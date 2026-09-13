«Полюбил Ксюшу, за которую мне всегда было неловко»: Собчак нежно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились семь лет назад. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в сентябре 2019 года. Торжество, на котором гуляла вся светская столица, наделало много шуму. Молодожены уехали из ЗАГСа на катафалке, а потом новоиспеченная супруга станцевала перед гостями на банкете в нижнем белье.

Многие были уверены, что свадьба телеведущей и режиссера – банальный пиар, и что пара разбежится через год-другой. Но прошло уже семь лет, а супруги по-прежнему вместе. В своем блоге Ксения нежно поздравила мужа с очередной годовщиной семейной жизни.

«Семь лет назад я стала твоей женой. И все эти годы я живу с ощущением, что рядом со мной человек, который разрешил мне быть собой и полюбил именно меня. Именно ту самую Ксюшу, которую я привыкла прятать от всех, за которую мне всегда было неловко. Да, ту настоящую Ксюшу, которая веселая хулиганка, но так как мой муж - это интеллектуал и эстет, а то вдруг вы не знали, то мое хулиганство облагородилось и стало красивым и изящным. Спасибо тебе за нас и за то, что тогда, давно, ты выбрал меня», - поблагодарила супруга телеведущая.

Константин Богомолов на своей странице в соцсетях также трогательно обратился к жене.

«Семь лет назад в этот день, но только была пятница, мы с тобой стояли в церкви. Семь лет назад мы решили быть вместе, то есть, конечно, немного раньше. И вот семь лет прошло, а я помню каждую секунду и очень счастлив, что тогда мы с тобой все преодолели, ничего не испугались. Ты безумно крутая, любимая, единственная и неповторимая. Моя молния! Навсегда!» - написал Богомолов.

Ксения воспитывает сына Платона от предыдущего брака, Константин – дочь Анну от отношений с актрисой Дарьей Мороз. Телеведущую не раз спрашивали, не собирается ли она родить второго ребенка от режиссера. В ответ Ксения неизменно дает понять, что вторые роды не входят в ее планы.

Кроме того, против того, чтобы она снова рожала, высказался ее сын Платон. По словам журналистки, мальчик не хочет делить её ни с кем другим, поэтому тонко намекает матери, что второй ребенок ей не нужен.

Собчак вспомнила, что тоже была единственным ребёнком в семье и не хотела, чтобы родители заводили ещё детей.

«Он как я в этом смысле. Я помню, маме устраивала. Говорила: не дай бог, я хочу быть одна, ты должна любить ровно меня. Платону я, естественно, этого не рассказывала, но он как я. Он эгоист в этом смысле», - рассказала Ксения в беседе с Идой Галич.

По ее словам, Платон делает особый акцент на ее занятости и говорит, что с ее плотным графиком у нее просто не будет времени на воспитание второго ребенка.

«Мам, ты только мне должна принадлежать. У тебя и так столько работы. Какие ещё вообще дети», - смеется Собчак.

При этом Ксения не стала отвечать на вопрос о том, хочет ли она все же родить общего ребенка Константину Богомолову.

«Это очень личный вопрос. Я на него отвечать не буду», - отрезала Ксения.

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