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Звезды11 сентября 2026 16:30

Вечеринка в голливудском стиле, торт за 400 тысяч и подарок от Бузовой: как прошел день рождения блогерши Helen Yesфото

Блогерша Helen Yes закатила голливудскую вечеринку по случаю дня рождения
Евгения РУДИНА
Ольга Бузова

Ольга Бузова

Фото: предоставлено организаторами.

Известная блогерша Елена Балабанова, больше известная как Helen Yes, отпраздновала свой 32-й день рождения в голливудском стиле. Вечеринка прошла за городом, в Константиново. У Елены есть мечта сняться в голливудском фильме, потому концепция вечера была выдержана в стиле Голливуда. Сама именинница сменила три образа.

Поздравить Елену с днем рождения пришли: Вита Чиковани, Александра и Владимир (VAVAN) Селивановы, Алла Земскова, Александр Устьянцев (БАНДЭРОС), Алина Акилова, Любятинка, Ира Пинчук, Мария Погребняк и другие.

Елена с мужем Павлом Шевченко

Елена с мужем Павлом Шевченко

Фото: предоставлено организаторами.

Елена с дочками

Елена с дочками

Фото: предоставлено организаторами.

Вечер открылся авторским мультфильмом о пути Елены — её ценностях, стремлениях и творческой биографии. Гости поздравляли Лену, принимали участие в конкурсах и наслаждались вечером. Для собравшихся выступил VAVAN (Владимир Селиванов), исполнив главный трек, который знает каждый — саундтрек сериала «Реальные пацаны».

Вита Чиковани

Вита Чиковани

Фото: предоставлено организаторами.

По традиции ближе к концу вечера состоялся торжественный вынос торта. Все гости собрались на улице. Переодевшись в белое воздушное платье, Лена задула свечи. А затем начался салют в честь виновницы торжества. Ведущий решил проявить инициативу и разыграть первый кусок торта на аукционе среди гостей. Первые куски торта купили близкие друзья Елены за 400 тысяч рублей.

После того, как гости вернулись в зал, их ждал главный сюрприз — выступление Ольги Бузовой. Именно такой подарок Оля решила сделать своей давней подруге. Бузова исполнила главные хиты, пригласила гостей вечера на свой новое шоу 2 октября.

Мария Погребняк

Мария Погребняк

Фото: предоставлено организаторами.

«Наша дружба с Леной началась со съемок клипа «Танцуй под Бузову», когда она только начинала свою карьеру. Я никогда не забуду, с какой отдачей тогда она отреагировала на мою просьбу. Лена, с Днем рождения!» — произнесла Ольга Бузова.

Вечер завершился выступлением Александра Устьянцева, участника группы Банд’Эрос, известного под сценическим псевдонимом Better и именинницы Елены Балабановой, которые исполнили совместный трек And Every Time. Это было первое живое исполнение Елены за последние три года.

Елена с Ириной Пинчук

Елена с Ириной Пинчук

Фото: предоставлено организаторами.

С Анной и Владимиром Селивановыми

С Анной и Владимиром Селивановыми

Фото: предоставлено организаторами.

Евгений и Кристина Марченко

Евгений и Кристина Марченко

Фото: предоставлено организаторами.

Любовь Сидоркина и Игорь Заикин

Любовь Сидоркина и Игорь Заикин

Фото: предоставлено организаторами.

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