В театре «Ленком» подтвердили: к Александру Збруеву приехали врачи

12 сентября к Александру Збруеву приехала скорая помощь Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП

12 сентября к Александру Збруеву приехала скорая помощь, врачи решают вопрос о госпитализации 88-летнего артиста.

Как сообщил Mash, у него обострилось урологическое заболевание. Медики оказывают помощь на месте.

«КП» дозвонилась Александру Збруеву. Он ответил бодрым голосом:

- Что случилось с «Комсомолкой», чего так поздно звоните?

- С «Комсомолкой» всё в порядке. А что случилось с народным любимцем Александром Збруевым? - спросила я.

- И со мной все в порядке. Так и напишите. Всё нормально, не переживайте…

Эти слова подтвердил и директор театра «Ленком» Дмитрий Берестов, он уточнил:

- У Александра Викторовича проходит плановая госпитализация в рамках профилактических мероприятия. Для поддержания здоровья. Всё под контролем врачей, здоровью и жизни Александра Викторовича ничто не угрожает – сказал Дмитрий Берестов.

Действительно Александр Збруев время от времени ложится на профилактику. Ну а что вы хотите? Народному артисту – 88 лет.

Мы не сомневаемся, что врачи быстро вернут его в рабочую форму, чтобы 23 сентября, как и запланировано, Александр Збруев вышел на сцену в своем моноспектакле.

Александр Збруев — народный артист РСФСР, один из ведущих артистов «Ленкома». Зрители полюбили его по фильмам «Мой младший брат», «Два билета на дневной сеанс», «Большая перемена», «Ты у меня одна» и многим другим.