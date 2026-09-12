Режиссер Юрий Грымов ставит спектакль «17 мгновений весны» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Идею постановки подкинула режиссёру Юрию Грымову дочь Юлиана Семёнова, автора романа про Штирлица, – Ольга Семёнова. Она же написала пьесу (в соавторстве с Алексеем Репиным, биографом её отца) по мотивам романа. И предложила поставить пьесу в театре «Модерн», вызвав сперва изумления его худрука. Но поразмыслив, Юрий Грымов согласился: пьесу надо ставить.

Ещё летом режиссер объявил кастинг на роль Штирлица (настоящее имя - Максим Исаев). Говорят, кастинг был большой, в нём участвовали звёзды. Грымов шифровался, не говорил, кого видит в роли культового литературного и киногероя.

12 сентября на Открытой репетиция спектакля «17 мгновений весны» (16+) интрига раскрылась. В роли Штирлица – артист театра «Модерн» Александр Колесников. Он известен по работе в спектаклях «Война и мир», «Ночь в Лиссабоне»...

В роли Штирлица – артист театра «Модерн» Александр Колесников. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В зрительском восприятии Штирлиц – это, конечно, Вячеслав Тихонов, с его благородной, изысканной красотой. Александр Колесников на артиста Тихонова совсем не похож. Но у Юрия Грымова на сей счет своё мнение.

- На мой взгляд, разведчик не может быть таким красивым, как Тихонов, - говорит Грымов. - Он не должен привлекать внимание. Разведчики-нелегалы — люди молчаливые, неприметный. Их лица не вспомнишь. Но разве можно забыть лицо Вячеслава Тихонова? Никогда! Я не хочу конкурировать с кино. Не хочу сравнивать спектакль с фильмом Татьяны Лиозновой. В спектакле не будет ни одной сцены, придуманной Татьяной Михайловной. Лиознова от себя добавила трогательную сцену в кафе, когда Штирлиц встречается с женой. Из-за этого у Лиозновой был конфликт с Юлианом Семеновым. «Отец» Штирлица справедливо говорил, что такого не могло быть никогда. Штирлиц 30 лет работал в тылу врага. Он приблизился к верхушке Третьего Рейха. Такого уровня разведчик не мог себе позволить подобных сантиментов - встречаться с женой в немецком кафе и обмениваться с ней многозначительными взглядами. Фильму эти лирические отступления были нужны. Мы обойдемся...

Режиссер Юрий Грымов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Открытой репетиции зрителям показали сцену с участием Геринга, в этой сцене офицеры Вермахта пьют за победу «над варварами и Сталиным». «Не вижу дыма, дымите все», - командовал режиссер «немецкими офицерами», которые должны были вальяжно курить и выпивать.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- В фильме роль Геринга незначительна, в основном он фигурирует в кинохронике. В спектакле три сцены с его участием. Этот эксцентричный монстр своей экстравагантностью оттеняет критическую для фашистской Германии ситуацию весны 1945 года, - пояснил Грымов.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В одной из сцен прозвучала фраза, которая давно стала мемом: «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». Мюллера тоже кто-то попросил остаться. Вероятно, Шелленберг.

Была сцена дискуссия пастора Шлага и Штирлица. Но пока это рабочие моменты, репетиции без костюмов и грима.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Мне хочется показать, насколько опасна и в то же время важна работа разведчика. Человека, оказавшегося в зверином логове. Благодаря работе Максима Исаева-Штирлица немцы не получили «оружие возмездия» (к концу войны немцы, понимая, что проигрывают, стали рассматривать такое оружие как средство переломить ход конфликта - Ред.), - рассуждает Юрий Грымов. - Последние несколько лет я очень много изучал документов, воспоминаний, свидетельств о Второй мировой войне, Нюрнбергском процессе. У нас в «Модерне» вышли три спектакля, посвященных этому времени: «Человек с глазами Моцарта», «Цветы нам не нужны» и «Ночь в Лиссабоне». В каждом я пытался по-новому посмотреть на ужас фашизма. И «Семнадцать мгновений весны» ложатся в эту мозаику последним фрагментом. Этой постановкой я ставлю для себя точку в военной теме.

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