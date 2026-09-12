18-летняя известная спортсменка погибла жуткой смертью всего в 150 метрах от дома

Погибшая профессионально занималась хоккеем с мячом. Фото: КП-Киров

В Кирове расследуются обстоятельства смертельной аварии, унесшей жизнь 18-летней Ольги К., известной в регионе спортсменки. Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью, после столкновения столкновения автомобиля с бетонной опорой. Авария произошла глубокой ночью, буквально в шаговой доступности от ее дома.

ПРОКЛЯТЫЙ СТОЛБ

По информации «КП-Киров», все случилось около 4:30 утра. Местных жителей разбудил оглушительный звук удара металла. Прибывшие на место спасатели констатировали, что легковой автомобиль, за рулем которого находилась юная кировчанка, врезался в столб. От полученных повреждений девушка скончалась на месте. Двое ее пассажиров выжили и находятся в больнице с различным травмами.

Примечательно, что до дома, где жила Ольга, оставалось не более 150 метров. Версий у произошедшего пока несколько: от возможной потери управления на мокром от осадков асфальте до технических неисправности автомобиля. Официальные причины ДТП будут установлены позже после специальной проверки. Однако в своих обсуждениях комментаторы акцентируют внимание на расположение самой опоры, которая, по мнению некоторых, находится чересчур близко к проезжей части.

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН 2025

Похороны Ольги состоялись 2 сентября. Для семьи случившееся стало невосполнимой утратой: девушке только в конце июня отметила свое совершеннолетие. Ее мать, тяжело переживающая гибель дочери, называла ее своей главной победой и самым дорогим человеком.

Погибшая была известной фигурой в спортивных кругах региона. Она профессионально занималась хоккеем с мячом в клубе «Родина», а в 2025 году удостоилась звания «Лучший спортсмен Кировской области». Близкие отмечают, что за внешней мягкостью и чуткостью скрывался несгибаемый характер и огромная сила воли, которые она проявляла на льду.

Этот год для семьи и без того был непростым – они пережили потерю родственника. Но Ольга нашла в себе мужество двигаться дальше, а ее верным спутником стал недавно заведенный пес. Друзья и родные запомнили девушку как заботливого, светлого человека, который безмерно дорожил близкими.

«Ты была нашей радостью. Нам будет тебя очень не хватать», - делятся они в своих воспоминаниях.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже с ног сбились. Полицейские ищут 3-летнюю девочку, пропавшую из гостиничного номера на курорте