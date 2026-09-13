Киркоров расплакался на открытии памятника родителям, Горобец расстался с молодой женой, а Харламов и Ковальчук стали родителями: главные события шоу-бизнеса

Филипп Киркоров расплакался на открытии памятника родителям Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Начало сентября принесло звездам немало личных новостей. Филипп Киркоров открыл памятник родителям на Троекуровском кладбище и не смог сдержать слез во время речи. Режиссер Марк Горобец, судя по всему, расстался с Александриной Олексюк после полутора лет брака, а Рузиль Минекаев сообщил о скором пополнении в семье. Кроме того, Алексей Столяров вместе с супругой попал в ДТП, а суд взыскал с осужденных по делу Ларисы Долиной более 114 млн рублей. Тем временем Гарик Харламов во второй раз стал отцом, а Анна Семенович готовится впервые выйти замуж. Рассказываем о главных событиях за неделю 7–13 сентября 2026 года.

Филипп Киркоров расплакался на открытии памятника родителям

На Троекуровском кладбище 9 сентября открыли памятник Бедросу и Виктории Киркоровым. На церемонию Филипп приехал вместе с детьми Мартином и Аллой-Викторией. Среди гостей были Андрей Малахов, Нелли Кобзон, Евгений Петросян, Татьяна Навка, Яна Рудковская, Ирина Винер и другие знаменитости. Перед открытием монумента прошла панихида, а затем Киркоров выступил с 20-минутной речью и в конце расплакался.

Артист рассказал, что изначально церемонию планировали провести 2 июня, однако доставить прах матери и бабушки из Болгарии оказалось непросто. В решении этого вопроса ему помогли МИД России и лично Мария Захарова. Говоря о родителях, Киркоров расплакался: «Мы почему-то бережем хорошие слова для памяти, а говорить их надо людям, пока они могут слышать. Мама, папа, я не знаю, существует ли там время, но если существует, надеюсь, вам не пришлось долго ждать друг друга. Теперь вы снова рядом».

Марк Горобец расстался с молодой женой

Режиссер Марк Горобец и актриса Александрина Олексюк, по данным СМИ, больше не вместе. Супруги перестали носить обручальные кольца, не появляются вместе на публике, а из их соцсетей исчезли совместные снимки, включая свадебные. При этом они по-прежнему подписаны друг на друга. Летом Горобец отдыхал в Израиле, тогда как Олексюк оставалась в Москве.

Пара поженилась в декабре 2024 года, когда Александрине исполнилось 18 лет. Они познакомились на съемках фильма «Тур с Иванушками», где актриса сыграла дочь героини Агаты Муцениеце. В августе Олексюк поступила на журфак МГУ по программе «Медиакоммуникации», оставив учебу на актерском факультете Высшей школы экономики. Изменения в личной жизни ни режиссер, ни актриса пока публично не комментировали.

Харламов и Ковальчук стали родителями

Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

У комика Гарика Харламова и его третьей супруги, актрисы Екатерины Ковальчук родился ребенок. Об этом стало известно из нового выпуска шоу «Кстати»: Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов начали программу с поздравлений в адрес коллеги и его жены. Юмористы объяснили отсутствие Харламова в эфире радостным событием, которое произошло именно во время съемок выпуска. «Гарика нет, но на это есть уважительная причина — наш Гарик в это мгновение становится папой. Второй раз становится папой. Поздравляем семью Харламовых!», — сообщили Мусагалиев и Дорохов.

Анна Семенович выходит замуж

В жизни Анны Семенович намечается важная перемена: певица приняла предложение руки и сердца от бизнесмена Дениса Шреера. Об отношениях с избранником артистка начала рассказывать еще в 2023 году, а спустя год раскрыла его имя. Для Семенович этот брак станет первым. О своем решении она сообщила поклонникам коротко и эмоционально: «Сегодня все изменилось. Я сказала «Да!»

Анна Семенович и Денис Шреер Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Рузиль Минекаев станет отцом во второй раз

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев и его жена Азиза готовятся вновь стать родителями. Ожидание малыша супруги раскрыли в соцсетях, опубликовав совместный ролик с заметно округлившимся животом Азизы. Новость не прошла мимо коллег артиста: Леон Кемстач, сыгравший Пальто, оставил под публикацией шутливый комментарий: «Готов возить в садик».

Алексей Столяров попал в ДТП с женой

Фитнес-блогер Алексей Столяров вместе с супругой Верой Бонд оказался участником аварии вечером 7 сентября. ДТП произошло на Рублевском шоссе в Московской области: в автомобиль BMW X6 пары сзади врезалась другая машина. По словам Столярова, ни он, ни жена не пострадали, а их автомобиль получил незначительные повреждения.

Долина отсудила у мошенников 114 миллионов рублей

Лефортовский суд Москвы удовлетворил гражданский иск Ларисы Долиной к двум осужденным по делу о мошенничестве. С Анжелы Цырульниковой и Андрея Основы солидарно взыскали 114 120 000 рублей, а также 335 180 рублей госпошлины. Цырульникова ранее получила семь лет колонии, еще трое участников схемы были приговорены к срокам от четырех до семи лет.

Адвокат Андрей Мишонов объяснил KP.RU, что солидарное взыскание позволяет певице требовать всю сумму с любого из двух должников, у которого обнаружатся деньги или имущество. При этом исполнительное производство не прекращает обязательства автоматически, даже если у осужденных сейчас нет средств: взыскание может быть возобновлено при появлении у них имущества или дохода.