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Осеннее равноденствие в этом году наступит 23 сентября. Земля уже по сути стоит «ребром» к Солнцу, что позволяет солнечной радиации успешнее тревожить земную магнитосферу. Даже небольшие потоки плазмы вызывают серьезные магнитные бури. Мы это видели на прошлой неделе: несмотря на то, что активность Солнца в целом снизилась, на северах полярные сияния замечали чуть не каждый вечер. Что будет дальше? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Впору объявлять радиационную космическую опасность! И вот почему.

Во-первых, как уже говорилось, в моменты равноденствий Земля оказывается фактически беззащитной перед потоками космической плазмы. Оговорка «практически», впрочем, здесь ключевое. Никуда не делось земное магнитное поле, наш главный защитник от вторжений извне. Делает свое дело и атмосфера: она не пропускает ионизирующие частицы, которые все-таки вторгаются к нам (так называемые космические лучи). Но земной «иммунитет» снижен, факт.

Во-вторых, ослабление давления солнечного ветра, вызванное снижением солнечной активности, дает дорогу еще более мощный радиационным потокам, галактическим космическим лучам. Космические лучи в Галактике образуются во время вспышек сверхновых, в процессе деятельности черных дыр, и такая радиация несет в себе колоссальную энергию. Но в максимуме солнечной активности солнечный ветер выметает галактические лучи за пределы Солнечной системы, как метлой. А максимум-то прошел.

Галактические лучи представлены отдельными частицами, но очень энергичными. Теоретически одна такая частица может вывести из строя компьютер, если неудачно попадет. В высокогорьях и на бортах самолетов поток больше. Вероятно, поток галактических лучей уже вырос, косвенные данные об этом говорят.

Но вернемся к Солнцу и посмотрим, какова там активность, и что ждет нас на следующей неделе.

МАГНИТНЫЕ БУРИ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ

Ни в понедельник, ни во вторник краткосрочный прогноз (самый точный) никаких магнитных бурь не видит. Это с высочайшей вероятностью говорит о том, что в начале недели их не будет.

Вообще, пока, согласно прогнозу, неделя пройдет без больших потрясений. За исключением одного дня: четверг, 17 сентября. В этот день долгосрочный (менее точный) прогноз видит магнитную бурю средней силы. Стоит отнестись к этому серьезно, и вот почему.

В последние недели наметилась тенденция: бури происходят довольно точно по прогнозу, но оказываются сильнее, чем прогнозировалось. Это усиление как раз и вызвано, вероятно, эффектом равноденствия, о котором мы уже говорили. Таким образом, нам надо быть готовым к серьезной магнитной буре ориентировочно в четверг. Если она не случится или окажется незначительной, тем лучше.

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

Адаптация организма к холодному сезону проходит в целом легче, чем весенний «выход из зимы». Нет хотя бы пресловутого авитаминоза. Хотя, конечно, разные организмы реагируют по-разному. Заболеть «простудой» (чаще всего легким вирусом) в ранней осени - как нечего делать. Ослабленные люди могут стать легкой добычей эффектов, связанных с магнитными бурями, особенно при наличии определенной метеочувствительности. Таким людям можно посоветовать чаще бывать на природе, пока погода позволяет, есть больше полезной пищи (фрукты, овощи, благо того и другого в избытке и по относительно невысокой цене), и, при наличии показаний к терапии хронических заболеваний, не игнорировать предписания лечащего врача.