Самарские предприниматели Павел Селезнев и Михаил Дудин объявлены в розыск

Павел Селезнев и Михаил Дудин могут быть связаны с ОПГ «Сиротинские». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Как сообщил «КП» источник, сразу два известных самарских предпринимателя были объявлены в розыск в связи с возбужденным уголовным делом. По данным агентства ТАСС, Павел Селезнев и Михаил Дудин могут быть связаны с ОПГ «Сиротинские», действовавшей в регионе с 1990-х годов.

«Селезнев заочно заключен под стражу. Ему заочно предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Он объявлен в розыск», - сказал собеседник агентства.

По информации собеседника агентства, Дудин подозревается в участии в организованном преступном сообществе. В его отношении также возбуждено дело по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Ранее Павел Селезнев уже становился участником уголовного дела, когда, обладая сведениями, составляющими государственную тайну, ездил отдыхать за рубеж.

О том, что Селезнев и Дудин могут быть причастны к экономическим правонарушениям, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявлял еще 16 октября 2025 года на заседании штаба по экономической безопасности: «В тех докладных записках, которые были подготовлены на мое имя, часто фигурируют фамилии Селезнев Павел Александрович, Дудин Михаил Евгеньевич».

По данным следствия, оба фигуранта уголовного дела могут скрываться за границей. Павел Селезнев покинул Самару в декабре 2025 года. Михаил Дудин, после того, как на него обратили внимание следователи, уезжал в зону СВО, потом возвращался в Москву. А сейчас, по некоторым данным, как и Селезнев, мог укрыться в одной из западных или ближневосточных стран.

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