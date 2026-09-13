Смерть очень быстро нашла убийцу молодой мамы и ее ребенка: после приговора он не просидел в тюрьме и года

Фарход Рахимзода втерся в доверие, а затем жестоко убил Ольгу и ее маленькую дочь. Фото: КП-Новосибирск

В Новосибирской области скончался Фарход Рахимзода – фигурант одного из самых громких уголовных дел региона последних лет. О его смерти «КП-Новосибирск» сообщили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией, но официального подтверждения от ФСИН пока не поступало.

ЧТО ЗА ДЕЛО

В октябре 2025 года Новосибирский областной суд огласил вердикт: 33-летний уроженец Таджикистана, в прошлом боец ММА и таксист, признан виновным в разбое и двойном убийстве с особой жестокостью. Ему дали 23 года лишения свободы, причем первые четыре года он должен был провести в тюрьме, а не в колонии. Прокуратура настаивала на пожизненном сроке, но суд не согласился.

Известно, что знакомство убийцы и его жертвы произошло в 2023 году. Ольга, мать-одиночка, ехала на такси, а за рулем и находился тот самый Рахимзода. Необъяснимо как, но между ними завязались отношения. Женщина в итоге доверяла ему настолько, что даже позволила участвовать в покупке автомобиля.

За день до трагедии Ольга приобрела Toyota Sienta за 1,5 миллиона рублей и проговорилась, что у нее на руках осталось еще около четырех миллионов наличными. Эти слова, по версии следствия, и стали для нее приговором. Мужчина практически моментально придумал зловещий план.

УБИЙСТВО

На следующий день Рахимзода предложил Ольге и ее пятилетней дочери прокатиться на своем «Хендае». У женщины при себе были все сбережения. В итоге водитель вывез их в безлюдное место в Кировском районе Новосибирска и напал на Ольгу с ножом.

Эксперты насчитали не менее 10 ударов. Самое жуткой, что девочка все это видела и, несмотря на свой возраст, прекрасно понимала, что ее маму только что жестко убили.

Тело женщины он вывез за город и спрятал в снегу. Ребенка, который плакал, задушил позже: только после того, как избавился от взрослого тела.

«Мать он убивал на глазах у дочери. А потом, в последующем, он же ее тоже вез. Она уже знала, что мать убита. Потом он убил ребенка и тоже спрятал тело», - так описывал случившееся руководитель отдела криминалистики Олег Шемелов.

ПОБЕГ В ДРУГУЮ СТРАНУ

После расправы Рахимзода забрал деньги, телефон и автомобиль погибшей. Машину он сбыл перекупщикам за 750 тысяч. Общий ущерб составил около 5,5 миллиона рублей. Часть средств отдал своей теще на погашение ипотеки, остальное оставил на побег и беззаботную жизнь.

25 января 2024 года его задержали при попытке пересечь границу Казахстана и Узбекистана. Позже экстрадировали в Россию.

В суде Рахимзода не отрицал самого убийства – ни женщины, ни ребенка. Но категорически отвергал разбой. По его словам, мотивом стала ревность, а не деньги. Плюс говорил, что она сама напоролось на нож, когда выходила из машины. Правда все это никак не вязалось с результатами судебно-медицинской экспертизы, которая зафиксировала множественные ранения. Несколько раз самостоятельно на нож напороться жертва никак не могла.

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ

Уже в ходе расследования вскрылось, что Рахимзода был официально женат, воспитывал двоих детей. Пока супруга сидела дома с новорожденной дочерью, он встречался с Ольгой. После случившегося он говорил, что пошел на преступление, чтобы сохранить семью. Жена же, узнав правду, сразу развелась с ним, вернула девичью фамилию и поменяла документы детям.

ЕЩЕ ОДНА ЖЕРТВА

Семья Ольги очень тяжело переживала трагедии. В итоге это привело к другой смерти. Отец убитой, живший в Казахстане, узнав о смерти дочери и внучки, вскоре умер от сердечного приступа. С горем он так и не справился. Самих погибших похоронили в Сузунском районе Новосибирской области.

Итоговый приговор в 23 года для родственников Ольги не стал утешением, ведь прокуратура просила пожизненное. Рахимзода на момент суда было чуть за 30, так что на свободу он бы вышел в среднем возрасте и мог еще пожить на свободе. Это многим казалось несправедливым. Но тут внесла коррективы сама судьба, она решила распорядиться иначе. В сентябре 2026 Рахимзода скончался в тюрьме. Как это произошло, пока остается неизвестным.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже с ног сбились. Полицейские ищут 3-летнюю девочку, пропавшую из гостиничного номера на курорте