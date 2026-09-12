Анна Семенович объявила о замужестве и показала кольцо: впервые под венец

Анна Семенович объявила о свадьбе Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Анна Семенович выходит замуж. Артистка объявила о свадьбе. Давний возлюбленный Денис Шреер сделал ей предложение.

Анна Семенович теперь официально невеста. Она показала кольцо с внушительным камнем. "Сегодня все изменилось. Я сказала «да»".

Для 46-летней Семенович этот брак будет первым. Она ранее не ходила под венец. При этом еще в 2023 году сообщала: "Я выхожу замуж". Вокалистка признавалась, что мечтает о создании семьи и рождении детей.

Певица показала кольцо с бриллиантом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Вот уже несколько лет певица встречается с Денисом Шреером. И теперь разговоры о ее свадьбе стали реальностью.

О новом избраннике Семенович заговорила в 2023 году. Денис был женат, жил в Германии. Известие о романе мужа стало для его жены шоком. "Мы долго общались, прежде чем серьезно начать встречаться. Мы полюбили друг друга прежде всего за наши душевные качества", - рассказывала, меж тем, певица.

Позже она оправдывалась: "В Германии развод - очень длительный процесс, особенно когда людям есть что делить. Сначала супругами подается бумага на год раздельного проживания".

Артистка не скрывает радости Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Лишь в марте этого года Анна заявила, что Денис наконец официально свободен. "Он уже развелся давно, вы чего?.. Полгода уже где-то прошло. Мы просто об этом не говорили. Свободный парень он теперь!" - радовалась Семенович.

Тогда же артистка признавалась, что предложение Денис ей так и не сделал. "Я все собираюсь замуж по-прежнему. Не знаю, когда состоится свадьба. Пока он не сделал мне предложение, ждем…" - говорила она. Теперь все ее мечты и ожидания сбылись.

К слову, она заморозила собственные яйцеклетки, чтобы суметь стать матерью в любой момент.