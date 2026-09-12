В театре «Ленком» подтвердили: к Александру Збруеву приехали врачи

Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП
12 сентября к Александру Збруеву приехала скорая помощь, врачи решают вопрос о госпитализации 88-летнего артиста.
Как сообщил Mash, у него обострилось урологическое заболевание. Медики оказывают помощь на месте.
«КП» дозвонилась Александру Збруеву. Он ответил бодрым голосом:
- Что случилось с «Комсомолкой», чего так поздно звоните?
- С «Комсомолкой» всё в порядке. А что случилось с народным любимцем Александром Збруевым? - спросила я.
- И со мной все в порядке. Так и напишите. Всё нормально, не переживайте…
Эти слова подтвердил и директор театра «Ленком» Дмитрий Берестов, он уточнил:
- У Александра Викторовича проходит плановая госпитализация в рамках профилактических мероприятия. Для поддержания здоровья. Всё под контролем врачей, здоровью и жизни Александра Викторовича ничто не угрожает – сказал Дмитрий Берестов.
Действительно Александр Збруев время от времени ложится на профилактику. Ну а что вы хотите? Народному артисту – 88 лет.
Мы не сомневаемся, что врачи быстро вернут его в рабочую форму, чтобы 23 сентября, как и запланировано, Александр Збруев вышел на сцену в своем моноспектакле.
Александр Збруев — народный артист РСФСР, один из ведущих артистов «Ленкома». Зрители полюбили его по фильмам «Мой младший брат», «Два билета на дневной сеанс», «Большая перемена», «Ты у меня одна» и многим другим.