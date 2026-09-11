«Пусть здесь все горит и бомбы падают, зато я уцелел»: Юлия Меньшова осудила сбежавших из России мужчин

Юлия Меньшова в проекте «Подкаст о важном». Фото: кадр видео.

Юлия Меньшова резко высказалась о мужчинах, покинувших Россию из-за мобилизации. 57-летняя телеведущая, дочь режиссера Владимира Меньшова, дала интервью для проекта «Подкаст о важном». В нем актриса осудила молодежь, решившую эмигрировать из страны, чтобы не участвовать в СВО.

«Вот это молодое поколение, которое ломанулось, значит, в аэропорты, - честно говоря, для меня это был момент такого аута. Потому что я смотрела, и думала: "Парни, вы что делаете, а? Как вы потом будете смотреть в глаза мамам?". Хотя, скорее всего, мамы их и собирали», - предположила Меньшова.

Актрису также шокировал тот факт, что, уехав из России, молодые люди принялись хвастаться этим в соцсетях и публиковать кадры, сделанные за границей.

«А это же, по логике, постыдный поступок. Но все настолько перевернуто, что как будто бы это молодец — ушел от мобилизации. Как так-то? Этого не может быть», - считает Юлия.

По мнению дочери Владимира Меньшова, история с уехавшими из страны – это результат неправильного воспитания молодежи за последние 30 лет.

«И это мой очень печальный вывод о последних 30 годах, что мы вот так воспитали людей, которые говорят: «Классно свалить. Пусть здесь всё горит огнём и бомбы падают, зато я уцелел". Это очень серьёзная проблема», - подчеркнула Меньшова.

При этом она уточнила, что речь идет далеко не о всех молодых людях.

«Есть ребята, которые добровольцами записались», - отметила актриса.

В 2022 году, после начала СВО, Юлия Меньшова опубликовала пост, в котором поделилась своими эмоциями: ««Ужас. Этого не может быть». Позже она его удалила. В дальнейшем Юлия признавалась, что разорвала отношения со многими друзьями, не поддержавшими спецоперацию и уехавшими за границу. Актриса не раз заявляла, что не представляет своей жизни вне России. В частности, она раскритиковала лозунг «Мне стыдно быть русским», заявив в соцсетях: «Мне не стыдно быть русской!».

В 1996 году Юлия вышла замуж за театрального актера Игоря Гордина. У супругов родились двое детей – сын Андрей и дочь Таисия. Они счастливо жили вместе до 2004 года, а затем приняли решение расстаться. Тогда дочке пары было всего полгода. Супруги развелись и четыре года жили порознь. А затем поняли, что не могут друг без друга. В 2008 году они снова сошлись и с тех пор не расстаются.

23-летняя дочь Меньшовой Таисия учится на театрального продюсера, 28-летний сын Андрей стал актером и режиссером. Летом 2023 года Андрей сыграл свадьбу с звездой сериала «Триггер» Марией Кукушкиной.