помните, что он плохо видит – только ваши очертания. Поэтому ваша задача - увеличить себя в размере. Например, скинули куртку, подняли ее высоко над головой, раскачивайтесь из стороны в сторону и отходите, увеличивайте расстояние между вами и животным. Чем вы дальше вы отходите, тем меньше лось воспринимает вас как опасность.

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