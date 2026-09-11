Человек-мем Сергей Дружко после двухлетней паузы возвращается в новом сериале. Актер сыграл детского врача — и сам взялся за здоровье

Сергей Дружко. Фото: СТС/Wink

«Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду» — эту и другие коронные фразы подарил стране Сергей Дружко: профессиональный актер, изображавший долгое время охотника за привидениями в шоу «Необъяснимо, но факт». После ошеломительного успеха в нулевых артист надолго пропал. И всплыл не так уж давно, когда его попытались реанимировать для авторского интернет-шоу. Вспышка первого выпуска дала миллионы просмотров, но закрепить успех не удалось. Кроме эксплуатации наработанного прежде образа ничего нового, кроме нового мема «Хайпанем немножечко?», не получилось. И проект закрыли.

Поэтому теперь Сергея можно увидеть только в кино или сериалах. И каждое появление — уже событие. Так, в 2016 году актер мелькнул в «Улицах разбитых фонарей» и бессмертном сериале «След». А затем только через шесть лет — в комедиях «Грозный папа» и сериале «Евгенич» в образе мага. После был комедийный сериал «Тайна пропавшей деревни», где Дружко выступил в камео и «Небриллиантовая рука», где артиста нарядили Робокопом. Получается четыре проекта за шесть лет.

Кадр из программы "Невероятно, но факт"

И вот теперь — новая роль! Сергей попал в комедийный медицинский сериал «Роддом», который, как понятно из названия, посвящен работе и жизни врачей клиники, где на свет появляются новые люди. Он сыграл неонатолога (врача, специализирующегося на новорожденных), который любит пофилософствовать. А вместе с ним в ленте собралась целая плеяда легенд из других проектов.

Звезда «Сватов» Людмила Артемьева сыграла главврача роддома, в котором происходит все действие. Звезда «Жуков» Вадим Дубровин — педантичного акушера. Звезда другой медицинской комедии «Интернов» Илья Глинников — гинеколога и сердцееда. Словом, множество врачей — множество популярных артистов.

Кстати, особенно следить за здоровьем стал и Дружко. Летом артист признался, что только в 57 лет прошел полное медобследование и теперь тщательно контролирует организм.

— Я в первый раз за свою жизнь провел какие-то исследования [здоровья], — сообщил Сергей. — И понял, что ТО [организма] надо было проходить лет 20 назад или того раньше. Чего я и всем рекомендую!

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

«Апгрейд самого себя», как назвал процесс актер, позволил выявить некоторые слабые места, которым он теперь и посвятил особенное внимание. В том числе и отказался от вредных привычек.

— Чуть уже можно себя ограничивать, — признал Дружко. — От чего можно воздержаться, я стараюсь воспитывать в себе вот это воздержание. Такая аскеза для здоровья. Ну нет, не полностью. Опять же, все здраво!

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