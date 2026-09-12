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Итоги 83-го Венецианского кинофестиваля: лучшие фильмы и актеры

Как только была объявлена конкурсная программа Венецианского кинофестиваля, все мгновенно отметили, что только одна картина в ней поставлена женщиной: «Незнакомка», снятая датчанкой египетского происхождения Май Эль-Туки. Некоторые возмущались таким вопиющим ущемлением прав женщин, но председатель жюри Мэгги Джилленхол, актриса и с недавних пор сама режиссер, восстановила справедливость: выписала картине сразу два приза. За лучшую работу актрисы Матильды Арсель (она, чуть не плача, говорила со сцены, что это ее первый кинофестиваль и первая награда). И собственно главный приз - «Золотой лев».

Действие «Незнакомки» (или, в другом переводе, «Неизвестной женщины») разворачивается в послевоенной Дании. Там открывается жизнерадостная охота на тех, кто сотрудничал с нацистами: над женщинами, которые вступали с оккупантами в интимные отношения (или просто подозреваются в этом) откровенно и жестоко издеваются. Сыгранная Матильдой Арсель горничная как раз хранит одну неприятную тайну такого рода. Сейчас она собирается выйти замуж за богача-аристократа - но ей грозят разоблачением. Чтобы спастись, она готова пойти на многие нехорошие (если не сказать отвратительные) поступки - однако режиссер вовсе не торопится осуждать измученную мужчинами героиню.

Второй по значению Большой приз жюри достался корейской картине «Возможная любовь», вдохновленной одной из частей знаменитого «Декалога» Кшиштофа Кесьлевского (недавно затеяли проект, в рамках которого большие режиссеры снимают предельно вольные ремейки десяти сегментов этого фильма; каждый в оригинале иллюстрировал одну из из библейских заповедей). Впрочем, режиссер Ли Чхан-дон отошел от Кесьлевского настолько далеко, что некоторые критики даже растерялись, не понимая, какая заповедь имеется в виду: то ли «Не укради», то ли «Не желай (...) ничего, что у ближнего твоего». Это история про две супружеские пары: одна - из рабочего класса (муж и жена работали на заводе, откуда их безжалостно уволили вместе еще с половиной персонала), вторая - богачи (муж - инвестор, а жена - документалистка, решившая снять про несчастных рабочих фильм и вроде как подружившаяся с ними - хотя какая может быть дружба между людьми из совершенно разных миров?)

Приз за режиссуру достался Илье Хржановскому* (признан Минюстом РФ иноагентом) за фильм «Дау». К Венецианскому кинофестивалю и вообще к экрану этот мегаломанский проект шел около 20 лет - съемки начались еще в 2000-е; в процессе из биографии физика Льва Ландау картина превратилась в исполинскую, мрачную, жестокую фантасмагорию о тоталитаризме. Было отснято порядка 700 часов материала, огромные куски «Дау» показали в рамках мультимедийного проекта в Париже в 2019-м, потом два фрагмента представили в 2020-м на Берлинском кинофестивале; многим казалось, что на этом и все, но неожиданно из бездн выплыла 3,5-часовая версия, которую и продемонстрировали в Венеции.

Любопытно, что отзывы российских критиков о «Дау» были в основном крайне недоброжелательными. По мнению экс-кинообозревателя «КП» Стаса Тыркина, «если целью автора было создание ощущения крайней гадливости от соприкосновения с «тотальной» (или «тоталитарной»?) экранной реальностью даже у много чего повидавшего зрителя (говорю исключительно о себе), то ему это блистательно удалось». Егор Москвитин: «Поначалу фильм даже кажется конвенциональным байопиком - и в нем даже хочется искать что-то хорошее. (...) Сцена с гигантским самолетом - большая удача. А дикая карнавальная ночь - и вовсе пятиминутка триумфа. Но потом режиссер снова начинает кидаться отрубленными головами животных. Мужчина бьет женщину после секса. Харьковскую канализацию прорывает - и начинается буквальный shitstorm. И вот ты сидишь и думаешь: а зачем это все именно мне, да еще и с антрактом? И уходишь домой». Резче всех выразился Станислав Зельвенский: «Там есть какие-то проблески, дизайнерские, по большей части, но в целом смотреть это невозможно, это ниже всякой критики. (Что, кстати, не отменяет того, что наверняка у него будут отдельные зарубежные фаны, как у любой радикальной экзотики)». Ну вот, Мэгги Джилленхол как раз и оказалась такой ценительницей.

Если «Незнакомка» была единственным в конкурсе фильмом, снятым женщиной, то «NAZA» Юваля Абрахама и Рахель Шор - единственным документальным. И его тоже приласкали, выписав спецприз жюри (не выписать было невозможно, овация после показа длилась рекордные 24 с половиной минуты). Как и в прошлогоднем венецианском хите «Голос Хинд Раджаб» (овация - 23 минуты), речь идет об ударах Израиля по Газе: при них гибнет чудовищное количество мирных жителей, причем, как утверждают проинтервьюированные военные, это заранее хладнокровно прогнозируется. Один из героев впрямую сравнивает эти действия с действиями фашистов во время Второй мировой. Юваль Абрахам (между прочим, сам израильтянин) произнес со сцены страстную речь: «Непросто стоять здесь и думать обо всех тех израильских политиках и журналистах, которые сейчас нападают на этот фильм, отвергают его, даже не посмотрев. Столько усилий прилагается, лишь бы не смотреть правде в глаза. Но мы убеждены, что отрицание преступления лишь способствует тому, чтобы оно продолжалось. Именно поэтому для нас так важно, чтобы этот фильм увидели израильтяне - ведь именно наша страна совершает эти преступления; чтобы его увидели европейцы - особенно здесь, в Италии, поскольку ваше правительство и правительство Германии блокируют давление на Израиль, способное положить этому конец; и чтобы его увидели американцы, ведь именно эта страна финансирует значительную часть убийств».

Ну, а лучшим актером был назван Джон Малкович за фильм Мартина МакДоны «Дикая лошадь» (этот чудесный актер, несомненно, будет в следующем году и одним из основных претендентов на «Оскара», которого у него до сих пор нет). Если бы «Дикой лошади» в конкурсе не было, на приз вполне мог бы рассчитывать Роберт Паттинсон, отлично сыгравший в «Прайм-тайме» ведущего реалити-шоу, охотящегося за любителями секса с несовершеннолетними и в погоне за рейтингами перегибающего палку.

Но «Прайм-тайм», один из активно обсуждавшихся конкурсных фильмов, остался без наград. Как и «Бункер» Флориана Целлера с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус, как и «Чертов ублюдок» ветерана Вернера Херцога с сестрами Руни и Кейт Мара и Орландо Блумом, как и «Эхо-камера» Андреа Паллаоро по последнему сценарию покойного Бернардо Бертолуччи со Сьюзен Сарандон и Алисией Викандер, как и «Компания» Кейси Аффлека с Ником Нолти, как и «Чернила» Дэнни Бойла... Если не считать Малковича, громкие и хорошо известные широкой публике имена на этом фестивале ничего не значили.

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