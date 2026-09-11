ЦИК предупредила о фальшивых рассылках от имени избиркома ДНР

Избирательная комиссия ДНР запрашивает сведения для оформления вознаграждения по результатам подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы. Такие сообщения начали получать жители Донбасса. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Избирательная комиссия ДНР запрашивает сведения для оформления вознаграждения по результатам подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы. Такие сообщения начали получать жители Донбасса. Для получения за помощь при проведении избирательной кампании предлагалось перейти по ссылке и ввести личные данные. Для убедительности приводился документ от избирательной комиссии. "Комсомольская правда: выяснила, что доверять этим сообщения нельзя.

В Донецкой Народной Республике зафиксирована попытка масштабной кибератаки, направленной на дестабилизацию избирательного процесса и сбор конфиденциальных данных жителей. Членам участковых и территориальных комиссий, а также сотрудникам местных администраций начали поступать подозрительные электронные письма. В них от имени Избирательной комиссии ДНР утверждалось, будто ведомство экстренно запрашивает пакет документов и персональные сведения для оформления финансового вознаграждения по результатам подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы.

Однако детальная проверка показала, что за этой рассылкой стоят интернет-мошенники и структуры, преследующие цель скомпрометировать ход голосования.

Она проводилась совместно с проектом «Лапша Медиа», направленным на разоблачение недостоверной информации.

Первыми тревогу забили на муниципальном уровне. В администрации Горловки выступили с официальным заявлением, опровергнув отправку подобных писем:

- Мошенники рассылают поддельный документ, в котором Избирательная комиссия ДНР якобы запрашивает сведения для оформления вознаграждения по результатам подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы.

Представители муниципалитета пояснили, что под видом выплат развернута кампания по получению закрытой информации.

Авторы фейка рассылают фишинговые ссылки, замаскированные под формы сбора сведений. При переходе по такому адресу пользователю предлагается ввести детальные анкетные данные, номера личных документов и банковские реквизиты. Получив доступ к этой информации, организаторы атаки могут использовать ее для взлома персональных аккаунтов на государственных сервисах, оформления кредитных обязательств или прямого шантажа сотрудников избирательной системы региона.

При внимательном рассмотрении текста фальшивки можно обнаружить множество ошибок. Авторы подделки потребовали предоставить перечень документов, который в корне противоречит нормативной базе. В официальном перечне, утвержденном постановлением ЦИК РФ от 24 июня 2026 года № 10/101-9, закреплен строгий и закрытый реестр сведений, необходимых для осуществления выплат, и в нем отсутствуют конфиденциальные сведения, которые выманивают провокаторы.

Выдает фальшивку и оформление самого письма. В распространяемом бланке допущена ошибка в регистрационной нумерации, которая не соответствует порядку официального делопроизводства Избиркома ДНР.

В качестве контактов указана электронная почта на иностранном домене (@gmail.com), а контактный номер телефона вовсе отсутствует.

На федеральном уровне провокацию прокомментировала председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова. Глава ЦИК подчеркнула, что избирком ДНР не отправляет такие сообщения и не использует иностранные почтовые сервисы для подобных рассылок. Она предостерегла организаторов выборов на местах от взаимодействия с анонимными адресатами и напомнила, что государственные органы работают исключительно через защищенные каналы связи в соответствии со строгими правилами информационной безопасности.