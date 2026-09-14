«Операции и антибиотики для нас остались в прошлом»

В детском саду Веру прозвали «энерджайзером». Фото: Архив семьи

Сегодня Вере Коржевской из Краснодарского края почти 6 лет. Пока девочка занята на тренировке по цирковой акробатике, мама рассказывает их историю.

- Когда Вера только родилась, ее животик был вздут, она не могла сходить в туалет, - вспоминает Марина Николаевна.

Рентгеновские снимки с контрастом, консилиум врачей и вердикт: нужна экстренная операция, чтобы устранить непроходимость кишечника. В первый день жизни Вере вывели кишечную стому. А потом пришел ответ генетиков: у девочки - муковисцидоз. При этом заболевании железы человека выделяют слишком густую и вязкую слизь. Затрагиваются все органы, но особенно - кишечник и легкие.

- У дочки мишенью стал кишечник. Я много читала об этом заболевании, что такие дети живут недолго. Но знакомство с детским пульмонологом Виктором Брисиным помогло понять, что диагноз Веры - не приговор.

За первый месяц малышка набрала меньше килограмма и была очень слабенькой. Врачи приняли решение отправить четырехмесячную Веру на лечение в Москву.

- Там дочку кормили специальными смесями, а еще дополнительно - внутривенно. Нужно было набрать вес, чтобы выдержать сложную операцию. Вере убрали стому, рассекли спайки, которые образовались в кишечнике, - вспоминает мама.

Помимо этого, приходилось постоянно делать ингаляции и пить ферменты.

- А потом я услышала о таргетной терапии. Это когда лечение нацелено на определенные клетки. Самый передовой препарат нам предоставил фонд «Круг добра». Вера практически сразу начала набирать вес, стала энергичная и веселая. Ушли боли, которые так мучили ее, - радуется Марина.

Вера ходит в детский сад, с удовольствием участвует во всех мероприятиях. Ее даже прозвали «энерджайзером» - такая она активная и жизнерадостная.

- А после садика мы ходим на цирковую акробатику, Вера обожает тренировки. Уже долго мы обходимся без антибиотиков, больше нет изнуряющей температуры, которую невозможно сбить. И в целом мы живем обычной жизнью. Вот только эта «обычность» - для нас настоящее счастье, - признается мама.

СПРАВКА

Фонду «Круг добра», который был создан Владимиром Путиным для помощи детям с тяжелыми и редкими болезнями, в 2026 году исполнилось 5 лет. В его бюджет идет 2% от «налога на богатых». Помощь получили более 30 тысяч детей со 116 тяжелыми и редкими заболеваниями.