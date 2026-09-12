Соя по-амурски: завод «Содружества» закроет 86% мощностей по переработке Дальнего Востока

Фото: Никита ПЕЧЕНИК

В Благовещенске на пленарном заседании «Стратегия устойчивого развития растениеводства Амурской области» в рамках «Амурагрофорума» (выездная площадка ВЭФ) объявили о скором запуске маслоэкстракционного завода ГК «Содружество». Предприятие в Белогорске начнет работу уже в этом году и сможет перерабатывать более 1 млн тонн сои ежегодно. Как заявил директор по инвестициям предприятия Павел Зарьков, это позволит обеспечить мощности по переработке сои на Дальнем Востоке до 86%.

Форум прошел при поддержке компании «Амурские коммунальные системы», Азиатско-Тихоокеанского Банка и Сбербанка. Организаторы АЭФ — правительство Амурской области, Агентство Амурской области по привлечению инвестиций, Фонд Росконгресс. Операторы Форума — Фонд Росконгресс и Центр развития территорий Амурской области. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

Фото: Никита ПЕЧЕНИК

1 млн тонн сои в год

Завод начнет работу в этом году. Его мощность — более 1 млн тонн сои в год. «Мы смотрим на доступный объем сои и говорим о том, что с запуском нашего завода в Белогорске обеспеченность мощностями по переработке на Дальнем Востоке составит 86%», — цитирует Зарькова ТАСС. Он добавил, что мощность в Амурской области по отношению к валовому сбору Дальнего Востока составляет 69%. Предприятие будет мультисистемным: помимо сои, здесь станут перерабатывать рапс и лен. Это решит проблемы логистики, с которыми сталкивались фермеры при вывозе урожая в западные регионы. Завод сможет покупать сою напрямую у хозяйств и обеспечивать вывоз продукции в другие регионы России. Фермеры получат стабильный сбыт без посредников по понятным параметрам.

О стратегии до 2030 года рассказал зампредседателя правительства Амурской области — министр сельского хозяйства Приамурья Олег Турков. Регион планирует собрать 2 млн тонн сои и 1 млн тонн зерна. Посевные площади увеличатся до 1 254 000 га (в 2026 году — 1 077 000 га). Этого можно добиться за счет частичного ввода земель в оборот и повышения урожайности. «Если мы выйдем на этот уровень к 2030 году на 36 центнеров, то вполне возможно сможем производить кукурузы на зерно порядка 425 тыс. тонн и других зерновых продуктов порядка 600 тыс. тонн, всего это должно быть 1 млн. Это наша стратегическая задача», — сказал Турков. Также он отметил, что внесение минеральных удобрений выросло с 14 кг на гектар в 2018 году до 43,2 кг в 2026 году. По его словам, этот показатель необходимо увеличить в 2 раза, чтобы рост урожайности перекрывал дополнительные затраты на удобрения и семена.

Курс на импортозамещение

О селекции и семеноводстве сообщила директор ВНИИ сои Елена Волкова. Доля семян высшей репродукции выросла с 10% в 2018 году до 24% в 2026 году. План к 2030 году — не менее 40%. По сое этот показатель нужно увеличить как минимум в 2 раза. К 2030 году доля отечественной селекции должна составлять минимум 75%. «Топ-15 сортов, которые сегодня возделываются у нас на территории Амурской области, всего 124 сорта сельхозтоваропроизводители используют в регионе. Топ-15 занимает 60% всей посевной площади. И при этом в топ-15 у нас всего 6 иностранных сортов», — сказала Волкова. Один из лидеров — сорт «Сентябринка». Он второй год подряд занимает первое место в стране. На опытных площадках получены результаты с урожайностью 45,5 центнера и белком 41%. «У меня есть мечта: когда сорт нашей селекции станет больше 50% и будет держаться в топ-10. Одни мы это не сделаем. А вот вместе, скооперировавшись, наука, бизнес и государство, я уверена, что эта цель будет достигнута», — поделилась Волкова.

Фото: Никита ПЕЧЕНИК

Защита растений - новые вызовы

Директор Россельхозцентра Роман Ковальский рассказал, что у Дальнего Востока есть все возможности для развития аграрного сектора, но климат меняется. «Из-за изменения климата вредители «осваивают» новые территории. В этих условиях нам нужны сорта и гибриды, адаптированные к стрессам, а система защиты растений должна работать максимально эффективно», — сказал он. На регион приходится около 20% всех посевов сои в России — около 917 тыс. гектаров. Здесь работает 21 семеноводческое предприятие, площадь семенных посевов сои составляет 117,5 тыс. гектаров. В Амурской области фитосанитарный мониторинг проводят на площади более 1 млн гектаров. Объем фитоэкспертизы — свыше 116 тыс. тонн семян. В этом году из-за частых осадков развитие вредных организмов шло медленными темпами, со сдвигом примерно на 2 недели. В целом идет снижение зараженности. В 2026 году зараженность сои полосатой ржавчиной снизилась на 44%, по хлебной ржавчине — на 22%. Ковальский предупредил, что идет глобальное изменение климата. За последние 10 лет в России фиксируется устойчивое потепление на один градус. Вклад семян в будущий урожай оценивается экспертами от 20 до 40%, а в условиях изменяющегося климата может вырасти до 50%.