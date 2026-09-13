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Общество13 сентября 2026 23:15

Когда падёт Киев, на какие жертвы стоит пойти ради ЕГЭ и как справиться с паническими атаками

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»
Михаил НЕБЕРА

1 место. Киев будет взят в ближайшие месяцы?

2 место. Ольга Скабеева: Я бы хотела сделать интервью с Зеленским. Ему будет полезно услышать правду, а не лизоблюдские вопросы

3 место. Путин и Трамп провели новый телефонный разговор: о чем договорились

4 место. На какие жертвы стоит пойти, чтобы сдать ЕГЭ по русскому языку

5 место. Россияне набрали автокредитов на триллион рублей

6 место. Почему возникают панические атаки и как с ними справиться

7 место. Атлантида могла быть огромной летающей тарелкой

8 место. Юрий Лоза - об эпохе ИИ: Нас отупляют специально

9 место. Парадокс ожирения: когда лишний вес может продлить жизнь

10 место. Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной