От Станиславского до Янковского: как и за что давалось высшее актерское звание в СССР

Первым народным СССР стал Константин Сергеевич Станиславский. Фото: Репродукция ТАСС

Первым народным СССР стал Константин Сергеевич Станиславский, а вместе с ним и другие основатели и ведущие артисты Московского художественного театра: Владимир Иванович Немирович-Данченко, Иван Москвин, Василий Качалов… Всего 13 человек, и не только мхатовцы. В одном с ними списке были: оперная певица Антонина Нежданова, актриса Малого театра Мария Блюменталь-Тамарина, вахтанговец Борис Щукин, ещё не успевший блеснуть в кино роли Ленина. Все беспартийные, большинство - мастера культуры с дореволюционным прошлым. Поэтому неверно считать, что в СССР высокие звание и награды давали исключительно за участие в «лениниане», или историко-патриотических постановках, или за работу парткомом театра. Всё-таки в почете всегда был талант и народное признание.

Кстати, в списке народных СССР не оказалось режиссеров Всеволода Мейерхольда и Александра Таирова, чья слава в театральной Москве в то время была не меньшей, чем у основателей МХАТа. Умеющие читать между строк директив и указов восприняли это как знак грядущих бед. Увы, так и вышло с отсрочкой на три года в случае с Мейерхольдом, его арестовали в 1939 году, а через полгода расстреляли. С Александром Таировым расправились в конце 40-х.

ПЕРВЫМ НАРОДНЫМ БЫЛ ВСЁ-ТАКИ ШАЛЯПИН

Справедливости ради надо отметить, что звание «народный артист» появилось раньше - в 1919 году. Ещё до образования СССР. Молодой советской республике нужна была идейная поддержка творческой интеллигенции. Осенью 1918 года в Мариинском театре нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский, восхищаясь талантом Фёдора Шаляпина, пригласил его на сцену и объявил о присвоении знаменитому басу звания народного артиста народившейся республики – РСФCР. Говорят, это была чистая импровизация Луначарского, но он хорошо разбирался в актерском тщеславии и вообще поддерживал артистов, поэтому попал в яблочко. Даже в эмиграции Шаляпин говорил: «…этот подарок – звание народного артиста – мне всех подарков дороже, потому что я сам человека из народа».

Федор Шаляпин и Александр Куприн. Фото: Russian Look/Global Look Press

Кстати, не советская власть изобрела почетные звания. В царской России для творческих работников казенных театров существовали звания «заслуженный артист императорских театров» и «солист его императорского величества», которое Шаляпин получил ещё в 1910. После революции их упразднили и ввели новые советские знаки отличия.

САМЫЕ МОЛОДЫЕ НАРОДНЫЕ - БАЛЕРИНЫ

В СССР (да и сейчас тоже) самыми молодыми народным артистами традиционно становились артисты балета, что лишний раз доказывает, что в области балета мы впереди планеты всей.

Майя Плисецкая стала «народной СССР» в 34 года, как и Екатерина Максимова, Раиса Стручкова, Наталия Бессмертнова, Людмила Семеняка и другие наши великие балерины. И это был ещё не рекорд. Надежда Павлова стала народной артисткой СССР в 28 лет, она была самой молодой артисткой балета, удостоившейся этого высокого звания. Но и не ей принадлежал рекорд в «возрастном цензе». Казахская оперная певица Куляш Байсеитова стала народной СССР в 24 года. Ещё моложе была солистка Узбекского музыкально-драматического театра Халима Насырова. Когда вышел указ о присвоение ей высшего актерского звания, Халиме было всего 22 года.

Надежда Павлова в роли Маши в балете П.И.Чайковского "Щелкунчик". Фото Александра Конькова /Фотохроника ТАСС

Имена Байсеитовой и Насыровой появились в первом списке на звание «народный артист СССР», наряду со Станиславским и Немировичем-Данченко. Партия и народ следили за тем, чтобы нигде и ни в чём не ущемлялись интересы союзных республик. Поэтому почти всегда в списках на звания и награды были дети разных народов, населявших СССР.

ЗВАНИЕ ОТ ГЕНСЕКА

Формально высшее звание «выдающимся деятелям искусства» присваивалось решением Президиума Верховного Совета. Фактически Президиум Верховного Совета лишь оформлял решения, принятые в ЦК КПСС. На Старую площадь поступали списки и представления от Минкульта СССР (ему подавали свои заявки театры), Госкомитета СССР по кинематографии, Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию, Союза кинематографистов СССР, Союза композиторов СССР.

Иногда инициатива шла не только «снизу», но и «сверху».

Людмила Гурченко получила звание народной СССР после съемок в лирической комедии Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих». Как многие помнят, Людмила Марковна там играла не Надежду Крупскую или Розу Люксембург, а обычную официантку привокзального ресторана Веру Нефедову. Но играла так проникновенно и трогательно, что запала в душу даже суровому генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову. Он посмотрел фильм (1983 год), был очарован Гурченко и подписал указ о присвоении ей звания народной артистки СССР. У каждого Генсека были свои кумиры. Леониду Ильичу Брежневу очень понравился Петр Глебов в картине «Тихий Дон» Сергея Герасимова. Глебов играл Григория Мелехова. После просмотра фильма Генсек позвонил заведующему отделом культуры ЦК и спросил, есть ли у Глебова звание. Услышав, что есть - звание «народный артист РСФСР», Брежнев лично распорядился немедленно присвоить Глебову народного СССР. Петр Петрович получил его спустя почти 25 лет после выхода «Тихого Дона» на экраны. Когда же Брежнев узнал, что Глебов ещё и фронтовик, и участник обороны Москвы, он приказал немедленно наградить его и орденом Ленина. Случай беспрецедентный, вышло сразу два указа Президиума Верховного совета СССР, по которым Петр Глебов получил и народного СССР, и орден Ленина. Новоявленный «орденоносец» даже сперва не поверил своему счастью, подумал, что его разыграли коллеги.

ПУГАЧЕВА, ПИЛЯВСКАЯ, ЯНКОВСКИЙ

Последними народными СССР стали Алла Пугачева, Софья Пилявская и Олег Янковский.

Указом Президента СССР Михаилом Горбачевым от 21 декабря 1991 года званием «народный артист СССР» были удостоены Олег Янковский и Софья Пилявская (Алла Пугачева получила на день раньше - 20 декабря). Ровно за пять дней до распада СССР. Некоторые детали, как это было, нам рассказал президент театра «Ленком» Марк Варшавер.

- Театр подал представление на Олега Ивановича Янковского. Звоню Людмиле Ивановне Швецовой (в то время она руководила аппаратом Верховного Совета СССР, в котором возглавляла отдел наград – Ред.), - рассказал нам Марк Варшавер. - От неё зависело всё. Говорю ей, мол, так и так - подали на звание Олегу Янковскому. Людмила Ивановна в недоумении:

- Марк Борисович, о чем вы?! Полад Бюльбюль оглы (как уже было сказано, об интересах союзных республиках, в данном случае Азербайджана, не забывали – Ред.) ещё звания не получил. А вы говорите Янковский…

На что я возразил: Олег Янковский гордость нашего кинематографа, в кино ему нет равных, народ его знает и любит, в театре у него каждый год – премьеры... Как можно ему не дать?..

Олег Янковский в фильме "Тот самый Мюнхгаузен" Фото: кадр из фильма.

Не знаю, повлияли мои слова на решение, или нет, но последним звание «народный артист СССР» получил именно Олег Иванович Янковский. Театр всегда заботился о своих артистах. Не только Янковский, но и Инна Чурикова, Леонид Броневой стали народными артистами СССР, когда работали в «Ленкоме». Бесспорно огромную роль играл авторитет нашего главного режиссера, худрука Марка Захарова, которые подписывал наши ходатайства.

Со МХАТа началось, МХАТом и закончилось присвоение высшего актерского звания. Софья Пилявская работала в Московском Художественном театре с 1931 года, современница Станиславского. Народ её хорошо знает по роли тёти Костика в телефильме «Покровские ворота».

- Софья Пилявская была у Олега Николаевича Ефремова в фаворе, при нём она стала много играть, хотя она ещё из «старого» МХАТа. Настоящая мхатовская актриса, - рассказала нам Татьяна Бронзова, которая много лет работала актрисой МХАТа, была завтруппой и правой рукой руководителя театра, народного артиста СССР Олега Ефремова. - Пилявская пользовалась авторитетом в труппе. Так что звание ей дали совершенно справедливо.

Софья Пилявская сыграла тетушку главного героя в фильме "Покровские ворота" Фото: кадр из фильма.

А вообще звание «народный СССР» давали тем, кого действительно знал весь народ. Конечно, по кино. Но артист должен много играть и в театре. Списки на звание и награды (с ролями и анкетами) завтруппой подавала Олегу Ефремову, а он отбирал. Потом этот список утверждал худсовет театра. И только потом он уходил в Министерство культуры и дальше - по инстанциям…

Конечно, были и те, кто звания не получил. Были обиды. Вячеслав Невинный очень хотел, чтобы театр подал ходатайство (на народную СССР) на его жену Нину Гуляеву. Убеждал худсовет, что Нина Ивановна заслужила. Она действительно много и успешно работала в театре. Но Ефремов возражал: Нина Ивановна – прекрасная актриса, в театре её ценят, но она не известна всей стране. А народного СССР должны знать везде. И обижаться тут нечего.

Помимо грамоты Президиума Верховного Совета СССР и нагрудного знака, народные артисты СССР получали дополнительные блага и привилегии.

- У них была зарплата выше. Вместо 120 рублей, которые получали рядовые артисты театра, народные СССР получали 320-350 рублей. Это были большие деньги, - говорит Татьяна Бронзова. – Они имели право на дополнительную жилплощадь, даже при строительстве кооперативной квартиры.

Им давали служебный автомобиль, большой земельный участок, а не 6 соток, как всем. Право лечиться в «Кремлевке» - больнице при 4-м Главном управлении Минздрава СССР, пенсию союзного значения. Во время гастролей народным артистам СССР полагался проезд в СВ (спальном вагоне), перелет первым классом, номер-люкс в гостинице. Народные артисты-москвичи пользовались привилегиями и после смерти — их разрешали похоронить на Новодевичьем или Ваганьковском кладбищах.

Звание «народный артист СССР» присваивалось выдающимся деятелям искусства в течение 55 лет. Оно кануло в лету вместе со страной, от имени которого присуждалось. За 55 лет народными артистами стали 1006 человек. Обладателей этого звания уже несуществующей страны с каждым годом все меньше. И само оно как антикварная вещь становится ценнее.