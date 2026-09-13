Реквизит собирали по соседям, а потом приглашали на спектакли: Театр на Юго-Западе отмечает полувековой юбилей

Юбилейный сезон Театр на Юго-Западе отметит премьерами «Король Лир» и «Урок дочкам» Фото: Олег Бухарев

Новый сезон для Театра на Юго-Западе особенный - 50-й! Полвека назад он начинался как экспериментальный проект молодежи и дорос до театра со своим характером, известным не только в районе, Москве, России, но и за рубежом. В юбилейный год коллектив готовит две крупные премьеры, гастрольную программу и большой праздничный вечер в день рождения - 26 мая. Программа выстроена вокруг идеи связи поколений, соединяя историю, показывая настоящее и заглядывая в будущее.

Кто бы мог подумать, что театр, который начинался как обычная самодеятельность, проживет 50 лет! Кажется, сами актеры этому удивлены. Но знают – это не случайно, а закономерно.

Традиции театра заложил Валерий Белякович — человек-легенда театральной Москвы. Здесь экспериментировали, не боялись искать новые формы театрального искусства, потрясая зрителей каждой постановкой и игрой. Белякович собрал вокруг себя талантливых актеров и режиссеров. Приходили новички, просто желающие попробовать себя на сцене, и постигали основы мастерства.

Заслуженная артистка России Галина Галкина попала в театр еще в молодости. Она вспоминает, что помещение напоминало обычный бывший магазин. Все создавалось своими руками - от зрительских рядов до декораций.

- Актеры ходили по квартирам района и просили у жителей все, что могло пригодиться на сцене. Нам давали какие-то старые шубы, реквизит, даже пианино. Те самые соседи стали нашими первыми, самыми замечательными зрителями, которые до сих пор, где бы мы в какой стране потом не гастролировали, приезжали к нам через всю страну, чтобы нас повидать и напомнить, как мы были счастливы в то время, когда все начиналось.

Сегодня в театре играет еще и дочь Галины Галкиной и Виктора Авилова – Ольга Авилова.

Галина Галкина и Ольга Авилова. Фото: Олег Бухарев

Заслуженный артист России Михаил Белякович, сын сооснователя театра Сергея Беляковича и актрисы Ольги Авиловой-Задоховой, работает в коллективе уже почти тридцать лет. Он признается, что театр стал его домом еще до рождения:

- Мама выходила на сцену, будучи беременной. Во мне генетически сплелись Беляковичи и Авиловы. Я поехал на первые гастроли в Чехословакию со спектаклем еще подростком. Валерий Романович дал этому театру жизнь, а театр дал всё мне. Благодаря ему, я увидел мир.

Михаил Белякович. Фото: Олег Бухарев

— У нас в репертуаре театра почти 70 спектаклей. Кто-то скажет: так не бывает. Бывает. Мы уже были когда-то в Книге рекордов Гиннеса как самый репертуарный театр. Теперь мы самый, самый, самый репертуарный театр в Москве точно, а может быть, уже и в мире, - говорит заслуженный артист России, художественный руководитель Олег Леушин.

Сегодня театр стал более комфортным – сцена в два раза больше, есть арт-кафе, а к новому сезону провели ремонт. Мест только не хватает – их всего 118, поэтому билеты раскупаются сразу же. Творческий метод Беляковича «штурм и натиск» продолжает удерживать внимание, привлекая и зрителей, и режиссеров.

Художественный руководитель театра, заслуженный артист России Олег Леушин. Фото: Олег Бухарев

Заслуженная артистка России Карина Дымонт. Фото: Олег Бухарев

Театр не собирается останавливаться на достигнутом, открывая сцену для экпериментов. К Новому году Михаил Белякович представит премьеру «Снежная королева». В планах также расширение детского репертуара постановкой «Тайна третьей планеты».

Особое место в афише займет спектакль «Король Лир». Этот замысел вынашивал сам Валерий Белякович, но не успел воплотить его при жизни. Теперь эту миссию берет на себя новое поколение артистов. Премьера станет символическим завершением юбилейного года, в котором прошлое, настоящее и будущее театра сплетаются в единое целое.

Этот дом продолжает притягивать новые таланты. Актер Максим Метельников:

— Здесь ломается «четвертая стена», а атмосфера буквально пахнет режиссурой. Ты чувствуешь полную свободу и доверие. Можешь прийти со своим проектом и получить одобрение на его воплощение.

Максим Метельников. Фото: Олег Бухарев

Режиссерская лаборатория «Диалог поколений» уже приносит плоды. В этом сезоне свою постановку «Урок дочкам» о взрослении представит Вероника Вернадская. Примечательно, что этот спектакль уже шел на сцене Театра на Юго-Западе, премьера состоялась в апреле 1978 года.

Директор театра Дмитрий Берестов отмечает, что главное правило для него — не сломать то, что было создано до него. Придя в коллектив, он был поражен уровнем преданности делу.

- Здесь нет ощущения, что люди пришли просто на работу. В театре действует институт старших по спектаклям, который помогает поддерживать высочайшую планку качества в каждом показе.

Дмитрий Берестов. Фото: Олег Бухарев

Открылся сезон спектаклем «Мастер и Маргарита». Эта постановка идет на сцене уже более тридцати лет и давно стала визитной карточкой коллектива. Это символическое соединение прошлого, настоящего и будущего театра.

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