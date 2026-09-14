В Омской области опровергли сообщения о формировании лесных отрядов для СВО. Фото: /Shutterstock/Fotodom

Из егерей лесничеств Омской области комплектуется бригада для отправки в зону специальной военной операции – такие сообщения появились в соцсетях. Авторы ссылаются на приказ минприроды региона, в котором якобы говорится о специализированных отрядах, которые «поступают в распоряжение органов управления для службы и выполнения задач на территориях новых субъектов РФ». Разные канали опубликовали пост с одинаковым содержанием, его автор убеждает читателей, что все это выходит за рамки охраны омских лесов. «Комсомольская правда» выяснила, откуда взялся документ и о чем идет речь на самом деле.

В «приказе» сообщается, что в регионе планируется создать специализированные лесные (егерские) отряды из инспекторов, егерей и привлеченных специалистов, обеспечить их транспортом, средствами связи и экипировкой, а после проведения тактико-специальной подготовки направить для выполнения задач на территориях новых субъектов. От ведомства дано указание начальникам отделов — главным лесничим районных лесничеств и руководителям подведомственных учреждений в срок до 12 сентября 2026 года провести отбор и сформировать специализированные лесные отряды. А в срок до 20 сентября необходимо завершить интеграцию отрядов в единую Сводную лесную (егерскую) бригаду Омской области.

Мы внимательно изучили этот документ и обнаружили в нем ошибки. Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Во-первых, это несовпадение номеров. Распространяемый в сети документ имеет номер 69, однако подлинный приказ министерства под этим номером был выпущен совершенно на другую тему — он касается финансовых расчетов.

Во-вторых, авторы фейка некорректно сослались на статью 4 Федерального закона «Об обороне». Данная статья регламентирует исключительные полномочия Президента Российской Федерации. Региональное министерство природы просто не имеет никаких законных полномочий ссылаться на эту норму для мобилизации или командирования сотрудников.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области опровергло подлинность «документа», заявив, что он сфальсифицирован, никогда не издавался ведомством и не имеет никакой юридической силы.

- Министерство природных ресурсов и экологии Омской области опровергает подлинность документа, он является фальсификацией и никогда не был официально выпущен ведомством. Убедительно просим всех граждан и юридических лиц получать сведения исключительно из проверенных и официальных источников, в частности, с официального сайта Министерства.

Кстати, подобные вбросы с подделкой приказов местных ведомств распространялись и в других регионах России. Например, в Мурманской области в соцсетях распространялся скриншот якобы приказа о направлении не менее 15% штатных сотрудников лесного хозяйства в зону СВО. Министерство природных ресурсов Мурманской области опровергло эту информацию, указав, что в тексте используется термин «добровольная командировка», который отсутствует в Трудовом кодексе РФ.

Похожий фейк был разоблачен и на Сахалине. Там распространялся документ, якобы подписанный руководством Агентства лесного и охотничьего хозяйства, «Об утверждении Порядка добровольной командировки работников... в районы проведения СВО». Центр управления регионом (ЦУР) Сахалинской области подтвердил, что это фейк. Вместо Сахалинской области в тексте упоминалась Архангельская. Кроме того, в «приказе» содержалась ссылка на Постановление Правительства РФ № 749, в котором также отсутствует понятие «добровольная командировка».