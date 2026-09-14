Премьер-министр Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл призвал к эскалации российско-украинского конфликта. Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Выступление советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатана Пауэлла на прошедшем в Киеве в минувшие выходные форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) BBC названо «оптимистическим» и «явно позитивным по сравнению с выступлениями других политиков». Почему?

«Анкоридж мертв», но территории ушли

Британец безапелляционно заявил: «Так называемый компромисс в Анкоридже окончательно мертв. Мы можем перестать беспокоиться об этом. С этим покончено». Смело, если учесть, что ни в Москве, ни в Вашингтоне так не заявляют и допускают, что «элементы» договоренностей лидеров России и США, согласованных год назад на Аляске, будут приняты во внимание при поиске новых подходов к урегулированию конфликта на Украине. Но в Лондоне, выходит, насквозь видят и Путина, и Трампа, все про них знают.

Правда, на прошедшей неделю назад встрече Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа с Зеленским в Киеве, куда спецпосланники американского президента прилетели из Москвы, появление за столом переговоров советников по нацбезопасности лидеров Британии, Франции и Германии было весьма неожиданным. Заранее их не приглашали, но киевский режим подсадил к переговорщикам своих верных союзников из Европы для повышения собственной значимости и морально-психологической поддержки. И на форуме YES Пауэлл подробно все объяснил.

Похоронив «дух Анкориджа», который, как считается, предполагал территориальный компромисс и отказ Киева от планов вступить в НАТО, Пауэлл жизнерадостно заявил, что Украина «уже победила», потому что Россия не сможет захватить всю страну, а «свободная Украина в Европе» сможет выбирать свой собственный путь, несмотря на любые территориальные потери.

Эскалация как путь к миру?

Вот те раз: только что, по сути, заявил, что ни пяди «украинской земли» Москве не видать, и тут же допустил, что территориальные потери у Киева будут. Выступление на форуме Пауэлла, по оценке BBC, «дало необычное и подробное представление о политике Великобритании в отношении войны».

Вот поразительное откровение от британца: «Стратегия заключается в том, чтобы оказать достаточное давление, чтобы [Путин] захотел вступить в переговоры. И я думаю, что эскалация, о которой мы слышим, - это не проблема, а признак успеха, потому что давление, которое мы оказываем на Путина наконец приносит свои плоды».

Эскалация конфликта как путь к миру по-британски? Получается так. Чем больше Россия будет наносить ударов по украинской инфраструктуре, чем разрушительными они будут, тем скорее Москва сядет за стол «настоящих» переговоров. Оруэлл против Пауэлла отдыхает. В чем, оказывается, угроза для власти в России? «Есть свободная, независимая и европейская Украина, и люди в России это заметят». Про коррупцию, отсутствие выборов, нарушение прав и свобод граждан британский защитник Зеленского, похоже, даже не слышал.

Дайте Киеву ракеты и деньги

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон Фото: REUTERS.

Но ставка на эскалацию конфликта – позиция не только Англии, но и Евросоюза. Нынешние европейские элиты так возбудились самовнушением о «гибридной войне», которую Россия якобы уже вовсю ведет против Европы, что настойчиво призывают к эскалации конфликта на Украине и запредельным санкциям против России.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после попадания БПЛА в украинский локомотив на польско-украинской границе призвал усилить поддержку Украины. Инцидент стал живительным глотком воздуха для британского провокатора, уже срывавшего в прошлом переговоры Москвы и Киева. Он был на том месте буквально за час до удара, возвращаясь с форума YES. И через несколько часов в сети Х уже страстно призывал союзников Киева обеспечить его необходимыми средствами ПВО. А еще он в очередной раз требовал конфисковать замороженные ЕС и Британии российские активы и использовать их для нужд Украины.

Даже странно, что Борис так вздернулся. Ведь все произошло согласно формуле Пауэлла – эскалация приблизит мир. Вздрогнул и польский министр иностранных дел Сикорский: он призвал страны Запада передать Украине дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь России. Украинцев, которые уже получают «ответку» за это на границе с Польшей, ему не жалко.

Чем ниже рейтинг, тем больше хочется повоевать

Европейские элиты также заинтересованы в продолжении войны на Украине Фото: REUTERS.

Такая позиция Европы – упорный курс на эскалацию – явно противоречит позиции Вашингтона, который призывает к сдержанности и поиску компромисса. Только что президент Трамп посоветовал Зеленскому не наносить удары по российским НПЗ, из-за чего обостряется мировой энергокризис. Европейцам же хочется другого – разжечь костер войны еще сильнее.

И этому есть банальное объяснение. Чем хуже домашние дела главных европейских спонсоров Киева – канцлера ФРГ Мерца и президента Франции Макрона, - тем упорнее они говорят о «грядущей победе» Украины, которую поставили в центр своей русофобской политики. Про Мерца уже открыто говорят – не жилец. С рейтингом в 13% его политическое будущее обречено. В выходные его партию ХДС, по опросам, ожидают новые провалы на выборах в двух восточногерманских землях.

Макрон тоже пробил политическое «дно» - уровень его поддержки французами впервые со времени его избрания в 2017-м упал до 16%. Его работу осуждают свыше 80% избирателей. Ему, как и Мерцу, нечего предъявить недовольным согражданам, кроме как «побеждающую» Украину. Но она все время подводит. А граждане их стран все настойчивее задают вопрос: почему наши налоги уходят в Киев, а не на собственную социалку?

Что остается бедолагам? Изо всех сил раскручивать спираль эскалации в украинском конфликте. Только она дает им возможность прибегнуть к «чрезвычайке» в своих странах, чтобы остановить оппозицию, которая обещает, когда придет к власти, прикрыть их украинскую авантюру.

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