«Это безрассудство режима Зеленского — признак отчаяния»: Джордж Галлоуэй – о попытке теракта против британских дипломатов

Джордж Галлоуэй, известный британский радиоведущий, бывший член парламента. Фото: Nemyshev Vyacheslav/URA.RU/Global Look Press

В пятницу, 11 сентября, в 20.00 в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова». К нашей передаче с самого начала подключился известный политик, писатель, ведущий популярной программы «Большая игра» на Первом канале, внук сталинского наркома Вячеслава Молотова — Вячеслав Никонов.

Один из примечательных фрагментов нашего разговора мы уже опубликовали.

А сегодня предлагаем вашему вниманию еще один очень важный отрывок…

Депутат Государственной думы Вячеслав Никонов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Виктор Бут, российский предприниматель и общественный деятель:

— …Еще одно важное событие, которое произошло на минувшей неделе. Это арест ФСБ одного из охранников посольства Великобритании в Москве… Который работал на Украину и готовил, в общем-то, теракт, в котором бы пострадали дипломаты Великобритании.

Все эти данные были подтверждены.

Меня задела реакция руководства Великобритании, ее представители изначально сказали, что не комментируют произошедшее. А потом был такой вброс, что «это Россия пытается устроить провокацию». Но вот сегодня Джордж Галлоуэй, это очень известный британский радиоведущий, бывший член парламента, мне подробно объяснил как он видит эту ситуацию.

Александр Гамов, ведущий Радио «КП», журналист Кремлевского пула:

— Вы с ним встретились в Москве?

В. Бут:

— Да, в Москве. Он был проездом, мы с ним встретились, и он дал этот комментарий. Давайте вместе с нашими радиослушателями и зрителями посмотрим и послушаем, что сказал нам британский политик Джордж Галлоуэй.

СПРАВКА «КП»

Джордж Гэллоуэй

(род. 1954, Данди, Шотландия) — левый политик, телеведущий и бывший член парламента (MP),

В 2019 году основал Рабочую партию Великобритании (Workers Party of Britain) и стал её лидером.

А. Гамов:

— Эксклюзив «Русского дозора».

Джордж Галлоуэй (дословный перевод с английского):

— Во-первых, это очень серьезный вопрос. Это могло привести и должно было привести к убийству моих соотечественников — дипломатов британского посольства… Которые находятся под защитой Венской конвенции, и чья безопасность безупречно обеспечивается здесь, в Москве.

Поэтому тот факт, что их жизни угрожала опасность, сам по себе является весьма серьезным инцидентом.

Если все было именно так, как в своих показаниях указал тот самый охранник. А именно, что это был заговор украинских служб с целью убийства британских дипломатов., И все это — в то время, когда Британия выделяет им (речь об я Украине. — А.Г.) по 3 миллиарда фунтов стерлингов в год… Уже выделила им десятки миллиардов и намерена делать это еще в течение ста лет… Тогда что же это за союзник такой?

Все это указывает на еще один признак безрассудства режима Зеленского. Безрассудство в своей коррупции, безрассудство в своих террористических угрозах.

Конечно, это не единственный акт терроризма, в котором они участвуют. Буквально на днях сам Зеленский собственными устами (так переведено. — А.Г.) пригрозил гражданской авиации. Сказал, что гражданские лайнеры, заполненные гражданами иностранных государств со всего мира, вполне могут быть сбиты. И мы знаем, почему они так поступают.

Это безрассудство режима Зеленского — признак отчаяния. Но реакция Великобритании на отличную работу российских спецслужб (речь о ФСБ. — А.Г.) по раскрытию этого заговора вызывает разочарование. Это черная неблагодарность, когда вместо того, чтобы выразить свою признательность, вы проявляете враждебность по отношению к тем, кто вам помогает. Это, кстати, совершенно не по-британски. Британский характер был показан в фильмах, книгах, газетах.

Я думаю, что это очень прискорбно, что представители Британии отреагировали подобным образом.

Я абсолютный противник британской внешней политики от начала и до конца. Но я не хочу, чтобы убивали наших дипломатов. Да еще и тех (речь о киевском режиме. — А.Г.), кого моя страна считает своими друзьями, и которым британская казна платит огромные деньги. А ведь это средства британских налогоплательщиков.

И получается, что они платят тем, кто угрожает убийствами наших дипломатов. Это крайне прискорбно.

Но и британская реакция, точнее, ее неблагодарное отсутствие, столь же прискорбна.

Британия пустила дипломатию по ветру. Она полностью наплевала на нее, и это началось еще с печально известного дела Скрипаля, когда тогдашний премьер-министр Тереза Мэй без каких-либо весомых доказательств обвинила Россию в причастности к отравлению этих двух человек. Помните ее знаменитое highly likely — весьма вероятно. Такими заявлениями подставляя под удар и подвергая безрассудной опасности жизни других британцев вокруг… При этом она пренебрегла любыми доказательствами, заявив, что это весьма вероятно могла бы быть Россия… Но не объяснила нам, на чем основаны ее предположения.

Позвольте мне сказать, раз британское правительство не собирается, так давайте я скажу от лица миллионов британцев. Мы признательны российским спецслужбам за то, что они предотвратили этот подлый заговор. Я приношу извинения за неблагодарность моего правительства.

В. Бут:

— Это был в синхронном переводе британский политик, радиоведущий Джордж Галлоуэй. У него только в Twitter около 8 миллионов подписчиков. Поэтому он очень популярен в Великобритании. Просим вас, Вячеслав Алексеевич, прокомментировать этот важный инцидент. И хотя бы у нас есть такая реакция не от официального Лондона, но от тех, кто видит и слышит, что реально происходит.

Российский предприниматель и общественный деятель Виктор Бут Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

А. Гамов:

— Это был эксклюзив «Русского дозора».

Вячеслав Никонов, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам:

— У меня свой взгляд на эту ситуацию. Я, честно говоря, ни на минуту не могу себе представить, чтобы украинские спецслужбы обладали хоть каплей самостоятельности в своих действиях.

Известно, что в кабинетах украинских спецслужб сидят представители той же самой английской разведки, американской разведки. Поэтому представить себе, что украинцы сами решили такую операцию провернуть, я, честно говоря, сильно в этом сомневаюсь. Потому что в данном случае об этом замысле было бы известно англичанам, американцам еще до того, как, собственно, украинские спецслужбы чего-то замыслили.

Потому что они самостоятельно мыслить уже давно перестали. Они базируются на информации, которую получают извне, инструкции получают извне. Поэтому я не исключаю, что готовилось покушение на британских дипломатов, но в этом случае нити должны вести не в украинские спецслужбы, а в американские или британские, которые вполне могли бы устроить подобную провокацию… И, действительно, обвинить потом во всем Россию, а в качестве исполнителей подставить украинцев.

Вот, собственно, и вся история. По-моему, там больше, чем одно двойное дно.

В. Бут:

— Как всегда, золотое правило любого расследования — не выйти на самих себя. А что, если рассмотрим другую теорию? Так как режим Зеленского действительно в таком цейтноте, ему нужно было создать какой-то инфоповод… А, самое главное, убийство британского дипломата дало бы повод Британии активно включиться уже в какие-то боевые действия, по крайней мере, активнее передавать ту помощь, которую Зеленский так требует, особенно ракеты-перехватчики.

Они могут вполне это сделать без своих хозяев, укусить так больно и потом уже говорить: видите, ваших дипломатов уже убивают, разрывайте, условно говоря, дипотношения, высылайте посла, давайте, начинайте войну.

В. Никонов:

— Без своих кураторов из Лондона и Вашингтона киевский режим не делает абсолютно ничего, тем более это не делают украинские спецслужбы. Поэтому я, честно говоря, не допускаю для себя, во всяком случае, вариант, что это какая-то украинская самодеятельность. Потому что, действительно, если это серьезно готовилось, то за этим, конечно, стоят не украинские спецслужбы, а более серьезные организации из тех стран, которые, собственно, управляют сейчас Украиной.

В. Бут:

— Главное, конечно, в этой ситуации, что тот, кто посеет ветер, пожнет бурю. И британским хозяевам этого режима придется потом очень долгие годы расхлебывать различные террористические ячейки — спящие, не спящие, наверное, и у себя в Европе, да и, наверное, везде в мире. Это, конечно, серьезный случай.

В. Никонов:

— Да, это серьезный случай. Я как раз вполне допускаю, что этот заговор существовал, но я исключаю, что этот заговор имеет какое-то чисто украинское происхождение.

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