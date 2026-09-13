Молодой парень понял, что сотворил полную жуть, поэтому решил бежать, а 8-летний мальчик остался умирать на обочине

Мальчишка скончался в машине скорой помощи. Фото: соцсети

Вечером 5 сентября в селе Шалинское Красноярского края произошла страшная трагедия. Восьмилетний мальчик, шедший по улице недалеко от своего дома, стал жертвой чудовищного стечения обстоятельств.

ПРОСТО ШЕЛ ПО ОБОЧИНЕ

Как сообщает «КП-Красноярск», 24-летний местный житель, не имея водительского удостоверения и находясь в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля «Лада Приора». При этом он не просто ехал, а буквально несся, грубо нарушая все мыслимые правила.

В итоге на полном ходу он сбил ребенка, который двигался в том же направлении по обочине. Удар был настолько сильным, что после столкновения машина потеряла управление, протаранила дорожное ограждение и врезалась в припаркованную «Honda».

К большому несчастью, травмы, полученные мальчиком, оказались фатальными. Несмотря на отчаянные попытки медиков, ребенок скончался в машине скорой помощи, не доехав до операционной. Для его родителей весь мир обрушился в одно мгновение.

Следственный комитет завел уголовное дело. Водитель был задержан.

УБЕЖАЛ С МЕСТА

Стоит ли напоминать, что садиться за руль после употребления алкоголя – значит сознательно брать на себя функцию палача. Случившееся нельзя назвать ошибкой или неосмотрительностью. Это осознанный выбор, за которым стоит презрение к собственной жизни и, что страшнее, к жизням других людей.

Самое циничное в случившемся – поведение виновника после удара. Согласно свидетельствам очевидцев, после столкновения он не бросился на помощь умирающему мальчику, не вызвал скорую, а выскочил из салона и попытался поскорее скрыться с места преступления, пока ребенок истекал кровью на асфальте.

Местные жители, потрясенные случившимся, не сдерживают эмоций.

«Сил вам, родные. Слов нет, чтобы описать эту боль. А этому человеку я даже не желаю ничего – просто надеюсь, что он получит сполна и запомнит этот день на всю оставшуюся жизнь», - пишут в социальных сетях односельчане. Многие в своих выражениях не стесняются и просят родных огласить имя и показать фотографию виновника, чтобы все знали его в лицо.

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