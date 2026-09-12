Гарик Харламов во второй раз стал отцом

Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук стали родителями Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

12 сентября в новом выпуске юмористического шоу «Звезды», которое выходит в ВКвидео, ведущие объявили, что Гарик Харламов стал отцом во второй раз. Ну наконец-то. Мы уж заждались. В роддом он отвез свою жену Екатерину Ковальчук ещё два дня назад.

Радостную новость Гарик пока не комментирует, как и его жена Екатерина Ковальчук. Куда ей с младенцем на руках. Да и вообще она сердится, когда ей задают вопросы о личном.

Но поклонники Гарика вовсю уже поздравляют его: «Гарик, Катюша, поздравляем! Здоровья малышу, а вам хороших ночей».

Мы тоже присоединяемся к поздравлениям.

«КП» писала, что недавно Азамат Мусагалиев на съемках шоу «Кстати» в Главкино сообщил: Гарик Харламов вот-вот станет отцом во второй раз. Для его жены Катерины Ковальчук малыш будет первенцем. У Гарика есть 12-летняя дочь Настя от Кристины Асмус. О беременности 33-летней Ковальчук стало известно в марте.

Харламов не раз говорил, что мечтает вновь стать отцом. «Вся моя любовь – дочь Настя, которую я обожаю. Жить без нее не могу. Еще хочу детей, безусловно», - признавался шоумен.