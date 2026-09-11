Россияне рассказали, всегда ли они знают, где их ребенок и с кем

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С развитием технологий подростки получают все больше возможностей вести более закрытый образ жизни и не рассказывать родным о том, с кем они общаются и где находятся. Однако россияне отметают, что у них с детьми довольно доверительные отношения, поэтому те всегда или почти всегда рассказывают, где они бывают и с кем проводят время.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Так, 44% опрошенных россиян сообщили, что они всегда в курсе всех передвижений ребенка-подростка. Даже повзрослев, их дети сохранили в ними очень близкие отношения и всегда рассказывают, с кем они дружат, а с кем поругались, а кем отправятся на прогулку, а с кем планирую первые свидания.

«У нас с детьми очень доверительные отношения, и они могут рассказать мне то, о чем мои родители про меня до сих пор не знают», - рассказывает участница опроса.

«Мой сын только в универ ходит и в тренажерку раза два в неделю, а так дома сидит за компом. Вечером из своей берлоги вылезает с родителями поужинать, пообщаться. Если вдруг что-то новое происходит – сразу же рассказывает, ничего не умалчивает», - делится другая.

Еще 34% опрошенных говорят, что их дети-подростки более скрытны, иногда они рассказывают о своих знакомых, друзьях, прогулках и прочем, а иногда просто отмахиваются, мол, просто был со своими и не уточняют, где и с кем. Но родителей это не огорчает, россияне понимают, что это естественное поведение для подростка, ему нужно больше личного пространства, и не всегда хочется рассказывать родителям обо всех радостях или переживаниях, но своих симпатиях или новых знакомых.

А вот 16% отмечают, что их дети-подростки ничего им не рассказывают и ведут максимально закрытую жизнь. Родители ничего толком не знают ни об их друзьях, их увлечениях, о том, как и где они проводят время. Ребенку просто говорят, когда он должен вернуться домой и больше никакого дополнительного контроля в семье нет.

Оставшиеся 6% выбрали вариант «другое».

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджере Telegram. Участие в исследовании приняли 500 человек.