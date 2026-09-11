Геннадий Онищенко: С понедельника работоспособность человека улучшается и среда - самый продуктивный день

После выходных с понедельника по среду работоспособность человека улучшается и среда является самым продуктивным днем. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

- …Геннадий Григорьевич (Онищенко, академик РАН), здравствуйте. Радио «Комсомольская правда». Александр Гамов, помощник академика Онищенко.

- Привет!

- Ваши предложения правильно - и более продуктивно - распределять учебное время для учащихся… И - контрольные работы проводить не в конце недели, допустим, по четвергам, а в другие дни, вызвали дискуссию. Как бы вы прокомментировали это?

- Это та тема, Саша, которая не нуждается в дискуссии.

Я не предложил. Предлагают что-то новое. А я просто процитировал действующее уже не одно десятилетие в нашей стране медицинское требование. У нас, медиков, всегда были и есть предметы для обсуждения. Это, в том числе, и расписание, которое должно учитывать эволюционные возможности человеческого организма.

- Если можно, подробнее, - пожалуйста…

- Все образованные люди знают, что такое циркадные ритмы: суточные, недельные, годовые и так далее.

Исходя из этого, еще в советское время медики определили недельный ритм… Зафиксировав, что после выходных с понедельника по среду работоспособность человека улучшается и среда является самым продуктивным днем.

Академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- В том числе и у ученика.

- В том числе и учеников, да.

А в четверг происходит спад активности. И эмоциональный, и когнитивный, и физический…

Но когда я об этом рассказал, почему-то, в данном случае я отношу это к причудам журналистов, это подали как какое-то откровение, чуть ли не открытие.

- Да, у нас, у журналистов, такое бывает…

- Так вот - это известная, переходящая из поколения в поколение, медицинская норма… Которая в медицинских документах, в санитарных требованиях к образовательному процессу давно прописана.

И что получилось? Когда газета, причем некорректно ссылаясь на меня, задала «Вопрос дня», вдруг я читаю уже персонифицированные по отношению ко мне комментарии. (Речь о «Комсомольской правде». - А.Г.)

Вообще-то в интеллигентных и в научных кругах не принято использовать такие приемы. Обычно спорят по существу, а не с пожеланиями людям, якобы не имеющим профессионального опыта в управлении, - «не мешать работать».

Я никому не мешаю. Я напоминаю существующие и действующие нормативы.

И вдруг читаю о том, что, оказывается, четверг - самый продуктивный день. Но это просто безграмотность.

Я понимаю, что некоторые люди всю жизнь работают только в одном учреждении. Они могут страдать определенной профессиональной деформацией, когда они только знают конкретный предмет и не имеют представления о другой сфере деятельности.

Я не знаю, почему ваша газета допустила такое, я бы сказал, некорректное персональное высказывание, не перепроверив факты и не согласовав,

Я понимаю, что вам нужны рейтинги, но нельзя это делать, как говорится, не соблюдая этических норм, взаимоотношений.

Поэтому мы говорим сейчас не о споре, а о желании некоторых людей, в силу разных причин не знающих, о чем идет речь, переходить на личности… И, по существу, необоснованно обвинять в непрофессионализме тех, кто говорит от имени действующих нормативных актов. И их пора бы уже знать.

- Понял.

- Так что я попросил бы тебя, Саша, если это возможно, каким-то образом откорректировать ситуацию…

- А вы, Геннадий Григорьевич, сами уже ее откорректировали. Спасибо!