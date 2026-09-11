В Северной Осетии опровергли сообщения о росте тарифов на коммуналку на 70 процентов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Северной Осетии с 1 октября планируется рост коммунальных тарифов на 70%. Об этом якобы сообщил сам глава республики. В качестве доказательств приводится видео, в котором Сергей Меняйло рассказывает о тяжелом положении в стране, что отразилось и на Северной Осетии. "Комсомольская правда" разбиралась, сто на самом деле происходит в регионе.

Проверка проводилась совместно с проектом «Лапша Медиа», направленным на разоблачение недостоверной информации.

На самом деле информация о повышении коммунальных тарифов в Северной Осетии на 70% с 1 октября 2026 года — ложная.

– В мессенджерах и социальных сетях распространяется видео, созданное с помощью ИИ. В нем используется изображение и речь Главы республики Сергея Меняйло. В видео говорится о якобы повышении коммунальных тарифов на 70% с 1 октября, спровоцированным топливным кризисом. ЦУР связался с администрацией Правительства и Главы республики – там информацию опровергли. Распространяемое сообщение — является ложным. Просим вас доверять лишь проверенной информации из официальных источников, - сообщили в ЦУР Северной Осетии.

В мессенджерах и социальных сетях распространялось видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. В нём использовались изображение главы республики Сергея Меняйло, а речь с другим содержанием была наложена отдельной звуковой дорожкой.

В качестве основы для подделки использовали видео от 4 сентября 2025 года. В оригинале глава республики поздравляет школьников, педагогов и родителей с началом учебного года и ничего не говорит о повышении тарифов.

Согласно распоряжению Правительства России, с 1 октября 2026 года средний рост тарифов ЖКХ в Северной Осетии составит 16,3%.