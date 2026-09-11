Залысина под париком и тонометр: Галкин* показал измученную Пугачеву в Стамбуле

Максим Галкин* снял Аллу утомленной после перелета. Фото: кадр видео.

Врачи запретили 77-летней Пугачевой утомительные перелеты: у певицы давние проблемы с сердцем и сосудами. Но неугомонный муж-иноагент не оставляет пожилую супругу в покое. Максим Галкин* опубликовал в своем блоге видеоролик с Аллой, снятый в Стамбуле.

Из-за проблем с сердцем Пугачева плохо переносит жару. Поэтому артистка на лето уезжает с Кипра, где супруги обосновались после эмиграции из России, в Латвию. Два месяца Алла провела в Юрмале. А теперь Галкин* решил привезти ее в Стамбул, где сейчас температура днем доходит до 28 градусов.

Иноагент снял жену в номере отеля, окна которого выходят на Босфор. В ролике Алла сидит в кресле в элегантной черной блузке в мелкий белый горошек. Артистка сделала неяркий макияж и надела один из своих любимых париков.

«Аллуся, как тебе вид на Стамбул?» - поинтересовался Максим.

«Шикарно!» - ответила Пугачева, добавив, что никогда раньше не была в Турции.

«Ты что, серьезно?!» - удивился Галкин.

«Да, первый раз», - подтвердила Пугачева.

«Ну, Турция готовилась, посмотри, какая красота! Чайки приветствуют вас», - заявил комик, переведя камеру на вид из окна.

Подписчики в комментариях отметили, что Алла выглядит бледной и утомленной. Видимо, ей тяжело дался перелет из Латвии. К тому же Максим* в своем видео показал то, что Пугачевой явно хотелось бы скрыть. Камера запечатлела залысины на ее голове, которые не смог скрыть парик с пышными кудрями. А рядом с кожаной сумкой певицы нетрудно заметить тонометр – видимо, Алла неважно себя чувствовала, и ей нужно было срочно измерить давление.

Камера безжалостно показала залысины на голове артистки и тонометр на столике. Фото: кадр видео.

Тут же расположились пепельница и коробок спичек – несмотря на категорические запреты врачей, перенесшая несколько операций на сердце Пугачева так и не бросила курить.

«Что-то Алла выглядит не очень», «Парик перекособочился», «А рядом лежит тонометр», «Надеюсь, она выпила таблетки?», - пишут пользователи Сети в комментариях под постом.

Подписчики обсуждают и неведение Галкина* по поводу того, что это первый приезд Аллы в Турцию.

«Жить столько лет «вместе» и не знать о том, что она не была в Турции? Мдаа», «Вы точно вместе живете? Как можно такое не знать?», «Турция для нее – это для бедных, поэтому она там и не была. Ну или забыла по старости», «Увидеть Стамбул и умереть», - иронизируют фолловеры.

Подписчики предположили, что в Стамбуле Алла оказалась проездом, когда летела из Юрмалы на Кипр – опытные путешественники узнали отель, который часто предлагается для стыковочных остановок. Во всяком случае, певица точно не в том состоянии, чтобы отправиться в путешествие по Турции.

А вот ее 50-летний муж бодр и полон сил. Минувшую неделю Галкин* провел в Бразилии, куда он отправился отдыхать без Пугачевой. Шоумен поселился в одном из самых роскошных отелей Рио-де-Жанейро - пятизвездочной гостинице «Hotel Fasano Rio de Janeiro». На отдых в Южной Америке артист потратил около 3 миллионов рублей.

*Признан в РФ иностранным агентом.

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