Петр Фрадков: «Такие возможности должны быть у всех детей»

Фото пресс-службы АНО Евразия

13 сентября в Твери торжественно открыли обновленный Городской сад. Это не просто популярное место отдыха, а объект культурного наследия и ключевая часть исторического центра города. Комплексная модернизация стала возможна благодаря проекту АНО «Евразия», который реализовали при финансовой поддержке российской системы международных расчетов А7 и в рамках соглашения о сотрудничестве с Правительством Тверской области.

В церемонии приняли участие глава Тверской области Виталий Королев, депутат Госдумы РФ, координатор проектов АНО «Евразия» Алена Аршинова, председатель ПАО «Банк ПСБ», председатель Попечительского совета АНО «Евразия» Петр Фрадков, меценат, член Попечительского совета АНО «Евразия» и генеральный директор А7 Илан Шор, а также Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Для жителей и гостей города подготовили большую культурную программу: уличный фестиваль, выступления местных коллективов. Вечером запланированы гала-концерт с участием Николая Баскова, Клавы Коки и Мота, а также праздничный фейерверк.

Досуг, доступный каждой семье

Главной особенностью обновленного пространства стал первый в России полностью бесплатный парк аттракционов. Так проект решает важную социальную задачу — обеспечивает равный доступ детей к качественному досугу. Всего в саду заработали 11 современных аттракционов.

«Горсад — это историческое место, которое всегда было символом Твери и любимым местом для многих поколений. Но сегодня он обретает вторую жизнь. И особенно важно, что здесь создан первый в России бесплатный парк аттракционов. Этот проект будет реализован и в других городах нашей страны. Мы исходили из очень простого принципа: каждый ребенок должен иметь возможность прийти сюда с родителями, покататься на аттракционах, получить яркие эмоции — независимо от достатка семьи. Такие возможности должны быть у всех детей», — подчеркнул Петр Фрадков.

Председатель Попечительского совета АНО «Евразия» Петр Фрадков. Фото пресс-службы АНО Евразия

За рекордные три месяца в Городском саду создали современную многофункциональную инфраструктуру для семейного отдыха, культурных инициатив и городских праздников. Реновация охватила территорию площадью 5,5 гектара. Здесь объединили благоустройство, глубокую модернизацию инженерных сетей, восстановление исторических памятников и высадку масштабного ландшафтного парка.

Для горожан обустроили многофункциональную инклюзивную детскую экоплощадку, установили качели-перголы, организовали тихую зону отдыха для подростков с гамаками и шезлонгами, смонтировали современные санитарные модули с комнатами матери и ребенка, расширили безбарьерную среду для маломобильных граждан.

«Благоустройство Горсада — это не только масштабная и глубокая модернизация, завершенная в рекордно короткие сроки на частные деньги. Это прежде всего выполнение задач, поставленных Президентом Владимиром Путиным: создание комфортной среды для людей. Не косметические ремонты, а комплексное благоустройство», — отметила Алена Аршинова. По ее словам, Тверь стремится стать заметным и комфортным центром между двух столиц; конкурировать с Москвой и Петербургом непросто, но трудностей здесь не боятся, потому что нет ничего невозможного. Обновленный Горсад это доказал.

Комфорт в деталях

Базовым этапом модернизации стала полная замена инженерных коммуникаций. Чтобы сохранить визуальную эстетику, все силовые и слаботочные кабельные трассы перенесли под землю по принципу «чистого неба». На территории сада установили новую блочную трансформаторную подстанцию мощностью 1 МВт. Она гарантирует бесперебойное электроснабжение всех парковых локаций, систем освещения и мощной фестивальной площадки.

Общественное пространство оснастили бесплатной сетью Wi-Fi, общедоступными зарядными станциями для гаджетов и продуманной системой навигации. Для круглогодичного комфорта посетителей оборудовали всесезонную зону питания с обогреваемым навесом. На прогулочных аллеях уложили порядка 16 тысяч квадратных метров износостойкой брусчатки.

Особое внимание проектировщики уделили бережной реставрации исторического наследия. Восстановили легендарную скульптурную композицию «Олени», отремонтировали историческую чашу фонтана и восстановили балюстраду с видом на набережную. Концертную зону с открытым амфитеатром 1980-х годов реконструировали с сохранением классических параметров. При этом она получила профессиональное звуковое и световое оснащение, а также две всесезонные отапливаемые гримерные комнаты для выступающих коллективов.

«Городской сад преобразился всего за три месяца. При этом нам удалось сохранить его уникальность и исторический облик. Для меня это очень личный проект — и уже не первый. В Молдове мы создали "Орхейленд" и "Гагаузленд", в Бишкеке — парк "Евразия", в Курске сейчас строится "Курская сказка". Бизнес должен участвовать в такой работе — создавать общественные пространства, развивать спорт, давать новые возможности детям», — заявил меценат Илан Шор.

Сердце города

Экологическим каркасом проекта стало комплексное ландшафтное озеленение. На территории в 1,5 гектара высадили свыше 20 000 декоративных кустарников и более 50 сортов многолетних растений, полностью обновили рулонный газон и смонтировали автоматическую систему полива. Это обеспечит сохранение зеленого фонда сада в любое время года.

«Мы создавали Горсад советуясь с жителями, провели много обсуждений. Сегодня вы видите результат, и он превосходит все самые смелые ожидания. Уверен, что многие в начале думали «опять пообещают и ничего не сделают» или «сделают, но не скоро», но мы сделали и сделали очень быстро – всего за три месяца. Этого удалось добиться благодаря тому, что мы все были неравнодушны к той задаче, которая перед нами стояла – этой работе уделялось большое внимание Правительства Тверской области, Алёны Игоревны Аршиновой. Кроме того, в эту работу внесли огромный вклад наши сегодняшние гости, которые быстро откликнулись и поддержали проект. Это Председатель попечительского совета АНО «Евразия» Петр Михайлович Фрадков, генеральный директор российской системы платежей А7 Илан Шор, которые выделили средства на эти работы. Благодаря им на обновление Горсада не было потрачено ни одного бюджетного рубля», – подчеркнул Виталий Королев.