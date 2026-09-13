SHAMAN Фото: Иван МАКЕЕВ.

Приехав поздравить Петропавловск-Камчатский с Днём города, SHAMAN и не подозревал, что осчастливит одну из своих маленьких поклонниц.

- 286 лет героической истории. 15 лет в почётном звании «Город воинской славы». На самом востоке нашей Богом хранимой державы десятки тысяч людей объединились в этот вечер — в песне, в чувствах, в любви к своей стране. Спасибо за ваш характер, тепло и любовь! - написал в своем блоге Ярослав Дронов (настоящее имя певца -Ред.).

SHAMAN в Петропавловске-Камчатском дал заплаканной девочке денег на новый телефон

Артист перед выступлением на Дне города пошел, как говорится в народ: фотографировался и раздавал автографы фанатам. В процессе Ярославу поведали историю, мол, его поклонница школьного возраста потеряла в толпе телефон.

- Ты потеряла телефон? Я тебе новый куплю, - пообещал заплаканной девочке SHAMAN.

И слово свое сдержал. Певец лично успокоил школьницу и передал ей деньги на покупку нового телефона.

Напомним: в одной из бесед с «КП» артист не отрицал, что не исключает для себя политической карьеры.

— Всё возможно. Но в ближайшие годы я хотел бы заниматься творчеством, давать концерты, писать новые песни и дарить людям эмоции со сцены. Сейчас моя трибуна — это сцена, — говорил «Комсомолке» SHAMAN. — Понятно, что я не занимаюсь политикой в чистом виде, но у меня репертуар с чётко выраженной гражданской позицией. В этом есть и политическая подоплёка, и патриотическое воспитание. В общем, вектор правильный, я надеюсь.

На вопрос, какой бы вопрос он сейчас задал Владимиру Путину, SHAMAN тогда ответил кратко: «Спросил бы: «Чем я ещё могу быть полезен для страны?».

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