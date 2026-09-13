Что Россия и Украина будут обсуждать на переговорах в октябре? Самый реальный сценарий уже известен

Новая трехсторонняя встреча российской делегации с представителями США и Украины по урегулированию конфликта возможна уже в октябре. Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС

Премьер Индии Нарендра Моди и глава КНР Си Цзиньпин на полях БРИКС предлагали президенту России Владимиру Путину содействие по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал: «В ходе двусторонних контактов Моди и Си подробно интересовались темой украинского урегулирования и активно предлагали свои услуги доброй воли для содействия поискам решения проблемы». Путин с одобрением отнесся к такой готовности и детально рассказал о ситуации в зоне конфликта.

Песков сообщал, что трехсторонняя встреча с США и Украиной по урегулированию конфликта пройдет в обозримой перспективе. Позже уточнил - она возможна в октябре

А помощник президента Юрий Ушаков по итогам встречи Путина с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном заявил, что для Москвы удобна площадка Абу-Даби для нового раунда трехсторонних переговоров по Украине.

KP.RU обратилась за комментарием к Дмитрию Солонникову, директору Института современного государственного развития.

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

- Почему лидеры Индии и Китая в беседах с лидером России на БРИКС выступили так синхронно по отношению к украинскому конфликту?

- Именно в сентябре 2026-го три лидера таких сильных и так влиятельных на мировые процессы стран собрались в столице одной из них — и потому там не могли не прозвучать такие заявления. Потому, что они собрались вместе — и они, конечно, обсуждали вопросы войны и мира.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Москва рассматривает столицу ОАЭ как место возобновления переговоров вокруг Украины. Фото: Иван МАКЕЕВ.

- Насколько Украина всерьез волнует кого-то за пределами Европы — и почему именно волнует?

- Актуальность переговоров по конфликту на Украине была таковой вообще-то в течении последних лет. В том числе для лидеров многих стран - не только Европы, но и Африки, Латинской Америки и Азии. Сейчас продолжаются попытки со стороны стран Глобального Юга, договориться в очередной раз.

НЕ НАПРАСНЫЕ УСИЛИЯ

- Россия эти усилия принимала сдержанно?

- С благодарностью. Но эти усилия как-то неохотно принимает, или вовсе «не замечают», ни Украина, ни Европа. Но то, что ряд самых серьезных стран, вроде КНР, Индии или ЮАР, миротворцами по-прежнему выступают, в Москве воспринимают с позитивным чувством, как и прежде.

- Россия не исключает, что трехсторонние переговоры по Украине будут в октябре - сказал Дмитрий Песков. Что именно там могут обсуждать?

- Вопрос, что будет там предметом обсуждения, конечно, открыт. Вероятно, будет обмен пленными и телами погибших. Вероятен обмен заявлениями. Позиция Украины заключается в том, что переговоры должны закончится прекращением огня, любых боестолкновений и отводом войск.

ПЕРЕДЫШКА УКРАИНЫ

- Только ради передышки для украинской армии и государства?

- Да. Киеву надо вновь насытить ВСУ по максимуму оружием, наемниками и всеми средствами войны. На этом фоне такого рода переговоры — бессмысленны. При том, как кажется, никто в мире, в том числе в БРИКС, не готовы согласиться с тем, чтобы Киев отказался от своих территорий.

- Но это одно из наших условий для заключения мира?

- Пока не видно, чтобы кто-то в мире выступил за то, чтобы эти территории вошли в состав России. И что Киев должен ликвидировать нынешний неонацисткий режим.

- Никто из участников БРИКС позицию Москвы по отношению к агрессивности киевского режима и к его преступлениям до сих пор в полной мере не принимал?

- До сих пор явных признаков такого принятия очевидного - не было. Они Зеленского, ВСУ, весь режим неонацистов, с их ненавистью к «чуждым» нациям и народностям так и не воспринимают как реальную угрозу принципам человечности.

И ЧТО В МАЙАМИ?

- Песков исключил вероятность встречи Путина и Зеленского на встрече глав стран G-20 в Майами, которая пройдет в середине декабря - но к тому времени ситуация сильно изменится?

- Что будет в середине декабря? А будет новая ситуация на СВО, и новая ситуация в США. Пройдут промежуточные выборы в конгресс Соединенных Штатов. И как через три месяца президент Дональд Трамп будет позиционироваться в своей стране и в мире — это большой вопрос. Это гадание на кофейной гуще. Лаг времени немалый.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

- Абу- Даби в Эмиратах - приемлемая площадка для Москвы в будущих украинских переговорах, как сказал помощник президента РФ Ушаков. Но это будут совсем иные переговоры, чем были там же минувшей зимой?

- Все переговоры новые. И новые «стартовые» условия будут у всех. И у тех, кто сейчас пытается быть «обновленным» посредником. И у их будущих участников. Поскольку будут новые составляющие и исходники, то, конечно, проговаривать новые позиции в старых удобных местах для всех сторон - это позитивно.

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