Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Если работа давно не радует, зарплата не успевает за ценами, а начальник напоминает будильник, который нельзя выключить, есть вариант не просто листать вакансии, а сменить профессию. Причем за счет государства.

Сделать это можно в любом возрасте. С 1 января 2025 года в России работает национальный проект «Кадры» - государственная программа, на которую из бюджета выделены деньги и установлен срок. Она рассчитана до 2030 года. Внутри - федеральный проект (часть большой программы) «Активные меры содействия занятости». Он позволяет бесплатно пройти дополнительное профессиональное обучение (курсы, переподготовку или повышение квалификации - уровня знаний и навыков). Кому это положено и как записаться, рассказала Ольга Дайнеко, эксперт Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта Моифинансы.рф

КТО МОЖЕТ УЧИТЬСЯ БЕСПЛАТНО

На бесплатное обучение могут претендовать:

- граждане 50 лет и старше, а также предпенсионеры (те, кому осталось несколько лет до пенсии);

- мужчины и женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет;

- нетрудоустроенные женщины с детьми до 7 лет включительно;

- инвалиды (люди с ограничениями по здоровью);

- те, кто ищет работу, в том числе уже работающие;

- официально признанные безработными (зарегистрированы в ЦЗН - центре занятости населения, госучреждении, где помогают с трудоустройством);

- уволенные с военной службы ветераны боевых действий в СВО, военнослужащие из состава ВС ДНР, народной милиции ЛНР (начиная с 11.05.2014), а также члены семей погибших либо умерших после увольнения из-за увечья или заболевания, полученного при выполнении задач;

- граждане до 35 лет включительно, у кого нет среднего профессионального или высшего образования, кто окончил военную службу по призыву или получил образование, но не трудоустроился в течение 4 месяцев.

ОТ IT ДО СВАРЩИКА: 186 ПРОФЕССИЙ НА ВЫБОР

Перечень для бесплатного переобучения включает 186 специальностей. Для ветеранов СВО выбор шире - 213 профессий: 186 из основного списка плюс еще 27 дополнительных.

Ставка на цифру

- Самое востребованное направление - это цифровые/IT-специальности, - подчеркивает Ольга Дайнеко.

Логика простая: рынку не хватает людей, которые умеют работать с программами, данными и алгоритмами. Поэтому именно здесь больше всего мест и программ. Освоить можно такие профессии:

- инженер-тестировщик (проверяет программы на ошибки);

- 1С-программист (настраивает программы 1С для бухгалтерии и учета);

- специалист по работе с ИИ-системами (искусственный интеллект - компьютерные системы, которые учатся и помогают решать задачи);

- аналитик данных (разбирается в цифрах и делает выводы);

- веб-разработчик (создает сайты);

- специалист по информационной безопасности (защищает данные от взлома).

Рабочие и инженерные

Но обучение не только цифровое. По словам Дайнеко, перечень программ формируется на основании запросов рынка труда, в том числе при участии крупнейших работодателей и с учетом того, сколько работников требуется. Направления подбирают с оглядкой на востребованность профессий в конкретном регионе. В промышленности, строительстве и ЖКХ доступны:

- сварщик;

- токарь;

- слесарь-ремонтник;

- оператор станков с ЧПУ (числовое программное управление - станок работает по программе);

- машинист крана;

- электромонтер;

- инженер по охране труда;

- инженер по АСУ производством (автоматизированные системы управления - автоматика на производстве).

С 1 января 2025 года в России работает национальный проект «Кадры» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Медицина и соцсфера

Этот блок - для тех, кто хочет помогать людям напрямую. Обучение подойдет тем, кто готов работать в больницах, поликлиниках, школах и соцслужбах:

- медсестра;

- фельдшер (медработник со средним образованием, может принимать пациентов и оказывать первую помощь);

- воспитатель;

- социальный работник.

Сервис, логистика, село

Самый широкий блок - для тех, кто хочет работать руками, с людьми или на земле. Сюда входят:

- агрохимик (специалист по удобрениям и питанию растений);

- ветеринарный фельдшер;

- повар;

- кондитер;

- пекарь;

- швея;

- экскурсовод;

- администратор гостиницы и другие.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ: 7 ШАГОВ

Процесс несложный, но требует внимательности - каждый этап важен. Вот как это работает.

1. Авторизуйтесь на портале «Работа в России» (trudvsem.ru). Вход в личный кабинет - через учетную запись портала «Госуслуги».

2. Выберите программу обучения в разделе «Образовательные программы». При выборе объективно оцените, соответствует ли она уже имеющимся знаниям и навыкам, карьерной цели.

3. Подайте заявление, заполнив все обязательные разделы электронной формы.

4. Обратитесь в центр занятости (ЦЗН) в течение трех рабочих дней после подачи заявления. При себе нужно иметь паспорт, документы об образовании и документы на льготы (например, удостоверение ветерана боевых действий).

5. Пройдите профориентацию в ЦЗН (консультацию и тесты, чтобы понять, какая профессия подходит). Эта процедура нужна для решения об одобрении или отклонении заявления либо рекомендации по выбору другой программы. Срок рассмотрения заявления - 7 рабочих дней.

6. Заключите договор электронно в личном кабинете портала «Работа в России». Когда заявление одобрено, подписывается трехсторонний договор (соглашение между вами, образовательной организацией и ЦЗН или работодателем).

7. Начните обучение. В назначенный срок необходимо приступить к занятиям - очно (с личным присутствием) или дистанционно (онлайн), в зависимости от выбранной программы и формата.

По окончании образовательных программ вы получаете официальный документ о квалификации, соответствующий выбранному курсу - например, диплом о профессиональной переподготовке.

ПОЧЕМУ МОГУТ ОТКАЗАТЬ

Отказ - не редкость, и причины у него конкретные. Заявление отклонят, если человек уже проходил обучение с 2021 года и позже. То же самое произойдет, если отчислили из-за пропусков или неуспеваемости. Еще один повод для отказа - нехватка базовых знаний для выбранной специальности. В этом случае могут не отказать окончательно, а порекомендовать другую программу, которая подойдет лучше.

ОДИН РАЗ И БЕЗ ПРОГУЛОВ

Как подчеркнула Ольга Дайнеко, бесплатно обучиться, переобучиться или повысить квалификацию можно только один раз.

- Поэтому важно взвешенно подходить к выбору программы, подбирать оптимальный формат обучения, чтобы не пропускать занятия, - пояснила эксперт.

Ответственность за процесс тоже на самом человеке. Финэксперт предупреждает: при отчислении за неуспеваемость или пропуски занятий подать заявление повторно не получится.

Есть и еще одно ограничение. Те, кто уже прошел бесплатное обучение до 2025 года (в рамках содействия занятости национального проекта «Демография» с 2021 года), снова обучиться за счет государства уже не смогут.

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