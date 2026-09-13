Правила надежного движения: Почему мы не соблюдаем ПДД и как снизить число нарушений

В сцене встречи поезда и машины Гарри Поттера все завершилось благополучно, несмотря на драматизм кадра. Но в жизни нарушения ПДД могут закончиться плачевно. Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», 2002

Статистика радует: россияне стали ездить аккуратнее. В прошлом году штрафов выписали на 9% меньше, чем в 2024-м. А с января по июль 2026-го число нарушений снизилось еще на 1,2%. Но общие цифры все равно впечатляют: 104,3 млн штрафов за шесть месяцев! Многовато.

Так почему не соблюдают ПДД? И как можно еще сильнее снизить количество нарушений?

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Как на духу: три истории из жизни. Каждая из них отражает одну из главных причин, по которым мы нарушаем правила.

1. Невнимательность

Москва, центр. Готовлюсь к развороту. Между мной и полосой встречного движения - и пешеходная зона, и свободные места для парковки. Заранее смещаюсь влево и вижу вытянутое от изумления лицо инспектора ГАИ, который уже машет мне палочкой.

- Вы куда по трамвайным путям, да еще встречного направления? - спросил лейтенант. И тут я осознал свою ошибку. Я так увлекся поиском парковки, что не заметил, как взял влево больше, чем надо.

Написал объяснительную. Мол, умысла не имел, вину признаю. Доводы мои приняли и отпустили с миром. А слова инспектора я тогда мысленно записал:

- Запомни, парень: 90% всех нарушений делается не по умыслу, а по невнимательности.

2. Надежда, что «не попадусь»

История вторая. Деревня Верхние Дворики Владимирской области. Пропускаю поворот, а дальше по прямой - сплошная линия километров на 10 (ездил - знаю). Делать такой крюк до ближайшего разворота неохота. Огляделся - патрулей нет. Развернулся через сплошную. Как оказалось, плохо огляделся.

3. Сложная организация движения

Снова Москва, снова центр. Ищу нужный поворот направо, понимаю, что он уже скоро, но меня от него отделяет автобусная полоса. Вынужденно пересекаю ее, встаю в правый ряд и с ужасом понимаю, что из него движение - налево, под стрелку светофора. Снова пересекаю выделенку - и вскоре получаю два письма ценой 2250 рублей каждое.

Да, сам виноват. Но кто придумал поворот налево из крайнего правого ряда, да еще через выделенку?!

Глас народа Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

ШТРАФ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

По данным МВД, в России на конец 2025 года числилось 61,7 млн машин. И за весь год набралось 232,2 млн нарушений. То есть в среднем 3,7 нарушения на один автомобиль.

- Что, в общем, немного, - отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Совсем без нарушений ездить сложно. Автовладелец, каждый день проезжающий в крупном городе по 25 - 50 км, неизбежно будет собирать несколько штрафов в год. Три главные причины вы назвали, в числе других - сложные погодные условия (не видно разметки и знаков), нехватка опыта, отвлечение на разговоры.

- Важно разделять нарушения на умышленные и неумышленные. Проглядеть знак «40» и не сбросить скорость - одна история. Гнать в городе 120 км/ч, да еще по выделенке - совершенно другая, - считает автоэксперт Андрей Ломанов. - Есть категория граждан, которым побоку правила, потому что им либо «нужнее», либо есть деньги на штрафы. С такими должен быть особый разговор.

Глас народа 2 Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Исправлять ситуацию надо в комплексе. С одной стороны - стимулировать автовладельцев водить аккуратнее. С другой - работать над организацией движения. Чтобы сами дороги - их состояние, разметка, развязки и перекрестки - не путали и не пугали водителей.

С первым - понятно.

- За последние лет 20 лихачей стало меньше. Снизилось число ДТП с пострадавшими и погибшими. Нас к этому принудили повсеместным появлением камер. Чем больше нарушений они смогут фиксировать, тем лучше, - считает член Общественного совета при МВД Игорь Моржаретто.

С камерой не «договоришься на месте», штраф прилетит каждому.

- Но есть водители, которых штрафы даже в десятки тысяч рублей в год не пугают, - говорит Антон Шапарин. - Поэтому Национальный автомобильный союз предложил увеличить штрафы вдвое для тех, кто нарушает ПДД более 50 раз в год. И втрое - если число нарушений превышает сотню.

Можно, конечно, поднять штрафы для всех. Но в этом случае пострадает каждый водитель. А большинство нарушают ПДД неумышленно.

- Тут нужны тонкие, хирургические методы, направленные на конкретную категорию граждан. Она не такая большая - может, пара процентов. Но именно она представляет основную угрозу, провоцируя тяжелые ДТП, - резюмирует Антон Шапарин.

Отдельная история - организация движения.

- Ее тоже нужно улучшить, - вздыхает Андрей Ломанов. - От нынешних развязок в крупных городах даже у бывалых водителей волосы встают дыбом. А у человека неместного, приехавшего в центр большого города, просто нет шансов не нарушить.

Глас народа 3 Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

ЗНАЙ!

Три совета водителям

Пользуйтесь круиз-контролем и ограничителем скорости (если есть). «Лимитер скорости - полезная штука, - говорит Антон Шапарин. - Можно выставить на 60 км/ч - и не знать проблем. А именно на превышение приходится львиная доля штрафов».

Ездите по навигатору. Да, банально, но оттого не менее полезно. Навигатор не только подскажет текущее ограничение скорости, но и поможет заблаговременно занять нужную полосу, сориентироваться на сложной развязке, предупредит о камерах.

Не испытывайте удачу! Мы часто нарушаем правила, когда уверены, что рядом камер нет. Но важно помнить - правила написаны кровью. Да и ГАИ нас только предупреждает - наказывает дорога.