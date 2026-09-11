Стала известна реакция актера Даниила Воробьева на скандал с алиментами: что на самом деле происходит

Стала известна реакция актера Даниила Воробьева на скандал с алиментами Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На днях юрист Маргарита Гаврилова в своем телеграм-канале сообщила о том, что актер Даниил Воробьев разошелся с гражданской женой Мариной Смирновой, забрал дочку и теперь требует с экс-супруги алименты в размере 5 млн рублей. Кроме того, по заявлению актера, как утверждала юрист, было возбуждено уголовное дело против его бывшей гражданской жены по трём статьям — 137, 138 и 272 статьи УК РФ. Причина: Марина прочитала личную переписку Даниила в его телефоне. Разумеется, уже через полчаса о скандале в семье Воробьева знал весь интернет. И вот актер, наконец, сам прокомментировал ситуацию.

Даниил Воробьев и Марина Смирнова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Актер Даниил Воробьев глубоко переживает тот факт, что отдельные личности ради хайпа пытаются из его личной жизни и членов его семьи сделать «ток-шоу». Действительно, в настоящее время в одном из судов города Костромы рассматривается иск матери его ребенка к нему об определении места жительства дочери и взыскании с него алиментов. Ни о какой задолженности по уплате алиментов, тем более в таком масштабе в 5 млн рублей и речи быть не может. Я, как адвокат Даниила Владимировича, подал ходатайство в суд о закрытии процесса, а также обратился в адрес популярных федеральных ток-шоу об соблюдении тайны частной жизни актёра Воробьева и неразглашении сведений о жизни его малолетней дочери», — сообщил KP.RU адвокат Воробьева Александр Почуев.

Даниил Воробьев и Марина Смирнова много лет жили вместе и воспитывали дочку Эльзу Лилу, но отношения так и не зарегистрировали. Какая кошка пробежала между ними, неизвестно, но разойтись мирно не поучилось.

Даниил Воробьев и Марина Смирнова много лет жили вместе и воспитывали дочку Эльзу Лилу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Маргарита Гаврилова сообщила, что актер улетел в отпуск с дочкой и оставил свой телефон Марине.

«Марина нашла в телефоне мужа массу откровений, разбивших ей сердце! Когда благоверный узнал об этом, был сильно возмущён и встал в позицию обороны! Не покаялся, не извинился, а пошёл в атаку! Да ещё в какую!» — ранее сообщила в телеграме Гаврилова.

По словам представителя Смирновой, она, действительно, подала на алименты и определение места жительства дочери с собой.

«Поскольку адрес регистрации господина Воробьёва из последних известных — это квартира Марины, в которой он не проживает, решение было заочным! Теперь актёр отменил заочное решение и подал встречный иск о взыскании с Марины алиментов на содержание дочери, так как считает, что дочь должна жить с ним! Встречный иск содержит требование об определении места жительства дочери с отцом (понять бы ещё где?) и взыскании алиментов!» — поделилась Маргарита Гаврилова.