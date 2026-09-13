Александр Розенбаум Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Великий Поэт и Музыкант - в день своего 75-летия - в эфире Радио «КП» с политобозревателем Гамовым.

…- Алло?

- Александр Яковлевич, здравствуйте! Это Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, который много лет мечтает о том, чтобы вы пришли к нам в эфир. У нас - 400 городов вещания.

- Да. Здравствуйте!

- Иосиф Давыдович Кобзон был 9 раз у нас, он каждый год приезжал к нам на 9 мая петь Песни Победы.

- Иосиф Давыдович, Саша, в Москве жил. А я - в другом городе. Ему было проще. Так, давайте, о чем вы хотели спросить? У меня мало времени…

- Тогда - знаете какой вариант? У нас в Санкт-Петербурге есть тоже Радио - «КП»-Питер.

- Ну, хорошо. Как-нибудь сговоримся… Давайте!

- А, да, самое главное!

- Времени мало!

- Мы вас поздравляем с Днем рождения. С юбилеем!

- Спасибо. Спасибо большое.

- А вопрос такой… Вот все говорят: у Розенбаума стиль - «Розенбаум». В музыке, в поэзии… В этом стиле - ваши выступления на сцене. Скажите, пожалуйста, а вот по жизни стиль «Розенбаум» - что значит? Какие есть здесь правила?

- Я просто стараюсь быть порядочным человеком. Больше ничего. Все.

- А как быть и стать таким человеком?

- Идеальных людей - по большому счету - не бывает. Но стремиться быть порядочным надо. Я это делаю.

Это долгий разговор, думаю, у меня сегодня времени не очень много, чтобы вскрывать всю эту историю. Пожалуйста…

- Я понял. И еще… Вы как то сказали… Написали: «Мне про обстрелы пишут с двух сторон - определиться. Я давно определен». Как вы определились?

- Я все сказал вам. Этим стихотворением я вам все сказал. Уже давно… (стихи Александра Розенбаума на эту тему, которые прозвучали и в его клипе, опубликованные в том числе и в «КП», см. внизу. - А.Г.)

- И еще, Александр Яковлевич… Почему Розенбаум не стареет? Почему вы столько лет востребованы? Почему вас любят? Почему у вас полные залы? В Москве, в Питере - где угодно.

- Я люблю людей, с которыми разговариваю, с которыми живу.

- Вы не афишируете свои выступления в госпиталях - где раненые участники СВО слушают Розенбаума…

- Я не люблю рекламы. И в таких делах тоже - которые должны быть тихие, скромные и Божьи. Поэтому - никакой рекламы таким вещам никогда не делал, не делаю и делать не буду.

- Не могу вот не спросить - сейчас непростая обстановка в стране - есть тревожность, есть и консолидация. Что бы вы нам всем пожелали? Бывших же врачей скорой помощи не бывает…

- Любить друг друга, относиться друг к другу с уважением, с вниманием…

Стараться делать эту жизнь лучше - своим трудом. На своем рабочем месте. Меньше слов и больше дела. Вот - как-то так.

- Спасибо огромное, Александр Яковлевич! Вас еще раз с Днем рождения, с 75-летием. Мы вас очень любим, обожаем. И я после вашего юбилея вам позвоню и мы договоримся, когда я приеду на радио «КП»- Петербург»…

- Давайте, спасибо.

- …и мы с вами там поговорим. До свидания, счастливо!

* * *

А теперь - стихи…

Мне про обстрелы пишут с двух сторон...

Определиться? Я давно определен.

Я дома. Я в России.

В Ленинграде.

Мне про обстрелы пишут

с двух сторон

Прошу – не лезьте в душу.

Бога ради!

Волдырь от междометия «алло»

саднит на языке.

Там кореша – советские когда-то офицеры.

И рвется в лоскуты моя душа

И в горле ком, и колокол в ушах.

И в узелки завязываются нервы.

Моя родня из Нежина, лежит

в изнеженной ярилом Украине.

Я много лет под Гниванью прожил

Мой мир стоит над пропастью во ржи,

с грибами белыми и с вишнями в корзине.

Мой разум утомлен. Но он

не стар.

Есть разница меж темнотой

и светом.

Река Шухевича впадает

в Бабий Яр

Шекспир бы не осмелился

на это.

Создать подобное - нереальный фарс

Мне про обстрелы пишут

с двух сторон

Прошу – не лезьте в душу.

Бога ради!

Простер ко мне из ямы руки

мой фашистами убитый прадед.

Определиться? Да я давно определён -

Я дома. Я в России.

В Ленинграде.

Александр Розенбаум.