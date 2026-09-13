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Политика13 сентября 2026 13:13

Что Россия и Украина будут обсуждать на переговорах в октябре? Самый реальный сценарий уже известен

Политолог Солонников предположил итог вероятных переговоров Москвы и Киева
Игорь ЯКУНИН
Новая трехсторонняя встреча российской делегации с представителями США и Украины по урегулированию конфликта возможна уже в октябре. Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС

Новая трехсторонняя встреча российской делегации с представителями США и Украины по урегулированию конфликта возможна уже в октябре. Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС

Премьер Индии Нарендра Моди и глава КНР Си Цзиньпин на полях БРИКС предлагали президенту России Владимиру Путину содействие по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал: «В ходе двусторонних контактов Моди и Си подробно интересовались темой украинского урегулирования и активно предлагали свои услуги доброй воли для содействия поискам решения проблемы». Путин с одобрением отнесся к такой готовности и детально рассказал о ситуации в зоне конфликта.

Песков сообщал, что трехсторонняя встреча с США и Украиной по урегулированию конфликта пройдет в обозримой перспективе. Позже уточнил - она возможна в октябре

А помощник президента Юрий Ушаков по итогам встречи Путина с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном заявил, что для Москвы удобна площадка Абу-Даби для нового раунда трехсторонних переговоров по Украине.

KP.RU обратилась за комментарием к Дмитрию Солонникову, директору Института современного государственного развития.

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

- Почему лидеры Индии и Китая в беседах с лидером России на БРИКС выступили так синхронно по отношению к украинскому конфликту?

- Именно в сентябре 2026-го три лидера таких сильных и так влиятельных на мировые процессы стран собрались в столице одной из них — и потому там не могли не прозвучать такие заявления. Потому, что они собрались вместе — и они, конечно, обсуждали вопросы войны и мира.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Москва рассматривает столицу ОАЭ как место возобновления переговоров вокруг Украины.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Москва рассматривает столицу ОАЭ как место возобновления переговоров вокруг Украины.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Насколько Украина всерьез волнует кого-то за пределами Европы — и почему именно волнует?

- Актуальность переговоров по конфликту на Украине была таковой вообще-то в течении последних лет. В том числе для лидеров многих стран - не только Европы, но и Африки, Латинской Америки и Азии. Сейчас продолжаются попытки со стороны стран Глобального Юга, договориться в очередной раз.

НЕ НАПРАСНЫЕ УСИЛИЯ

- Россия эти усилия принимала сдержанно?

- С благодарностью. Но эти усилия как-то неохотно принимает, или вовсе «не замечают», ни Украина, ни Европа. Но то, что ряд самых серьезных стран, вроде КНР, Индии или ЮАР, миротворцами по-прежнему выступают, в Москве воспринимают с позитивным чувством, как и прежде.

- Россия не исключает, что трехсторонние переговоры по Украине будут в октябре - сказал Дмитрий Песков. Что именно там могут обсуждать?

- Вопрос, что будет там предметом обсуждения, конечно, открыт. Вероятно, будет обмен пленными и телами погибших. Вероятен обмен заявлениями. Позиция Украины заключается в том, что переговоры должны закончится прекращением огня, любых боестолкновений и отводом войск.

ПЕРЕДЫШКА УКРАИНЫ

- Только ради передышки для украинской армии и государства?

- Да. Киеву надо вновь насытить ВСУ по максимуму оружием, наемниками и всеми средствами войны. На этом фоне такого рода переговоры — бессмысленны. При том, как кажется, никто в мире, в том числе в БРИКС, не готовы согласиться с тем, чтобы Киев отказался от своих территорий.

- Но это одно из наших условий для заключения мира?

- Пока не видно, чтобы кто-то в мире выступил за то, чтобы эти территории вошли в состав России. И что Киев должен ликвидировать нынешний неонацисткий режим.

- Никто из участников БРИКС позицию Москвы по отношению к агрессивности киевского режима и к его преступлениям до сих пор в полной мере не принимал?

- До сих пор явных признаков такого принятия очевидного - не было. Они Зеленского, ВСУ, весь режим неонацистов, с их ненавистью к «чуждым» нациям и народностям так и не воспринимают как реальную угрозу принципам человечности.

И ЧТО В МАЙАМИ?

- Песков исключил вероятность встречи Путина и Зеленского на встрече глав стран G-20 в Майами, которая пройдет в середине декабря - но к тому времени ситуация сильно изменится?

- Что будет в середине декабря? А будет новая ситуация на СВО, и новая ситуация в США. Пройдут промежуточные выборы в конгресс Соединенных Штатов. И как через три месяца президент Дональд Трамп будет позиционироваться в своей стране и в мире — это большой вопрос. Это гадание на кофейной гуще. Лаг времени немалый.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: REUTERS.

- Абу- Даби в Эмиратах - приемлемая площадка для Москвы в будущих украинских переговорах, как сказал помощник президента РФ Ушаков. Но это будут совсем иные переговоры, чем были там же минувшей зимой?

- Все переговоры новые. И новые «стартовые» условия будут у всех. И у тех, кто сейчас пытается быть «обновленным» посредником. И у их будущих участников. Поскольку будут новые составляющие и исходники, то, конечно, проговаривать новые позиции в старых удобных местах для всех сторон - это позитивно.

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