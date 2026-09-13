Палата размером с квартиру и личная акушерка: Гарик Харламов заплатил за роды Катерины Ковальчук около 2 млн рублей

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук стали родителями. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Гарик Харламов стал отцом во второй раз: у шоумена и его жены Катерины Ковальчук родилась дочь. Счастливые родители назвали малышку Алисой. У 45-летнего артиста уже есть дочь Настя от актрисы Кристины Асмус. Для Ковальчук этот ребенок стал первенцем.

«Хотелось хотя бы на какое-то время оставить это счастье только нашим. Наша девочка родилась. Как в одном маленьком человеке может поместиться столько любви. Это какое-то совершенно невозможное и неописуемое счастье. Спасибо, что выбрала нас. Мы ждали тебя. Очень. Добро пожаловать домой, доченька», - написала Ковальчук в соцсетях, опубликовав фото с малышкой.

Катерина родила дочку. Фото: соцсети.

Катерина также поблагодарила врачей за заботу и профессионализм: «С такой командой хочется возвращаться еще и еще».

Гарик позаботился о том, чтобы его избранница рожала в комфортабельных условиях. Катерина выбрала для родов элитный перинатальный центр в Лапино. В этом роддоме, расположенном в Подмосковье, появились на свет дети многих звезд, в том числе Агаты Муцениеце, Анастасии Решетой, Оксаны Самойловой, Пелагеи, Елены Темниковой, Кети Топурии, Анастасии Костенко. Здесь же стала мамой и бывшая жена Гарика Кристина Асмус.

Актриса выбрала роддом в Лапино. Фото: соцсети.

Катерина Ковальчук заключила контракт на роды в Центре домашнего акушерства. Палата в нем приближена к домашней обстановке и напоминает скорее просторную квартиру, чем больничное помещение. Она обставлена мебелью в светлых тонах – кровать для будущей мамы, диван, чайный столик, большой телевизор.

Палата оснащена двумя санузлами и ванной-джакузи. Можно рожать в джакузи или на кровати, в палате есть гамак для того, чтобы расслабиться и успокоиться. Для тех же целей здесь имеется гимнастический мяч: в своем блоге Катерина показала, как сидит на нем под чутким руководством доулы.

Будущие мамы приезжают в перинатальный центр накануне родов и проводят в палате два дня. При желании и за дополнительную плату они могут оставаться в роддоме еще пять дней после того, как малыш появился на свет.

Жена шоумена рожала в комфортабельной палате в Центре домашнего акушерства. Фото: соцсети.

Стоимость родов в Центре домашнего акушерства зависит от уровня квалификации специалистов, принимающих роды, и доходит до 1,5 млн рублей. Плюс Катерина дополнительно оплатила услуги акушерки (123 тысячи рублей) и доулы (84 тысячи рублей). Кроме того, пациентки при желании отдельно оплачивают процедуру эпидуральной анестезии.

Итого роды жены обошлись Гарику Харламову примерно в 2 миллиона рублей.

Во время родов рядом с Ковальчук были личная акушерка и доула. Фото: соцсети.

Новость о том, что Гарик стал отцом, также подтвердил его коллега Азамат Мусагалиев.

«Гарика нет, но сегодня на это есть уважительная причина. Наш Гарик прямо сейчас становится папой. Поздравляем семью Харламовых», - сообщил Азамат в эфире шоу «Кстати».

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