Главные наследницы Игоря Кириллова: Вдова получила квартиру в центре Москвы, а дочь осталась без ничего — но женщины дружат

14 сентября 2026 года народному артисту СССР Игорю Кириллову могло бы исполнится 94 года. Фото: Фото: Аца КОШТЭ.

14 сентября 2026 года народному артисту СССР Игорю Кириллову могло бы исполнится 94 года. В октябре будет 5 лет со дня смерти знаменитого диктора. Уже установлен на Новодевичьем кладбище и готовится к открытию (пока закрыт пленкой) памятник на могиле Кириллова, установкой которого занимался Первый канал. А что же наследники? Сайт KP.RU рассказывает как сегодня живут две главные наследницы Игоря Леонидовича.

КТО ПРОДЛИЛ ЖИЗНЬ И ПОЛУЧИЛ НАСЛЕДСТВО ИГОРЯ КИРИЛЛОВА

После похорон многие стали осуждать дочь Кириллова, которой не было на похоронах. Игорь Леонидович скончался в столичной больнице, он не дожил чуть больше месяца до 90-летия. Конечно, в таком возрасте были хронические заболевания, после ампутации ноги из-за тромбоза у пожилого мужчины начались осложнения, диагностировали ковид — и организм не справился. Все коллеги в один голос утверждают, что жизнь Кириллову продлила его вторая жена Татьяна, которая поддерживала, взяла на себя весь быт, контролировала прием лекарств, стала самым близким человеком, обеспечив весь необходимый уют, уход — стала другом и главным антидепрессантом после потери первой жены и сына. Рядом с Татьяной сердце Кириллова оттаяло — он стал улыбаться, ожил, стал посещать мероприятия, а второй жене посвящал стихи. До последнего Кириллов подрабатывал (мероприятия, реклама), получал солидную пенсию (больше 100 тыс. руб, надбавки за звание, награды, госпремии и от телевизионщиков).

Андрей Малахов как и многие коллеги ценили вклад Татьяны Александровны: «С голосом Игоря Леонидовича Кириллова прошло все детство. Он олицетворял эпоху советского телевидения, был настоящей легендой. Его супруга Таня была последней любовью Игоря Кириллова, продлила ему годы жизни, стала настоящей боевой подругой, ухаживала и всегда была рядом». Кириллов вторую жену ценил, ухаживала она за ним добросовестно и стала близким и по-настоящему родным человеком, устроила доброжелательную атмосферу в доме, который стали посещать внуки диктора. Татьяна Александровна Кириллова на 34 года младше мужа. Кириллов часто повторял — «она мой друг по жизни». В итоге именно вторая жена Татьяна Александровна Кириллова получила по наследству главный и единственный актив легенды телеэкраны — шикарную квартиру в центре Москвы. Речь о трехкомнатной квартире на Смоленской набережной, которую Игорь Леонидович получил и сам по наследству — от отца военнослужащего. Говорят, что вдова перевезла в Москву семью сыны, они живут на этой жилплощади. Татьяна трудится в ЖЭКе.

Татьяна Александровна Кириллова на 34 года младше мужа. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

ПОЧЕМУ ДОЧЬ КИРИЛЛОВА НЕ ПОЛУЧИЛА НАСЛЕДСТВО

В браке с первой супругой Ириной Кириллов прожил 50 лет, у них родились сын и дочь. Первая супруга диктора умерла 22 года назад, а детей на ее похоронах не было — дочь не прилетела из Германии, так как болела, а сын был в ссоре с родителями. Всеволод много лет не общался с мамой и папой после семейной ссоры, они не одобряли его новый бизнес (так как он был связан с охотой), который в итоге и стал косвенной причиной смерти молодого мужчины. Всеволод Кириллов умер 15 лет назад в возрасте 40 лет: он возил обеспеченных людей на сафари-туры с охотой в Камеруне, во время одной из поездок он скончался от приступа панкреатита. Кириллов тяжело переживал сначала смерть первой жены, с которой жил «душа в душу», а потом сына. Говорят, что Игорь Леонидович постоянно тосковал, и однажды в магазине у дома купив макароны, уточнил у продавщицы Татьяны как их правильно сварить. Так диктор и продавец разговорились, нашли общий язык, подружились, Татьяна стала приходить к одинокому пенсионеру, чтобы помогать с домашними делами — убирала квартиру, готовила на несколько дней вперед. Когда через несколько лет женщину уволили из магазина, то оказалось, что ей негде жить, Татьяна была приезжей из Молдавии. Узнав об этом, Игорь Леонидович позвал женщину жить к себе — поселил сначала в комнате дочери. А в 2012 году Игорь Кириллов женился на Татьяне. С ней дом диктора ожил, только после смерти сына Игорь Кириллова познакомился с его детьми — четверо внуков навещали дедушку. Невестка Дарья была не против общения детей с Игорем Леонидовичем. Даша со старшей дочерью была и на похоронах Кириллова.

Дочь Кириллова Анна не прилетела из Германии, но она и сегодня на связи с вдовой — общаются. 65-летняя Анна Кириллова пианистка, живет и работает в немецком Дессау 35 лет. Родители много лет назад продали дачу, отдали все деньги Анне, так она купила собственную квартиру в Германии, куда уехала за мужем оперным певцом, с которым вскоре развелась, детей нет. Когда супруги Кирилловы были молоды, тогда сами летали к дочери. Последние годы Игорь Кириллов регулярно общался с дочерью по телефону. Анна Кириллова не прилетела на похороны мамы из-за травмы ноги, не была на похоронах папы, так как сообщила, что из-за пандемии ей сложно организовать перелет из Германии в Россию.

У Игоря Кириллова от первого брака были сын и дочь Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ.

У Кириллова с дочерью были близкие, доверительные отношения — всегда на связи, созванивались ежедневно. Он говорил, что дочь после окончания консерватории не могла найти достойную работу дома, поэтому и уехала, в Германии работает в местном театре, куда съезжаются на спектакле со всего региона. Пианистка Анна Кириллова работает музыкальным ассистентом режиссера — играет на спектаклях и репетициях. Однажды Анна Кириллова дала интервью, где рассказала, что живет «на хорошем среднем уровне». Анна Игоревна называла Игоря Леонидовича «батечка», а он скучал. И очень любил, поэтому оправдывал жизнь дочери на чужбине в интервью так: «Она устроилась так как хотела, прежде всего надо думать, чтобы Анюте было хорошо. Подобной работы у нас в России она бы не получила, к сожалению. Поэтому я доволен, что она нашла себя именно там, дочка моя любила одиночество. И теперь она любит одиночество. Такая творческая натура, ничего не сделаешь. В отпуске она должна заниматься своими делами, у нее творческая интенсивная, интересная наполненная музыкой жизнь».

Анну Кириллову папа сразу по видеосвязи познакомилась с Татьяной Александровной, и она благодарила женщину, которая спасла Кириллова от одиночества, окружила заботой и вниманием. Дочь Кириллова Игоря Леонидовича одобрила выбор папы, и наладила хорошие отношения с Татьяной, которая всего на пять лет ее младше: «Подруга папы, мой ближайший друг, посланная нам по молитвам мамы». Кириллов даже когда были гости, в назначенный час уходил в рабочий кабинет — на ежедневный видеосозвон с дочерью. Анна Кириллова говорила: «Каждому человеку дана одна мама и один папа. Именно когда человек уходит мы по-настоящему понимаем, что этот человек значил в этой жизни».

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