Что не так с новой квартирой Долиной за 250 миллионов: может ли певица лишиться жилья из-за преступного прошлого бывшего владельца?

Певица Лариса Долина Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Квартирный вопрос не оставляет Ларису Александровну. Напомним, что в 2024 году аферисты вынудили певицу обманным путем продать пятикомнатные апартаменты в Хамовниках по цене ниже рынка — за 112 млн рублей. В итоге артистка лишилась и квартиры, и денег, которые перевела на мошеннический счет. В начале этого года Долина переехала на съемное жилье, а летом сама рассказала журналистам, что влиятельные друзья подарили ей жилплощадь, которая намного лучше предыдущей. Однако, «подарок» оказался с сомнительным прошлым. Все дело в бывшем владельце квартиры — музыканте и бизнесмене Игоре Райхельсоне.

В открытом доступе можно найти информацию о том, что в прошлом году СКР заочно предъявил обвинение Игорю Райхельсону по уголовному делу о предполагаемом хищении 1,5 млрд рублей при закупке сырья крупнейшим в мире производителем титана ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма"». 65-летний бизнесмен отрицал свою вину. А в марте 2026 года предприниматель был заочно арестован по делу о мошенничестве и объявлен в международный розыск. Из роскошной квартиры площадью 242 кв. м в московском ЖК «Премьер» в Гагаринском районе Москвы Райхельсона, бежавшего за границу, выписали через суд.

Игорь Райхельсон. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В некоторых СМИ появилась информация о том, что преступное прошлое экс-собственника нового жилья Ларисы Долиной может на ней сказаться. Если выяснится, что апартаменты приобретались на «криминальные деньги», то квартиру могут изъять. За разъяснениями мы обратились к известному адвокату Елене Сениной.

Адвокат Елена Сенина Фото: личный архив.

«Если окажется, что квартира была приобретена прежним собственником на денежные средства, нажитые преступным путём, то она изъята в доход государства у Долиной не будет. В этом случае Долина является добросовестным приобретателем. Изъятие возможно только в случае, если новый собственник знал или должен был знать о преступлении, или фактически деньги не передавались, а квартиру просто "переписали" на новое лицо, чтобы избежать конфискации.

Но, будем надеяться, что Лариса Александровна в этот раз в преступных схемах не участвовала», — пояснила KP.RU Елена Сенина.

Есть также интересные нюансы, караемые факта дарения. На самом деле, подарить роскошную квартиру не так-то просто. Тем более, что налог в данном случае никто не отменял.

«Если влиятельные друзья сначала купили жилплощадь, а потом подарили, то с дарения будет налог 13 %. Если стоимость квартиры 250 млн, то в таком случае Долина заплатила бы налог в размере 32,5 млн рублей. Скорее всего, ей дали деньги, и после этого она купила жилье. То есть была сделка купли-продажи, при которой Лариса Александровна никакой налог не платит. Затем она без проблем могла подарить шикарную квартиру дочери, так как дарение между близкими родственниками налогом не облагается», — добавила Сенина.

Лариса Долина с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Кстати, 71-летняя народная артистка не скрывает, что квартиру сразу записала на дочь Ангелину Миончинскую, чтобы обезопасить себя. Также Долина рассказывала, что ее новая жилплощадь состоит из двух квартир, которые соединены. В итоге получилось два блока. В первом проживает певица с любимыми кошками, а во втором — 43-летняя дочь певицы Ангелина и 14-летняя внучка Ангелина.

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