Евгений Миронов: «Арсеньев» стал самым сложным моим фильмом

Новые Дерсу Узала и Владимир Арсеньев (актеры Ондасын Бесикбасов и Евгений Миронов). Фото: Кадр из сериала «Арсеньев», 2026 г.

2026-й еще не закончился, а мы уже знаем имя главного фильма года. Без сомнения, это сериал «Арсеньев». Широкому зрителю он откроется во второй половине осени на платформе Okko и канале «Россия 1», но предпремьерный показ двух серий уже прошел во Владивостоке. И случилось это 10 сентября - в день рождения ученого, путешественника и писателя. Праздник прошел с размахом - с давно забытым «нет ли лишнего билетика» и целой россыпью звезд: специально приехали актеры Евгений Миронов, Виктор Вержбицкий, Юлия Хлынина, режиссер Дмитрий Киселев, сценарист Илья Тилькин и многие другие создатели сериала.

Творческая группа сериала «Арсеньев»: Ондасын Бесикбасов, Виктор Вержбицкий, Евгений Миронов, Юлия Хлынина, губернатор Приморья Олег Кожемяко, режиссер Дмитрий Киселев, Александр Новин, Илья Тилькин. Фото: Алексей Молчановский

СТИРАЛ БЕЛЫЕ ПЯТНА

Но почему Владивосток, а не Москва или Санкт-Петербург? Во-первых, потому, что значительная часть жизни и работы Арсеньева была связана с Приморьем и Хабаровским краем - здесь он стирал белые пятна, и вообще во многом благодаря ему мы имеем современный Дальний Восток. Ну а во-вторых, именно местные очень помогли в создании фильма - от губернатора Олега Кожемяко до главных знатоков биографии героя - кандидата исторических наук Никиты Воробьева и директора издательства «Рубеж» Александра Колесова (именно благодаря им появилось первое полное собрание сочинений Владимира Клавдиевича). В общем, сериал делали всем миром. И только это помогло сдвинуть настоящую глыбу. Евгений Миронов, который стал не только исполнителем главной роли, но и одним из продюсеров и художественным руководителем ленты, признался:

- Это наверно самый сложный мой фильм. Пришлось пройти через многие испытания. Конечно не такие, какие испытывал сам Арсеньев во время своих походов. Но стоя в день премьеры на его могиле мы все ощутили, что честны перед ним и сделали все что было в наших силах.

Хотя некоторые вещи можно объяснить только чудом.

В сериале речь идет об опаснейших экспедициях и важнейших географических открытиях. Фото: кадр из фильма

ВСЕ НАЧАЛОСЬ СО СЛУЧАЙНОСТИ

Чудес за несколько лет создания фильма действительно было немало. И главное чудо в том, что судьба подвела Евгения Миронова к идее создать фильм о великом русском герое. Все началось со случайности. Во время визита актера в 2021 году во Владивосток губернатор решил провести гостя по арсеньевским местам. Их красота, труднодоступность, а главное - вопрос, как человек смог все это пройти и описать научно и литературно, поразила Миронова. И привела к мысли, что он просто не может не рассказать стране о ее настоящем герое. Так начался путь длиной в пять лет, в котором было все: 30 вариантов сценария, поиски денег, тяжелые во всех смыслах съемки, напряженная, почти круглосуточная работа, творческие споры, решение нерешаемых вопросов… И, конечно, как уже говорилось, настоящие чудеса. Причем с самого начала работы. Первые кадры решили снимать на мысе Тобизина - самой южной точке острова Русский. Виды такие, что дыхание захватывает.

- Стоя на мысе Тобизина ощущаешь, что впереди тебя бесконечность океана, а сзади бесконечность страны, - рассказал Евгений Миронов.

Фото: кадр из сериала «Арсеньев»

Но в это место очень трудно даже просто добраться, не говоря уже о доставке съемочного оборудования, многочисленной группы… Задача казалось нерешаемой, и тут на помощь пришел губернатор и выделил вертолет. Но чудеса в первый день творила и природа.

- Мы снимали первый выход Арсеньева на мыс Тобизина. Он молодой, только приехал на Дальний Восток, грандиозные планы. И стоит прекрасная погода - яркое солнце, видимость до горизонта!.. В этот же день нам надо было снимать другую сцену - у героя умер сын, и небо вдруг стало мрачным… Мы отработали эпизод - и вдруг опускается туман, деревья принимают причудливые и страшные образы… И мы понимаем, что сейчас надо снимать последний приход Арсеньева сюда. Гримируемся, переодеваемся и снимаем! За одни день - три разных времени, как по заказу. Природа стала нашим партнером.

Исполнитель главной роли в сериале «Арсеньев» Евгений Миронов. Фото: Алексей Молчановский

Было еще много чудес. Например, обретение современного Дерсу Узала. На эту роль перепробовали десятки артистов - и уже готовы были начинать без второго главного героя… Но тут удивительным образом нашелся казахский актер Ондасын Бесикбасов (подробнее эту историю мы расскажем в ближайших номерах «толстушки»)…

Арсеньева покажут как человека долга, дисциплины и огромной личной ответственности. Фото: кадр из фильма

Однако главным чудом стал сам фильм. Уже по первым двум сериям понятно, что это самый яркий кинопроект не только года, но и десятилетия. Рассказ о великом сыне России и героической истории нашей страны с 1904 по 1930 год самыми современными средствами кино. И здесь хочется еще одного, пусть маленького, но чуда. Чтобы премьера всего сериала наступила как можно скорее.

Мыс Тобизина - одно из самых живописных мест Приморья Фото: Евгений САЗОНОВ.

ПАМЯТЬ

Четыре года без шефа

Владимир Николаевич во время съемок фильма «Капитан тайги» в 2011 году. Фото: Леонид ЗАХАРОВ.

14 сентября ушел из жизни легендарный главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин.

Премьера удивительно совпала еще с одним дорогим для нашей памяти событием. В дни показа «Арсеньева» исполнилось четыре года, как этот мир покинул легендарный главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин. Человек, который руководил «Комсомолкой» четверть века и сформировал ее современное лицо.

Но он прославился не только как один из лучших в мире медиаменеджеров. Владимир Николаевич был еще и замечательным путешественником. Будучи выходцем с Дальнего Востока, он изучал его с 18 лет, став самым молодым членом Географического общества СССР - ныне Русского географического общества. Немало сделал Сунгоркин и для сохранения памяти об Арсеньеве. Это многочисленные публикации, книги, конечно же, экспедиции по его следам.

Именно «Комсомольская правда» сняла в 2011-м документальный фильм «Владимир Арсеньев. Капитан тайги», напомнив впервые с 1975 года, после ленты Акиры Куросавы, о великом путешественнике. Примечательно, что роль Арсеньева в эпизодах исторической реконструкции сыграл сам Владимир Николаевич.

Кадр из фильма «Владимир Арсеньев. Капитан тайги»

Последняя экспедиция Сунгоркина, из которой он уже не вернулся, была посвящена тоже Арсеньеву. Владимир Николаевич собирал материал для переиздания книги «Дерсу Узала», повторяя маршруты нескольких походов Арсеньева. 14 сентября 2022 года сердце нашего главного редактора остановилось... Книгу мы доделывали уже без него. Специалисты признаются, что получилось самое красивое издание писателя за сто лет…

Владимир Николаевич был во многом похож на Владимира Клавдиевича. Талантливо руководил экспедициями и газетой, был невероятно активен во всех сферах и добивался успеха во всем, за что брался, беззаветно любил Дальний Восток. А главное - жил по тем же законам, что вывел когда-то для себя Владимир Арсеньев, главным из которых был: «Жизнь твоя есть то, что ты из нее сделаешь». У Арсеньева и Сунгоркина получились замечательные жизни. И о Владимире Николаевиче, так же как о Владимире Клавдиевиче, тоже когда-нибудь снимут увлекательный сериал.

Помним. Любим. Берем пример.