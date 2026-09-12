«Прибыль – 10% в неделю!»: россияне, потерявшие две квартиры из-за «брокеров», рассказали о схеме мошенников

"Брокеры" выходили на связь только в мессенджере Gem Space, который заставили установить доверчивых супругов. Фото: предоставлено героем публикации

Елена не сразу соглашается на разговор. Последние месяцы она сидит на успокоительных – уже никаких нервов не хватает. За каких-то полтора месяца они с мужем потеряли 16 миллионов рублей и еще остались должны кучу денег друзьям и банкам.

- Когда мне пришло первое письмо с предложением «мы научим вас зарабатывать на бирже!», я решила попробовать. Но мужу рассказала не сразу. Думала, сначала сама посмотрю, что и как…

Эта история – о том, как запросто профессиональные мошенники цепляют доверчивых граждан и насколько легко потерять все свои сбережения. Вымышленные «брокеры» не просто запудрили Елене и ее супругу мозги. Вытягивая из своих жертв деньги, аферисты использовали сразу три разные схемы, и – подвели людей под реальное уголовное дело.

Вы уверены, что именно с вами такого никогда не случится? Тогда вам обязательно нужно почитать эту статью.

СХЕМА 1: «ПРИБЫЛЬ – 10% В НЕДЕЛЮ!»

Елена и Игорь (обоим за 50 лет) – семейная пара из 20-тысячного городка Данков Липецкой области (80 км до самого Липецка). У них небольшой продуктовый магазинчик на окраине.

- Но хотелось найти альтернативный источник заработка, - объясняет женщина. – И вот в апреле 2026-го я получаю по электронной почте письмо: брокеры, электронная биржа, мы вас всему обучим, будете зарабатывать… Я оставила заявку. Вскоре мне перезвонила девушка, сказала, что для обучения нужно загрузить к себе на телефон приложение «Gem Space».

Это зарубежный сервис такой (в России его мало кто использует) – мессенджер с функцией чатов и созвонов. В дальнейшем все общение с закрепленным за Еленой «аналитиком» по имени Алексей шло исключительно через эту площадку.

- Мы общались видеозвонками и голосовыми сообщениями. Убедительный такой молодой человек…

Для обучение Алексей предложил разместить на одной из бирж символическую сумму в 50 долларов, то есть около 4 тысяч рублей. На этой площадке можно было торговать чем угодно – акциями, криптовалютами, драгметаллами.

- А вы читали в интернете отзывы – что за площадка, что за брокерская фирма с вами сотрудничает?

- Читала. Площадка легальная. Посмотрела: у фирмы GPB Financial Services Ltd., сотрудниками которой представлялись эти люди, вроде бы действующая лицензия, зарегистрирована на Кипре…

Алексей прогнозировал, что за неделю можно получить прибыль - около 10% от вложенных средств. Так в итоге и вышло. Первый успех Елену окрылил. И аналитик перешел в наступление. Объяснял, что чтобы заработать не 400 рублей за неделю, а десятки, а то и сотни тысяч, нужно вкладывать больше.

На этом этапе Елена и рассказала мужу Игорю, что начала играть на бирже. На семейном совете было решено попробовать вместе.

Под разными предлогами аферисты просили Елену и Игоря заводить в систему все больше и больше денег. Фото: предоставлено героем публикации

«У НАС ОТМЕНА!»

Алексей был так убедителен, что супруги решили рискнуть и стали заводить на биржу сначала сотни тысяч рублей, а потом и миллионы. Какое-то время цифры в личном кошельке приятно подсвечивали зеленым прибыль.

- Вам разрешали выводить с этой площадки деньги?

- Да, пару раз мы вывели, - объясняет Игорь. - Самая большая сумма – 160 тысяч рублей. Но потом, конечно, мы их опять завели на биржу.

Проблемы начались через несколько недель. Аналитик Алексей позвонил и заявил, что Елена «открыла ошибочную сделку». Якобы надо было покупать платину, а она, такая-сякая, приобрела палладий, и из-за нее его фирма понесла убытки на 7,7 млн долларов США! Елена и Игорь запаниковали. Что же делать? Алексей сказал, что еще есть возможность отменить сделку через страховую компанию. Но для этого срочно нужны 5,8 млн рублей.

- Их главный бухгалтер нам дала три дня на поиск денег, - продолжает Игорь. - Пришлось срочно продать однокомнатную квартиру в Липецке. Алексей говорил, что как только страховая отменит сделку, потерянные деньги вернутся назад и мы возвратим эти «страховые». Этого не произошло. А фирма сообщила, что разрывает с нами договор и самоустраняется.

К этому моменту супруги закачали в эту биржу более 16 миллионов рублей. Туда ушли не только все прежние сбережения и деньги от продажи квартиры, но и несколько кредитов, займы у знакомых.

На этот момент на личном счете в кошельке у Игоря и Елены висела красивая сумма: 250 тысяч долларов. По курсу это больше 21 млн рублей. Если вернуть все эти деньги, можно закрыть долги и даже остаться в прибыли! Вот только вывести этот капитал не получалось из-за какого-то сбоя.

СХЕМА 2: «ВАМ ПОМОЖЕТ ИНВЕСТОР»

Аналитики убеждали, что нужно положить на счет еще несколько миллионов и деньги обязательно разблокируются. Но Игорь и Елена им уже не верили.

Супружеская пара пребывала в состоянии полнейшей финансовой катастрофы. И тут давешние брокеры предложили временный вариант. Мол, один из наших «инвесторов» переводит вам деньги на карту, вы их – на свой торговой счет, мы эту сумму обналичиваем и привозим вам в бумажных купюрах… Почему нельзя было сразу снять упавшие на карту средства? Вопрос. Аналитик так заболтал мужчину и женщину, что им казалось, что в схеме есть железобетонная логика.

- Супруге на карту прислали 200 тысяч рублей от некоей женщины, - вспоминает Игорь. - Она эти деньги отправила на счет через криптовалютную биржу. И опять ничего не получилось, никто нам деньги не отдал. А через неделю звонок: «Полиция города Семилук Воронежской области. Поступило заявление, что вы присвоили чужие деньги».

Сейчас уже ясно, что наивную гражданку из Семилука параллельно обдурили по другой схеме. Пообещали, что она станет инвестором – будет занимать на короткие сроки деньги другим людям и получать сверху процент. Есть такой распространенный формат финансовых пирамид. По сути же Елену и Игоря мошенники использовали в качестве дропов – людей, предоставляющих своих банковские карты для выведения украденных денег.

В "кошельке" Елены до сих пор висят 250 тысяч долларов, которые невозможно вывести. Фото: предоставлено героем публикации

СХЕМА 3: «ВЕРНУТЬ ЗАБЛОКИРОВАННОЕ»

Нужно понимать состояние Игоря и Елены. Ты потерял огромную сумму денег. Сжег кучу нервов. Но ад продолжается – тебя продолжают доставать аналитики (уверяют, что нужно внести еще совсем чуть-чуть денег), атакуют уведомления банки (кредиты-то нужно платить!). А на экране смартфона в кошельке продолжают висеть манящие циферки: 250000$. Хочешь не хочешь, а в голове начинают мелькать разные мысли. А вдруг еще можно все исправить?

- Мы полезли в интернет и нашли фирму, которая оказывает помощь людям, оказавшимся в нашей ситуации. Мы скинули свои данные, рассказали свою историю и нам ответили, что есть шанс вернуть большую часть наших денег. Подкупило, что фирма берет процент с возвращенного уже постфактум, когда все получилось. Нам это подходило.

Для начала работы нужно было зарегистрироваться на новой электронной площадке. А чтобы счет активировался (туда ведь скоро вернут кучу зависших на другой платформе денег!), нужно внести символическую сумму. В случае Елены и Игоря – «всего» 155 тысяч рублей. Кое-как наскребли. Нужно ли говорить, что эта сумма тоже потерялась? Представители новой фирмы объяснили, что нужно еще разок завести деньги. На этот раз 18 тысяч долларов…

- Мы и сами не до конца понимаем, что это было, - признается Игорь. – Мы ведь, кажется, проверяли все эти криптобиржи и площадки, куда нас просили завести деньги. Но в итоге получалось, что все счета были под контролем у мошенников… (Скорее всего, клиентам присылали ссылки на сайты, лишь имитирующие дизайн официальных бирж. – Авт.).

В полиции Данкова возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Елена признана по нему потерпевшей. Злодеев вроде как ищут. Понятно, что общались они под чужими именами. Не исключено, что и лица при видеозвонках использовали чужие. Сегодня это сделать несложно.

Между тем на супругах висит долг более 5 млн рублей. Было больше, но часть кредитов удалось закрыть, продав еще одну однушку. Судя по всему, чтобы погасить остальное, придется выставить на продажу и дом…

- Я уверена, что пострадавших от этой группы аферистов много – в разных регионах страны, - говорит юрист Ольга Гимадеева, помогающая пострадавшим супругам. – Этим людям обязательно нужно объединяться и искать таких же пострадавших. Проблема ведь колоссальная! Но сложность в том, что в небольшом городке силами местного отдела полиции такое расследование не провести. Потому что у преступников очень высокий уровень конспирации и другие технические возможности. Увы, но «на местах» такие дела чаще всего остаются нераскрытыми и расследования ни к чему не приводят. Поэтому мы хотели бы привлечь к этой и подобным историям внимание федерального МВД и Следственного комитета. Преступники не должны оставаться безнаказанными.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Мошенники работают на человеческой жадности»

Виктор Пискунов, эксперт по криптоэкономике:

- С одной стороны – да, есть реальные фирмы, которые учат людей торговать на бирже. Их интерес – получать некий процент от этих инвестиций. Но при этом на рынке и большое количество мошенников. Они заманивают своих жертв глупыми и примитивными рассказами о сверхзаработках, заставляют завести крупные суммы денег и похищают их. Любые свои отношения с теми или иными фирмами и площадками нужно начинать с проверки – что за компания, есть ли у нее лицензия, какие отзывы и так далее. Я бы начал вообще с самого момента получения письма с предложением «пройти курсы брокера». Его можно показать надежному человеку из своего окружения, который разбирается в финансах. Пусть он оценит. Или – банально вбить сам текст в какую-либо нейросеть или просто поисковик: «Мне предлагают такое, что делать?» Нейронка покажет, если этот текст где-то уже засветился в негативных отзывах. Более того, даже если текст изменяли, по самой модели слов «машина» сообщит, есть ли вероятность, что это аферисты. Ну и как дальше развивались события? «Брокеры» предложили клиентам общаться в мессенджере Gem Space, которым в России почти никто не пользуется. Это же должно было насторожить людей! Зачем, если фирма легальная, их уводят на незнакомую территорию? А потому что там нет системы идентификации личности с реальным подтверждением, как в том же «Максе». Я там, извините, могу назваться любым именем. Кто это проверит? Увы, но аферисты чаще всего работают на банальной человеческой жадности и глупости, когда жажда наживы отключает критическое мышление.

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