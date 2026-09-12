Уже в 30: ученые выяснили, какая система в организме начинает стареть первой

Сердечно-сосудистая система начинает стареть уже в 30 лет. Фото: NMK-Studio/Shutterstock/Fotodom

Исследование международной группы ученых показало, что активное старение может начинаться уже в 30 лет. С помощью искусственного интеллекта биологи проанализировали более 25 000 архивных медицинских снимков тканей под микроскопом. Вместо дорогих генетических тестов ИИ научили оценивать износ органов по их микроскопической структуре. Выяснилось, что разные системы организма стареют по совершенно разным графикам. И сосудистая система - абсолютный лидер по раннему старению.

Почему 30 лет - критический возраст

Сосуды стареют первыми. Пока пищеварительная система держится стабильно, а репродуктивная ждет своего часа, сосудистая сеть показывает ускоренное старение уже в возрасте около 30 лет. К 40 годам процессы перестройки сосудистой стенки вовсю запущены на микроуровне, даже если внешне человек здоров.

И тут запускается эффект домино для всего тела. Сосуды и капилляры пронизывают каждый орган. ИИ-анализ показал, что их ранний износ нарушает питание всех остальных тканей. Если пустить здоровье сосудов на самотек в 30 лет, это запустит цепную реакцию, и к 50 годам человек получит преждевременное старение мозга, сердца и кожи.

Как защитить сосуды в 30+?

Исследование показывает, что профилактика должна стать адресной. Фокус нужно сместить на защиту эндотелия - внутренней стенки сосудов.

1. Контроль показателей

Именно в районе 30-35 лет траектории сосудистого здоровья начинают резко расходиться. Помочь может полезная привычка раз в год сдавать липидный профиль (холестерин, ЛПНП) и контролировать артериальное давление. Высокое давление «разбивает» внутреннюю стенку сосудов изнутри.

2. Борьба с системным воспалением

ИИ выявил, что главный признак старения тканей - это микровоспаление. Главные враги сосудов, разжигающие этот процесс:

- сахар и быстрые углеводы: они повреждают белки сосудистой стенки (процесс гликации);

- хронический стресс и недосып: избыток кортизола держит сосуды в постоянном спазме.

3. Движение

Капиллярная сеть требует постоянного кровотока, чтобы сохранять эластичность. Регулярные кардионагрузки (пульс в зеленой зоне, быстрая ходьба, бег, плавание) в 30 лет и старше - это отличный способ сохранить гибкую и здоровую «архитектуру» сосудов на десятилетия вперед.

Аэробные нагрузки - это отличный способ сохранить гибкую и здоровую «архитектуру» сосудов на десятилетия вперед. Фото: BearFotos/Shutterstock/Fotodom

КОМПЕТЕНТНО

Меню для молодости сосудов

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог и терапевт Татьяна Солнцева (ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии») объясняет, что помочь нам против старения капилляров и артерий могут антиоксиданты и полифенолы. Они защищают эндотелий (внутреннюю выстилку сосудов) от микровоспалений и не дают развиваться атеросклеротическим бляшкам.

Топ-3 группы продуктов для защиты сосудов с 30 лет

1. Главные антиоксиданты: клюква и темные ягоды

В чем польза: клюква - абсолютный чемпион по содержанию защитных веществ (антоцианов и проантоцианидинов). Они укрепляют мембраны клеток сосудов.

Есть можно свежими в сезон, замораживать на зиму, делать домашние морсы. Также полезны малина и ежевика.

2. Источники ресвератрола и ликопина: яркие овощи

Красный лук и виноград: содержат кверцетин и ресвератрол - мощные противовоспалительные агенты для эндотелия. Причем в луке больше всего пользы в самых верхних, ярких слоях.

Томаты: источник ликопина. Важный нюанс - из термически обработанных помидоров (домашняя томатная паста, соусы) ликопин усваивается даже лучше, чем из свежих.

Зелень: лютеин и зеаксантин из зелени критически важны для капилляров глаз и сохранения зрения.

Клюква - абсолютный чемпион по содержанию защитных веществ. Фото: Agnes Kantaruk/Shutterstock/Fotodom

3. Продукты ферментации: защита через кишечник

Кишечник - крупнейший иммунный орган, от которого зависит уровень воспаления во всем теле, включая сосуды. Помочь ему можно двумя путями: антиоксиданты из ягод и овощей «кормят» наши родные бактерии, а ферментированные продукты поставляют новые. В результате снижается общий уровень воспаления и сосуды остаются молодыми.

Что добавить в рацион? Кефир, ряженка, натуральный йогурт, сыр, а также традиционные квашеная капуста и моченые яблоки.

Золотая норма от диетолога: чтобы сосуды получали достаточно минорных веществ для защиты от окислительного стресса, съедайте не менее 400-500 граммов овощей, ягод и фруктов в день.

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