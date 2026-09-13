Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Великий Поэт и Музыкант - в день своего 75-летия - в эфире Радио «КП» с политобозревателем Гамовым.
…- Алло?
- Александр Яковлевич, здравствуйте! Это Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, который много лет мечтает о том, чтобы вы пришли к нам в эфир. У нас - 400 городов вещания.
- Да. Здравствуйте!
- Иосиф Давыдович Кобзон был 9 раз у нас, он каждый год приезжал к нам на 9 мая петь Песни Победы.
- Иосиф Давыдович, Саша, в Москве жил. А я - в другом городе. Ему было проще. Так, давайте, о чем вы хотели спросить? У меня мало времени…
- Тогда - знаете какой вариант? У нас в Санкт-Петербурге есть тоже Радио - «КП»-Питер.
- Ну, хорошо. Как-нибудь сговоримся… Давайте!
- А, да, самое главное!
- Времени мало!
- Мы вас поздравляем с Днем рождения. С юбилеем!
- Спасибо. Спасибо большое.
- А вопрос такой… Вот все говорят: у Розенбаума стиль - «Розенбаум». В музыке, в поэзии… В этом стиле - ваши выступления на сцене. Скажите, пожалуйста, а вот по жизни стиль «Розенбаум» - что значит? Какие есть здесь правила?
- Я просто стараюсь быть порядочным человеком. Больше ничего. Все.
- А как быть и стать таким человеком?
- Идеальных людей - по большому счету - не бывает. Но стремиться быть порядочным надо. Я это делаю.
Это долгий разговор, думаю, у меня сегодня времени не очень много, чтобы вскрывать всю эту историю. Пожалуйста…
- Я понял. И еще… Вы как то сказали… Написали: «Мне про обстрелы пишут с двух сторон - определиться. Я давно определен». Как вы определились?
- Я все сказал вам. Этим стихотворением я вам все сказал. Уже давно… (стихи Александра Розенбаума на эту тему, которые прозвучали и в его клипе, опубликованные в том числе и в «КП», см. внизу. - А.Г.)
- И еще, Александр Яковлевич… Почему Розенбаум не стареет? Почему вы столько лет востребованы? Почему вас любят? Почему у вас полные залы? В Москве, в Питере - где угодно.
- Я люблю людей, с которыми разговариваю, с которыми живу.
- Вы не афишируете свои выступления в госпиталях - где раненые участники СВО слушают Розенбаума…
- Я не люблю рекламы. И в таких делах тоже - которые должны быть тихие, скромные и Божьи. Поэтому - никакой рекламы таким вещам никогда не делал, не делаю и делать не буду.
- Не могу вот не спросить - сейчас непростая обстановка в стране - есть тревожность, есть и консолидация. Что бы вы нам всем пожелали? Бывших же врачей скорой помощи не бывает…
- Любить друг друга, относиться друг к другу с уважением, с вниманием…
Стараться делать эту жизнь лучше - своим трудом. На своем рабочем месте. Меньше слов и больше дела. Вот - как-то так.
- Спасибо огромное, Александр Яковлевич! Вас еще раз с Днем рождения, с 75-летием. Мы вас очень любим, обожаем. И я после вашего юбилея вам позвоню и мы договоримся, когда я приеду на радио «КП»- Петербург»…
- Давайте, спасибо.
- …и мы с вами там поговорим. До свидания, счастливо!
* * *
А теперь - стихи…
Мне про обстрелы пишут с двух сторон...
Определиться? Я давно определен.
Я дома. Я в России.
В Ленинграде.
Мне про обстрелы пишут
с двух сторон
Прошу – не лезьте в душу.
Бога ради!
Волдырь от междометия «алло»
саднит на языке.
Там кореша – советские когда-то офицеры.
И рвется в лоскуты моя душа
И в горле ком, и колокол в ушах.
И в узелки завязываются нервы.
Моя родня из Нежина, лежит
в изнеженной ярилом Украине.
Я много лет под Гниванью прожил
Мой мир стоит над пропастью во ржи,
с грибами белыми и с вишнями в корзине.
Мой разум утомлен. Но он
не стар.
Есть разница меж темнотой
и светом.
Река Шухевича впадает
в Бабий Яр
Шекспир бы не осмелился
на это.
Создать подобное - нереальный фарс
Мне про обстрелы пишут
с двух сторон
Прошу – не лезьте в душу.
Бога ради!
Простер ко мне из ямы руки
мой фашистами убитый прадед.
Определиться? Да я давно определён -
Я дома. Я в России.
В Ленинграде.
Александр Розенбаум.