Главное, чтобы голова была в порядке: Самые модные прически наших звезд в этом сезоне. Плюс мужчины с завивкой!

Актриса Екатерина Климова и ее густая челка. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Осень — новый сезон на ТВ, в театре, гастрольной и концертной деятельности звезд. Многие артисты обновились прически. Узнали — у кого из знаменитостей сегодня самые модные прически.

ТОП-5 СТРИЖЕК И ОКРАШИВАНИЙ СЕЗОНА

Стилист Анвар Очилов назвал в разговоре с KP.RU тренды сезона в стрижках, окрашиваниях.

1 — Актуальны женские стрижки: пикси, шегги, классическое каре с четким (как теперь модно говорить — тяжелым) срезом без градуировки. В тренде длинные волосы. Придать форму длинным волосам, волосам средней длины поможет каскад, эта стрижка добавляет прическе легкости, создает объем и текстуру на волосах.

2 — Длина хороша тем, что можно часто экспериментировать с укладками. Быстро и актуально собирать волосы в хвост, делать натуральные волны — выглядит эффектно, естественно, укладка не сложная, которую можно выполнить самостоятельно после пары видеоуроков.

3 — Актуальных сложных техник окрашиваний достаточно много. Акцент — на эффекте выгоревших волос. На создании легких бликов, технике окрашивания шатуш, которая создает эффект естественного выгорания прядей на солнце.

4 — Всегда главное, индивидуальный подход. Для кого-то это однотонное окрашивание, а ради максимально естественного результата с бликами используем сложные техники окрашивания. Сложные техники не только делают образ шикарным, но позволяют реже закрашивать корни.

5 — Актуальная мужская стрижка — кроп (короткая стрижка с выбритыми или коротко стриженными висками и затылок с объемной, текстурированной макушкой и челкой). Также различные виды слегка удлиненной прически стрижки. У молодежи актуальна завивка волос.

ПРИЧЕСКИ МОДНЫХ ЗВЕЗД

Актриса Елена Ксенофонтова обновила стрижку. Теперь у нее пикси-боб — стрижка, которая сочетает две актуальных техники. Пикси — стрижка, при которой волосы на затылке и по бокам короткие, а на макушке чуть больше длины и текстуры. За время ее существования появилось масса вариаций. Здесь ее миксуют с бобом — от него добавили мягкие, обрамляющие лицо пряди.

Елена Ксенофонтова с новой стрижкой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Актриса Ирина Гринева демонстрирует нам свой каскад. Суть стрижки — мягкие слои волос мастер должен сформировать так, чтобы они красиво лежали даже без сложной укладки. Сейчас тренд — не тратить много времени на прическу. Единственное о чем нужно будет позаботиться — добавить естественного объема волосам. Достаточно слегка вытянуть или подкрутить пряди у лица, добавить мусс у корней или текстурирующий спрей на длину — и тогда слои зададут нужное движение прядям.

Ирина Гринева только после стрижки и окрашивания. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Певица Люся Чеботина подтверждает — самые красивые женщины носят такой цвет, что «бабушкам у подъезда» есть о чем посплетничать. Эффект отросших корней уже никого не смущает. Определяющее настроение в этом модном деле — естественность и легкая небрежность, когда волосы должны выглядеть «подвижными», будто немного отросшими. Часто основная длина остается натуральной, а пряди у лица высветляются. Визуально это выглядит как эффект «лифтинга»: лицо выглядит свежее, а прическа объемнее. У Чеботиной техника окрашивания шатуш — актуальная разновидность мелирования, когда переход одного цвета в другой получается плавным. Цвет и корней, и осветленных концов стремится к естественным оттенкам.

Люся Чеботина Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Актриса Юлия Пересильд подстригла каре с ровной линией среза. Плюс данной формы — тяжелая линия среза создает иллюзию густоты. Разные градус наклона, длина и текстура прядей могут менять характер стрижки. У Пересильд-старшей он для уверенной в себе женщины, знатока моды и строгих нравов. Для сценических и киношных образов артистка использует парики, накладные пряди — отличный способ без окрашиваний и укладок меняться, сохраняя здоровье волос.

Юлия Пересильд подстриглась, а на сцене и съемках — в париках и с накладными прядями. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Актриса Екатерина Климова рубанула челку. В этом сезоне актуальны плотные длинные челки, при этом они не закрывают лицо полностью. Челка должна быть густой, но без жестких линий, она не требует сложной укладки, коррекция требуется раз в два-три месяца.

Екатерина Климова рубанула челку. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Певец Ваня Дмитриенко модничает как многие ребята старшеклассники и студенты — сделал себе кудри с помощью завивки. Они вернулись в моду из 80-х годов прошлого века, некоторые стилисты считают из-за того, что в этом сезоне актуален уличный стиль, а он предполагает небольшой хаос на голове, который дают этот эффект. Кудри парни делают с помощью биозавивки или долговременной завивки, раньше это называли химической завивкой. Небрежно разбросанные кудри ежедневно укладывать не сложно.

Ваня Дмитриенко сделал завивку. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Блогер Виктория Боня с многослойной стрижкой каскад на длинных волос. Как и на коротких, каскад добавляет объем. Вариантов укладки много — с длинными волосами почти всегда это выглядит женственно. Каскад — базовая стрижка, когда не хочется терять длину, но нужен объем, хочется обновить силуэт прически. У Бони легкие локоны — результат укладки, которую можно сделать самостоятельно.

Виктория Боня и ее локоны. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

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