Настоятеля тайского монастыря арестовали за развлечения с женщиной на столе

Полиция Таиланда арестовала настоятеля одного из самых почитаемых монастырей страны — 66-летнего Пхра Вачираяна Ви, также известного как Луанг Пхо Атхичот Дхаммаваро. Фото: полиция Таиланда

Полиция Таиланда арестовала настоятеля одного из самых почитаемых монастырей страны — 66-летнего Пхра Вачираяна Ви, также известного как Луанг Пхо Атхичот Дхаммаваро. Его обвиняют в хищении более 92 миллионов бат (около 2,8 миллинов долларов) из пожертвований, предназначенных для храма, а также в сексуальных отношениях с женщиной прямо в своей резиденции на территории монастыря. Об этом сообщают тайские СМИ.

Древний храм XIV века Ват Пхуттхайсаван в бывшей столице Таиланда Аюттхае имеет статус королевского монастыря. Его настоятель пользовался огромным авторитетом: он был известным создателем буддийских амулетов, и даже премьер-министр страны Анутин Чарнвиракул носил его изделия.

Однако за благопристойным фасадом скрывались неблаговидные дела. Расследование началось в июле 2026 года после анонимного доноса о неподобающем поведении настоятеля и растрате храмовых средств. Сотрудники полиции выяснили, что за два с лишним года Пхра Вачираян выписал более 20 квитанций за пожертвования в храм, но деньги на счет монастыря так и не поступили.

«НИ ЕДИНОГО БАТА»

На пресс-конференции руководитель следственной группы сообщил о двух финансовых каналах, которые организовал Вачираян. По одному из них средства жертвовались на ремонт храма - их набралось около 89 миллионов бат (примерно 2,7 миллионов долларов), по другому - на покупку амулетов и других священных предметов (это еще 2,8 миллиона бат).

«Но деньги из обоих потоков на счет не пришли. Ни единого бата», - заявил следователь.

Как оказалось, настоятель тайно переводил похищенные средства 47-летней женщине по имени Пуньяви Рунгруанг, которая помогала ему конвертировать их в другие активы.

Самой шокирующей частью расследования стали кадры с камер видеонаблюдения, установленных в резиденции настоятеля. Фото: Кадр видео.

НАРУШИЛ ОБЕТ

Самой шокирующей частью расследования стали кадры с камер видеонаблюдения, установленных в резиденции настоятеля. Полиция обнаружила видео, на котором Пхра Вачираян занимается сексом с женщиной на обеденном столе. Эти кадры, попавшие в тайские СМИ, вызвали бурю возмущения в буддийской общине страны.

В Таиланде буддийские монахи дают обет безбрачия и отказываются от материальных благ. Нарушение этих обетов, особенно настоятелем королевского монастыря, стало тяжелым ударом по репутации монашества.

Полиция также провела обыски в резиденции настоятеля и в доме его предполагаемой сообщницы. В покоях Пхра Вачираяна обнаружили наличные деньги и золотые слитки ориентировочной стоимостью более 100 миллионов бат - подсчет продолжался до поздней ночи.

Всего, по данным следствия, изъято активов на сумму около 215 миллионов бат (около 6,6 миллионов долларов), включая 16 килограммов золотых слитков и украшений, а также свидетельств на владение 28 земельными участками. В доме Пуньяви полиция конфисковала 35 золотых амулетов, золотые слитки и драгоценности общим весом около 1,5 кг на сумму более 6 миллионов бат, а также наличные деньги, банковские книжки, документы на землю и инвестиционные бумаги.

Настоятеля обвиняют в хищении более 92 миллионов бат (около 2,8 миллинов долларов) из пожертвований, предназначенных для храма. Фото: полиция Таиланда

ЛИШЕН САНА И ПОЙДЕТ ПОД АРЕСТ

Сразу после ареста Пхра Вачираян был лишен монашеского сана. Он облачился в белые одежды (символ раскаяния и полного отречения от личных амбиций) и прошел через церемонию официального исключения из монашеской общины. Ему предъявлены обвинения в присвоении имущества, злоупотреблении служебным положением, отмывании денег и соучастии в легализации преступных доходов. Полиция намерена ходатайствовать о заключении бывшего настоятеля под стражу без права на выход под залог, опасаясь, что он может скрыться или уничтожить доказательства.

Это не первый религиозный скандал в Таиланде за последние годы. В 2025 году страну потряс еще более позорный случай: женщина по имени Вилаван Эмсават была обвинена в шантаже как минимум 11 монахов, с которыми она вступала в сексуальные отношения. Угрожая обнародовать фото и видео, дамочка выманила у них почти 12 миллионов долларов из монастырских фондов. После этого полиция открыла горячую линию для сообщений о «неподобающем поведении монахов».

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