Премьера «Собачьего сердца» в Мастерской «12»: «Шкуру» Шарикова на себе примерит блистательный Фёдор Лавров

В «Мастерской „12“ Никиты Михалкова» — яркая премьера. Спектакль «Собачье сердце» в постановке Сергея Газарова. Фото: «Мастерская «12» Никиты Михалкова»

17, 18 и 24 сентября в «Мастерской „12“ Никиты Михалкова» — яркая премьера. Спектакль «Собачье сердце» (16+) в постановке Сергея Газарова.

В новом спектакле все остается как в сатирической повести Михаила Булгакова: и сюжет, и текст, и персонажи, и ироничная интонация автора, и костюмы эпохи, за создание которых отвечает художник Мария Боровская.

Режиссер Сергей Газаров исследует человеческую природу. Что бы ни придумал человек — превращение собаки в себе подобного, клонирование, таблетку от старости или искусственный интеллект — он совершает выбор. И несет за него ответственность, при этом часто не представляя последствий своего выбора. Но почти всегда оправдывая себя.

Фото: «Мастерская «12» Никиты Михалкова»

— По сути, Филипп Филиппович Преображенский ставит эксперименты над людьми. Ему помогает доктор Борменталь. Оба они понимают, что делают, — рассуждает о своей новой постановке Сергей Газаров. — Я задался вопросом: какое моральное право есть у людей на подобные эксперименты? Откуда у человека появляется это право, и как он оправдывает себя? Филипп Филиппович создает Шарикова, но эксперимент выходит из-под контроля. Чем это открытие в науке закончилось, как помогло человечеству? Никак. Потому что создатель породил чудовище. И в данном контексте Преображенский тоже похож на чудовище. Булгаков так и назвал свою повесть: «Собачье сердце. Чудовищная история».

Фото: «Мастерская «12» Никиты Михалкова»

Действие спектакля происходит в роскошной красно-бархатной семикомнатной квартире доктора Преображенского с огромной хрустальной люстрой и богато заставленным обеденным столом: ананасы, сыры, фруктовые наливки. За эту красоту на сцене отвечает художник-постановщик Александр Боровский.

Фото: «Мастерская «12» Никиты Михалкова»

За столом сидят профессор Преображенский и его ассистент Иван Борменталь. Под шуршание юбок горничной Зины, суетящейся с графинами и бокалами, два доктора ведут неторопливую светскую беседу. Как вдруг — вспышка холодного больничного света, и зритель видит героев у хирургического стола, на котором лежит пес Шарик. Через несколько мгновений: Шарик станет Шариковым. В спектакле его играет Федор Лавров. Режиссер Сергей Газаров назначил себя на роль профессора Преображенского. С ним в очередь эту роль будет играть Виктор Раков. Швондер — Сергей Степанченко. Доктор Борменталь — Данила Дзыгар. Зина — Надежда Филипова.

Фото: «Мастерская «12» Никиты Михалкова»

Как обещает режиссер, отрицательных персонажей в его спектакле не будет. Даже Швондер выступает реформатором и строителем нового будущего. Ведь у каждого — своя правда и свое оправдание любому поступку.

Фото: «Мастерская «12» Никиты Михалкова»

Спектакль идет 1 час 45 минут с антрактом — идеальный формат.

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