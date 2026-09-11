Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 12 сентября:

1. Новости с передовой: освобождены 8 поселков за неделю

2. Одесских военкомов «покарали» за пытки

3. Зеленский в Канаде выпросил миллиард и дроны

4. Буданов* зовет к прекращению огня

5. На Черниговщине массово бегут мужики

6. Украинские DATA-центры гадят России

7. В Раде шокированы ситуацией в Киеве

8. Глава украинского ГУР угрожает Минску

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 12 СЕНТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за неделю.

Бойцы «Севера» освободили Березники, Озерное, Долгенькое, Гоптовку и Зарубинку в Харьковской области. Выбили из рядов ВСУ более 1 430 человек и 83 автомобиля.

«Южная» группировка войск взяла под контроль Куртовку в ДНР. Нанесла противнику такой урон: 1 330 боевиков и 11 бронемашин.

Силы «Запада» вывели из строя более 1 395 военнослужащих и десять бронемашин.

Подразделения «Центра» подняли флаги над Новогришино в ДНР. Потери ВСУ - более 2 820 бойцов и 10 станций РЭБ.

Штурмовики «Востока» взяли под контроль посёлок Зоревка в Запорожской области. Потери ВСУ - 2 215 человек и 12 бронемашин.

Бойцы «Днепра» уничтожили до 290 националистов. Утилизировали 8 станций РЭБ.

Силы ПВО сбили 48 управляемых авиабомб. Поразили четыре ракеты «Фламинго» и два «Нептуна». Приземлили 5 673 дрона.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 12 СЕНТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Одесских военкомов «покарали» за пытки

Украинские СМИ сообщают: суд в Одессе расценил действия местных военкомов при силовой мобилизации как похищение и пытки. 2 мая, в годовщину сожжения людей в Одесском доме профсоюзов, четверо садистов из ТЦК без участия полиции погнались за прохожим. Итог таков:

«Одного из сотрудников военкомата в Одессе приговорили к семи годам лишения свободы за похищение и пытки мужчины во время мобилизационных мероприятий». Задержанного «призывника» опрыскали слезоточивым газом, затолкали в служебную машину, по пути в ТЦК избивали, невзирая на то, что мужчина задыхался. Странно, что не убили…

Зеленский в Канаде выпросил миллиард и дроны

В канцелярии канадского премьера Марка Карни сообщили: глава кабмина договорился с Зеленским о резком расширении совместного производства БПЛА. Оттава выделила Киеву свыше миллиарда долларов на оборону и восстановление. Создается национальный цифровой маркетплейс беспилотных систем (DDIM). Он объединит четыре сотни канадских поставщиков. В течение двух лет страна Кленового листа выйдет на производство миллиона беспилотников в год. Заключено партнерство General Dynamics Mission Systems-Canada с украинской Green Tech Harvest по разработке критических технологий для дронов. Подписано межправительственное соглашение о совместном производстве БПЛА, противодронных технологий и боеприпасов. Страна, укрывшая тысячи бандеровцев после Второй мировой, выделила 350 млн долларов на перехватчики ПВО через программу JUMPSTART. 435 млн долларов направлены в качестве гарантий ЕБРР на энергобезопасность и 200 млн долларов - на льготные займы на инфраструктуру незалежной. Потомки вершителей Волынской резни нашли родственные души на берегах Онтарио.

В течение двух лет Kанада выйдет на производство миллиона беспилотников в год. Фото: EB Adventure Photography/Shutterstock/Fotodom

Буданов* зовет к прекращению огня

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что остановка огня по линии фронта с предоставлением гарантий безопасности Киеву – наиболее близкий к жизни вариант прекращения конфликта между Москвой и Киевом. В интервью LSM бывший главный разведчик Украины сообщил, что самый реалистичный, по его мнению, вариант прекращения конфликта - остановка по линии фронта на момент подписания соглашений о мире. Он добавил, что это возможно «без юридического признания со стороны Украины» отказа от утраченных территорий. Да просто поплачьте о них.

На Черниговщине массово бегут мужики

Как сообщает ресурс «Суспільне», в пятикилометровой зоне Черниговской области у стыка на границах с Россией и Беларусью введен спецрежим безопасности. Он связан с массовым бегством украинцев призывного возраста. В этой зоне Киев обязал граждан получать разрешение на проживание, пребывание, въезд и ведение хозяйственной деятельности. Владельцам участков тут запрещено пользоваться землей — на ней начинают строить оборонительные укреплений. А СБУ совместно с полицией усилила контроль за выездом местных жителей в сторону Беларуси. Но поздно – сотни черниговцев успели рвануть через границу на волю.

Украинские DATA-центры гадят России

Военкор, герой России Евгений Поддубный сообщил: Украина формирует в DATA-центрах массив информации, которая используется для ударов по российской территории России. Его слова приводит «Газета.Ru»: «Противник запустил процесс цифровизации в ВСУ. Этот процесс невозможен без использования центров обработки данных. МО РФ знает, какие DATA-центры используются в интересах вооруженных сил Украины». Удары по таким центрам являются логичными. Кто готов поспорить?

Военкор, герой России Евгений Поддубный Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Раде шокированы ситуацией в Киеве

Депутат Верховной рады Руслан Горбенко констатирует: Киев оказался в наихудших условиях с 2022 года. Противовоздушная оборона столицы не в состоянии противостоять реактивным дронам. В эфире YouTube-канала «Суперпозиция» парламентарий заявил, что Киев и Киевскую область пора включать в перечень прифронтовых общин и областей. По его словам, «за последние четыре года ситуация наихудшая, к вызову, который мы получили по реактивным дронам, мы были не готовы». А к смертельной зиме вы готовы?

Глава украинского ГУР угрожает Минску

Олег Иващенко, начальник Главного управления разведки Украины, пригрозил Минску из-за «ретрансляторов, которые помогают российской армии». В интервью The Times глава ГУР утверждал: «Вооруженные силы России могут использовать ячеистую сеть с множеством вышек и ретрансляторов. Мы зафиксировали шесть таких устройств на территории Беларуси». По словам главного военного разведчика Украины, у его державы «достаточно возможностей, чтобы справиться с этой проблемой». Может, для начала попытаетесь справиться с проблемой Волчанского котла?

*Признан в России террористом и экстремистом

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