Как русские актеры и режиссеры покоряют Голливуд, несмотря на санкции и «отмену» нашей культуры

В легендарной «Игре престолов» актер сыграл вождя одного из кланов одичалых - Стира. Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», 2011 - 2019

Юрий Колокольников и хирурги

Один из самых колоритных артистов России Юрий Колокольников давно уже не стесняется того, что живет на две страны. Блеснувший в историческом боевике «В августе 44-го» 18+ актер фактически вырос за океаном: в 1985 году в пятилетнем возрасте мама увезла его с братом в Канаду. Так что с детства Юрий легко овладел английским языком, что помогло и канадский паспорт получить, и успешно проходить кастинги в Голливуде.

- У меня не было такой идеи: «Все, я сейчас закончу институт и поеду в Америку завоевывать Голливуд!», - вспоминал он времена учебы в Щукинском театральном училище. - Я все время туда ездил - на лето, на месяц. Я как бы существовал в двух мирах. Здесь я сниматься начал «В августе 44-го» - первый такой большой проект, и он выстрелил. Потом я поехал туда - поболтался, помотался. Курьером работал, официантом в армянском ресторане в Лос-Анджелесе. Правда, недолго, три дня. Там была огромная армянская свадьба, куча людей, женщин нарядных, и я разлил суп бедной армянской женщине прямо на голову, в какой-то суете.

Звездным часом стало попадание Колокольникова в «Игру престолов» 18+ в 2014 году. Потом Юрия утвердили в американский комедийный боевик «Телохранитель киллера» 18+, в котором снимались Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек и Гэри Олдман, потом в «Призрачную шестерку» 18+ режиссера Майкла Бэя, снявшего «Трансформеров» 16+, а потом и в «Довод» 18+ Кристофера Нолана.

В 2025 году Колокольников появился еще в одном проекте HBO - популярном сериале «Белый лотос» 18+. Поначалу там должен был сыграть Милош Бикович, но обрусевшего серба отменили за слишком пророссийскую позицию, а вот условно нейтрального Юрия, который всегда осторожен в высказываниях, как раз взяли. Да, это опять роль типичного русского в представлении Голливуда: алкаш, хулиган, криминал, гавайская рубашка. И все же за этот образ в составе ансамбля артистов «Белого лотоса» он в 2026 году получил номинацию на премию Гильдии киноактеров США.

В августе текущего года Колокольников похвастался новым контрактом.

- Я вообще-то умею хранить секреты: иногда даже почти год, - признался артист. - И вот один из них наконец можно рассекретить. Уже 12 сентября состоится мировая премьера экшен-фильма The Surgeon («Хирург» 18+) на Международном кинофестивале в Торонто.

Сюжет картины строится вокруг хирурга на пенсии - врача-женщину заставляют провести операцию некоему таинственному пациенту, который был похищен. Картина вошла в программу Centrepiece - одну из центральных международных витрин фестиваля. Вместе с Юрием в кадре: легендарный Мартин Фримен («Хоббит» 6+, «Шерлок» 18+, «Фарго» 18+) и обладательница «Оскара» Мишель Йео («Все везде и сразу» 18+).

Кирилл Соколов и триллер

Внимание на русского режиссера Кирилла Соколова обратили в Netflix. Да, этот онлайн-кинотеатр ушел из России, но как он может отменить русские таланты? Вот и пришлось заказывать новый фильм петербургскому сценаристу и режиссеру («Папа, сдохни» 18+, «Огонь» 18+, «Оторви и выбрось» 18+). Соколов успел заявить о себе в Голливуде, выпустив в текущем году комедийный хоррор «Они придут за тобой» 18+, продюсировал который ни много ни мало Андрес Мускетти («Оно» 18+), а сыграли там Том Фелтон (Драко Малфой из «Гарри Поттера» 12+) и Зази Битц («Атланта» 18+). Несмотря на скромные сборы, ему заказали новый триллер.

Режиссер Кирилл Соколов (слева в накидке) на съемках боевика «Они придут за тобой». Фото: Личная страница Кирилла Соколова в социальной сети

На Кирилла обратили внимание после положительной рецензии на «Папа, сдохни!» в Hollywood Reporter. После отписались New York Times, Los Angeles Times и Guardian. И теперь он получил контракт от Netflix. Для этой платформы Соколов снимет фильм под названием Blur - научно-фантастический триллер, главные герои которого (мать и дочь) имеют возможность телепортироваться. Продюсером выступил известнейший Шон Леви - шоураннер хитовых проектов «Дэдпул и Росомаха» 18+, «Живая сталь» 18+, «Очень странные дела» 18+ и других.

А еще ему заказали полнометражный мультфильм про советского океанографа, сбежавшего из СССР вплавь. Владимир Курилов, сотрудник Института океанологии АН СССР и инструктор по глубоководному погружению, прославился тем, что во время путешествия по путевке «Из зимы в лето» ночью спрыгнул с кормы круизного лайнера, чуть не попав под винты, и, вооружившись лишь маской и ластами, проплыл около 100 км за почти трое суток, чтобы достигнуть острова Сиаргао на юге Филиппинского архипелага. До сих пор исследователи пытаются разгадать этот фокус - и дело даже не в акулах, которые не съели ученого (лишь медуза ужалила), а в том, как без еды и сна можно было провести три дня в воде?!

Юра Борисов и большой бизнес

Настоящим прорывом для Юры стал успех картины «Анора» 18+: взрыв в болоте антироссийской повестки на Западе. Да, американец Шон Бейкер снял целую плеяду русских актеров - от уже хорошо знакомых зарубежному зрителю Алексея Серебрякова и Дарьи Екамасовой до дебютантов Марка Эйдельштейна и Юры Борисова - в исключительно несимпатичных образах, но все же. Юру похвалил со сцены нью-йоркский коллега Роберт Дауни-младший, а это, товарищи, путевка! Борисов успех развил - и подписал контракт с голливудским агентством талантов UTA.

Наш Юра на вечеринке по случаю 60-летия Сальмы Хайек с ее падчерицей Матильдой Пино. Фото: Личная страница Матильды Пино в социальной сети

И вот - Юру позвали на большую роль, в картину «Искусственный» 18+ (Artificial) Луки Гуаданьино, посвященную корпоративному конфликту в компании OpenAI. Двух топов этой фирмы Сэма Альтмана и Илью Суцкевера сыграли номинанты на «Оскар» Эндрю Гарфилд и Юра Борисов. В основе сюжета реальная история увольнения Альтмана из-за «нехватки откровения» в 2003 году: врал, недоговаривал, мухлевал и преследовал корыстные цели. Герой Борисова - антагонист, инициатор того самого увольнения, научный руководитель OpenAI, наивный гений из Нижнего Новгорода, что вывел на чистую воду ушлого американца. Но в OpenAI грянул скандал, и компания Amazon вдруг отказалась выпускать проект, несмотря на вложенные $40 млн.

В феврале 2026 года OpenAI и Amazon стали стратегическими партнерами, и выход картины был заблокирован. Гиганты Netflix, Focus Features, Warner Bros. и A24 синхронно отказались от проекта. Совпадение? Ну да, ну да. Спасла ситуацию студия Neon, выпускавшая «Анору», - в июне 2026 года права на «Искусственного» официально выкупили, а премьеру назначили на 5 октября текущего года - на кинофестивале в Нью-Йорке. Появится ли картина в российском прокате, неизвестно.

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